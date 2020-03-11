В Турции заявили о первом случае заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа. Как передаёт телеканал NTV, заражённый является гражданином Турции.

В Турции зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Энергетика Зафиксирован рост стоимости нефти марки WTI После начала торгов рост стоимости нефти марки WTI во вторник, 10 марта, составил уже 3,2%, тогда как днем до этого показатель упал на 30%, передает РИА "Новости", ссылаясь на данные торгов.

Здоровье Врач рассказал о вреде для здоровья от частого мытья рук Слишком частое, более шести раз в день, мытье рук с использованием моющих средств пересушивает кожу и смывает с нее защитный слой полезных бактерий.

Финансы Курс доллара резко вырос на открытии торгов На открытии торгов на Московской бирже курсы доллара и евро по отношению к российскому рублю показали резкий рост.

Армия и оружие Сирийским курдам удалось уничтожить сразу 79 турецких военных В результате, 2 автобуса и одна бронемашина были полностью уничтожены, ещё несколько транспортных средств серьезно повреждены, 79 военных турецкой армии убиты и десятки ранены.

Экономика АвтоВАЗ предупредил о возможном изменении цен из-за падения рубля Крупнейший автопроизводитель России АвтоВАЗ рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию в связи с резким снижением курса рубля, сообщил РБК представитель компании.

Происшествия В Египте круизный корабль с коронавирусом покинули 48 пассажиров 48 пассажиров круизного теплохода, находящегося в египетском городе Луксор, сошли на берег после проверки на заражение коронавирусом, 10 марта сообщает издание Daily News Egypt со ссылкой на миздрав Египта.

Политика Байден лидирует на праймериз демократов в трех из шести штатов Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержит верх над сенатором от Вермонта Берни Сандерсом в президентских праймериз демократической партии в Мичигане, Миссури и Миссисипи, прогнозирует The New York Times по мере поступления результатов голосования.

Футбол «Аталанта» и «Лейпциг» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов Ранее "Аталанта" победила "Валенсию" со счетом 4:1 Германский "Лейпциг" победил английский "Тоттенхэм" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и также вышел в четвертьфинал турнира.