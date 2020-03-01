Первый официальный случай коронавирусной инфекции подтвержден в Иркутске у 62-летней женщины, сообщает пресс-служба правительства региона. Ранее сообщалось, что в инфекционную больницу Иркутска госпитализирована женщина с признаками коронавирусной инфекции.

В Иркутске выявили первый случай заражения коронавирусом

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