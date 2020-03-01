Общество
Эхо МосквыПервый случай коронавируса выявлен в Армении
Заболевшим оказался 29-летний гражданин страны, который в пятницу с супругой вернулся из Ирана. Об этом написал в Фейсбуке премьер-министр страны Никол Пашинян. По его словам, состояние больного оценивается врачами как удовлетворительное.
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Армия и оружие
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
Происшествия
Задержан главный редактор турецкого бюро Sputnik
В Турции задержали главного редактора местного подразделения агентства Sputnik Махира Бозтепе.
Армия и оружие
Эрдоган потребовал у Путина не мешать действиям ВС Турции в Сирии
Реджеп Эрдоган просит Владимира Путина не вмешиваться в противостояние турецкой и сирийской армий.
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Общество
25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева
Происшествия
В Москве покончила с собой 13-летняя дочь сотрудника ФСБ
В Москве покончила с собой 13-летняя дочь сотрудника ФСБ, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Религия
Православные отмечают Прощеное воскресенье
Общество
С 1 марта в России вступает в силу ряд законов
С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Общество
В Севастополе из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус
В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус, сообщил РБК источник в правительстве города.
Политика
Россия и Украина провели переговоры по обмену пленных
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел переговоры в Минске с заместителем главы Администрации президента России Дмитрием Козаком, стороны обсудили обмен в формате "всех на всех", сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.
Общество
В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров
Сервис «Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пользователей (пассажиров).
Происшествия
В доме Павла Буре подрались домработница и няня
Политика
Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, заявил президент Владимир Путина.
Биатлон
Резцова стала второй в гонке преследования на ЧЕ по биатлону
Политика
Украинцам ужесточили правила выезда в Россию
С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Футбол
«Краснодар» и «Уфа» объявили составы на матч чемпионата России
Стали известны стартовые составы "Краснодара"и "Уфы" на матч 20-го тура чемпионата России.
Общество
Стало известно о появившемся при Мишустине новом правиле для министров
С приходом Михаила Мишустина в российское правительство на пост премьера в кабинете министров появилось новое правило.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией
Турция же в ответ заявила, что удары по позициям наносились, несмотря на координацию действий с Россией.
Спорт
Российские лыжники взяли бронзу в эстафете на этапе Кубка мира
Политика
Центристы побеждают на парламентских выборах в Словакии
Центристская партия «Обычные люди и независимые личности» (ОЛНЛ) набирает большинство на парламентских выборах в Словакии после подсчета на 92% участков.
Хоккей
«Авангард» и «Салават Юлаев» назвали составы на матч Кубка Гагарина
1 марта в Балашихе стартует серия четвертьфинала Кубка Гагарина в Восточной конференции КХЛ. «Авангард» примет «Салават Юлаев».
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Шоу-бизнес
69-летняя Надежда Бабкина не живет с молодым мужем
Недавно в эфире передачи «Секрет на миллион» певица Надежда Бабкина сделала сенсационное признание, которого никак не ожидали от нее услышать сотни преданных поклонников.
Единоборства
Боец UFC Анкалаев показал неприличный жест трибунам после победы
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Магомед Анкалаев показал средний палец трибунам после победы над представителем Молдавии Ионом Куцелабой на турнире UFC Fight Night 169.
Экономика
Россия продала Великобритании золото на рекордную сумму более $5 млрд
Экспорт российского золота в Великобританию в 2019 году вырос более чем в 12 раз и достиг рекордных $5,33 млрд.
Биатлон
Глава СБР Драчев обсудит с руководством IBU ситуацию с Логиновым на ЧМ
Ранее в субботу стало известно о письме, отправленном руководством СБР в адрес IBU, в котором российская сторона просить предоставить объяснения произошедшему инциденту, который повлиял на выступление сборной России на чемпионате мира.
Армия и оружие
Авианосец США вошел в Средиземное море
Авианосная ударная группа Военно-морского флота США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла через Гибралтарский пролив в Средиземное море.