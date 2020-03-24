Прибывший из ОАЭ в Волгоград мужчина оказался инфицирован коронавирусом. Это первый в регионе случай заражения опасной инфекцией. Об этом сообщили власти Волгоградской области.

Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Волгограде

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