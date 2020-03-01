Коронавирус
РИА НовостиВ Иркутске выявили первый случай заражения коронавирусом
Первый официальный случай коронавирусной инфекции подтвержден в Иркутске у 62-летней женщины, сообщает пресс-служба правительства региона. Ранее сообщалось, что в инфекционную больницу Иркутска госпитализирована женщина с признаками коронавирусной инфекции.
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Официально подтвержден первый случай коронавирусной инфекции в Иркутской области
Байкал24вчера в 12:26
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Общество
В США от коронавируса скончался младенец
В США количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом превысило 120 тысяч человек, более 2 тысяч - скончались.
Экономика
Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт зерна из России
Минсельхоз подготовил ряд мер для поддержания стабильности на рынке продовольствия, направленных на обеспечение внутренних потребностей России в зерне, говорится в сообщении министерства.
Общество
Московское метро «переименовало» две станции из-за коронавируса
На двух станциях московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции на фоне угрозы распространения коронавируса.
Здоровье
Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии коронавируса
Врач посоветовал строго выполнять все рекомендации и войти в режим жесткой самоизоляции.
Общество
На борту разбившегося Су-27 было оборудование с секретными данными
Разбившийся несколько дней назад в Чёрном море российский истребитель Су-27 имел на борту секретную аппаратуру с находящимися на нём очень важными данными.
Общество
Вирусолог попросил россиян воздержаться от поездок на дачу
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва" призвал россиян не ездить на дачу в период пандемии.
Здоровье
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
Общество
Жена премьера Канады вылечилась от коронавируса
Жена премьер-министра Канады Софи Грегуар Трюдо заявила, что вылечилась от коронавируса. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Культура
Британские кинематографисты хотят представить президента России шпионом
В новом "кинопроизведении" от британских создателей представлены интервью с теми, кто когда-либо сотрудничали с Владимиром Путиным и знали его, в том числе корреспондент Владимир Кара-Мурза, дочь первого главы государства Бориса Ельцына Татьяна Юмашева, Марина Литвиненко - вдова Александра Литвиненко, и другие.
Наука
Предложен метод повышения эффективности солнечных батарей и светодиодов при использовании углеродных точек
Международная группа ученых, среди которых исследователи из Университета ИТМО, предложила новый метод для создания вспомогательных слоев для солнечных батарей и светодиодов на основе перовскита.
Общество
Биолог дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России
Профессор, доктор биологических наук Константин Северинов в беседе с RT оценил перспективы развития ситуации с распространением нового коронавируса в России.
Космос
Роскосмос показал, как выглядит закат Луны в космосе
Роскосмос показал фотографию Лунного заката, запечатленного космонавтом с борта МКС.
Происшествия
В Омской области выявили первые случаи коронавирусной инфекции
Омск, 29 марта 2020, 01:34 — REGNUM Три первых пациента с коронавирусом нового типа зарегистрированы в Омской области, 28 марта сообщает пресс-служба правительства региона.
Общество
В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей
Андриевский отметил, что тепловизор стоит в районе 300-500 тысяч рублей, что является посильной нагрузкой на компанию.
Общество
Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Политика
Путин назначил начальника управления по развитию IT и связи
Глава государства назначил Татьяну Матвееву главой вышеупомянутого направления, освободив Андрея Липова от этой должности.
Общество
Bloomberg узнал о возможном закрытии Москвы из-за коронавируса
Сегодня источник РИА Новости заявил, что российское правительство на фоне пандемии коронавируса обсуждает возможность ограничить передвижение внутри страны, остановить воздушные и железнодорожные пассажирские перевозки.
Общество
В Китае рассказали, как нужно промывать нос для профилактики
Людей тотально призывают мыть руки и носить маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.
Политика
Швейцарцев возмутила статья о «бесполезной» российской помощи Италии
Вскоре в итальянском издании La Stampa появилась статья о «бесполезности» российской помощи в борьбе с коронавирусом.
Политика
Грузия отказалась пропускать возвращающихся из Армении россиян
Власти Грузии не пропустили через свою территорию российских граждан, которые хотели вернуться домой из Армении сухопутным путем.
Общество
WSJ сообщила об остром дефиците золота в США из-за коронавируса
В США инвесторы и банкиры по мере распространения коронавируса сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет, сообщает Wall Street Journal.
Футбол
Экс-вратарь сборной Турции по футболу госпитализирован с коронавирусом
Бронзовый призер чемпионата мира по футболу 2002 года в составе сборной Турции вратарь Рюштю Речбер госпитализирован с коронавирусом, сообщила его жена Ишил Речбер в своем аккаунте в Instagram.
Экономика
«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов
«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
Авто
УАЗ выпустил самосвал на основе УАЗ «Буханки»
Бортовой УАЗ-330365, известный как "Буханка", получил новую модификацию.
Политика
Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке
Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
Музыка
Little Big представила «карантинную» версию своей песни
Происшествия
Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт
Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
Армия и оружие
Под Екатеринбургом медицинский спецназ отработал действия на случай ЧС
На одном из полигонов под Екатеринбургом военнослужащие организовали модульный полевой госпиталь.
Политика
Лукашенко заявил, что россияне продолжают ездить в Белоруссию
Граждане РФ и после закрытия границы для перемещения людей в условиях пандемии коронавируса COVID-19 продолжают ездить в Белоруссию, только в объезд, заявил в пятницу белорусский президент Александр Лукашенко.
Армия и оружие