Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Иркутске выявили первый случай заражения коронавирусом

Первый официальный случай коронавирусной инфекции подтвержден в Иркутске у 62-летней женщины, сообщает пресс-служба правительства региона. Ранее сообщалось, что в инфекционную больницу Иркутска госпитализирована женщина с признаками коронавирусной инфекции.
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Первый случай коронавируса официально подтвержден в Иркутске

Иркутск Сегоднявчера в 21:53

Официально подтвержден первый случай коронавирусной инфекции в Иркутской области

Байкал24вчера в 12:26

Первый случай заражения коронавирусом подтверждён в Иркутской области

Tkgorod.ruвчера в 12:11

В Иркутской области зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

ТАССвчера в 12:24

Первый случай коронавируса в Иркутской области подтвердили у женщины, вернувшейся из ОАЭ

ИрСитивчера в 12:10

Первый случай коронавирусной инфекции официально подтвердили в Иркутске

IrkutskMediaвчера в 12:03

Первый случай заражения коронавирусом в Иркутске подтвердился

Телеинформвчера в 11:46
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Общество

В США от коронавируса скончался младенец

В США количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом превысило 120 тысяч человек, более 2 тысяч - скончались.
Российская газета вчера в 23:10
Экономика

Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт зерна из России

Минсельхоз подготовил ряд мер для поддержания стабильности на рынке продовольствия, направленных на обеспечение внутренних потребностей России в зерне, говорится в сообщении министерства.
РБК 27 марта в 10:58
Общество

Московское метро «переименовало» две станции из-за коронавируса

На двух станциях московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции на фоне угрозы распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:48
Здоровье

Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии коронавируса

Врач посоветовал строго выполнять все рекомендации и войти в режим жесткой самоизоляции.
РИА Новости вчера в 02:12
Общество

На борту разбившегося Су-27 было оборудование с секретными данными

Разбившийся несколько дней назад в Чёрном море российский истребитель Су-27 имел на борту секретную аппаратуру с находящимися на нём очень важными данными.
Avia.pro 27 марта в 22:32
Общество

Вирусолог попросил россиян воздержаться от поездок на дачу

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва" призвал россиян не ездить на дачу в период пандемии.
РИА Новости 27 марта в 10:38
Здоровье

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
ToDay News Ufa 27 марта в 02:56
Общество

Жена премьера Канады вылечилась от коронавируса

Жена премьер-министра Канады Софи Грегуар Трюдо заявила, что вылечилась от коронавируса. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 22:50
Культура

Британские кинематографисты хотят представить президента России шпионом

В новом "кинопроизведении" от британских создателей представлены интервью с теми, кто когда-либо сотрудничали с Владимиром Путиным и знали его, в том числе корреспондент Владимир Кара-Мурза, дочь первого главы государства Бориса Ельцына Татьяна Юмашева, Марина Литвиненко - вдова Александра Литвиненко, и другие.
Ревизор.ру вчера в 18:58
Наука

Предложен метод повышения эффективности солнечных батарей и светодиодов при использовании углеродных точек

Международная группа ученых, среди которых исследователи из Университета ИТМО, предложила новый метод для создания вспомогательных слоев для солнечных батарей и светодиодов на основе перовскита.
Naked Science 26 марта в 07:36
Общество

Биолог дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России

Профессор, доктор биологических наук Константин Северинов в беседе с RT оценил перспективы развития ситуации с распространением нового коронавируса в России.
РИА Новости вчера в 21:30
Космос

Роскосмос показал, как выглядит закат Луны в космосе

Роскосмос показал фотографию Лунного заката, запечатленного космонавтом с борта МКС.
SM News 27 марта в 14:32
Происшествия

В Омской области выявили первые случаи коронавирусной инфекции

Омск, 29 марта 2020, 01:34 — REGNUM Три первых пациента с коронавирусом нового типа зарегистрированы в Омской области, 28 марта сообщает пресс-служба правительства региона.
REGNUM вчера в 18:34
Общество

В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей

Андриевский отметил, что тепловизор стоит в районе 300-500 тысяч рублей, что является посильной нагрузкой на компанию.
Газета.Ru вчера в 23:19
Общество

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 21:14
Политика

Путин назначил начальника управления по развитию IT и связи

Глава государства назначил Татьяну Матвееву главой вышеупомянутого направления, освободив Андрея Липова от этой должности.
Российская газета вчера в 12:50
Общество

Bloomberg узнал о возможном закрытии Москвы из-за коронавируса

Сегодня источник РИА Новости заявил, что российское правительство на фоне пандемии коронавируса обсуждает возможность ограничить передвижение внутри страны, остановить воздушные и железнодорожные пассажирские перевозки.
Говорит Москва вчера в 08:23
Общество

В Китае рассказали, как нужно промывать нос для профилактики

Людей тотально призывают мыть руки и носить маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.
Pravda.Ru вчера в 09:47
Политика

Швейцарцев возмутила статья о «бесполезной» российской помощи Италии

Вскоре в итальянском издании La Stampa появилась статья о «бесполезности» российской помощи в борьбе с коронавирусом.
Shraibikus News 27 марта в 12:47
Политика

Грузия отказалась пропускать возвращающихся из Армении россиян

Власти Грузии не пропустили через свою территорию российских граждан, которые хотели вернуться домой из Армении сухопутным путем.
РБК вчера в 20:02
Общество

WSJ сообщила об остром дефиците золота в США из-за коронавируса

В США инвесторы и банкиры по мере распространения коронавируса сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет, сообщает Wall Street Journal.
РИА Новости 27 марта в 20:39
Футбол

Экс-вратарь сборной Турции по футболу госпитализирован с коронавирусом

Бронзовый призер чемпионата мира по футболу 2002 года в составе сборной Турции вратарь Рюштю Речбер госпитализирован с коронавирусом, сообщила его жена Ишил Речбер в своем аккаунте в Instagram.
РИА Новости вчера в 18:58
Экономика

«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
РБК вчера в 15:44
Авто

УАЗ выпустил самосвал на основе УАЗ «Буханки»

Бортовой УАЗ-330365, известный как "Буханка", получил новую модификацию.
Новые автомобили 27 марта в 06:01
Политика

Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке

Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
RT на русском вчера в 13:08
Музыка

Little Big представила «карантинную» версию своей песни

РИА Новости вчера в 21:24
Происшествия

Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт

Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
REGNUM 27 марта в 03:37
Армия и оружие

Под Екатеринбургом медицинский спецназ отработал действия на случай ЧС

На одном из полигонов под Екатеринбургом военнослужащие организовали модульный полевой госпиталь.
Pravda.Ru 27 марта в 09:42
Политика

Лукашенко заявил, что россияне продолжают ездить в Белоруссию

Граждане РФ и после закрытия границы для перемещения людей в условиях пандемии коронавируса COVID-19 продолжают ездить в Белоруссию, только в объезд, заявил в пятницу белорусский президент Александр Лукашенко.
РИА Новости 27 марта в 16:40
Армия и оружие

КНДР провела пуск «неопознанного снаряда» в сторону Японского моря

Известия вчера в 18:08
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