Общество

RT на русскомRT на русскомВ Турции зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

В Турции заявили о первом случае заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа. Как передаёт телеканал NTV, заражённый является гражданином Турции.
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Первый случай коронавируса зафиксировали в Турции

Газета.Ruвчера в 18:13

В Турции зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

RT на русскомвчера в 19:04

В Турции зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Российская газетавчера в 18:53

В Турции зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа

ТАССвчера в 18:18

В Турции зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом

РБКвчера в 19:12

В Турции подтвердили первый случай заражения коронавирусом

РИА Новостивчера в 18:11

Глава Минздрава не исключил, что коронавирус дошел до Турции

Вестник Кавказавчера в 09:33
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Политика

Госдума поддержала поправку о снятии ограничения президентских сроков

Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник, 10 марта, поддержали предложение о снятии ограничений на количество президентских сроков.
Известия вчера в 09:02
Политика

Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму 20 сентября

Mossovetinfo.ru – Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные парламентские выборы после принятия поправок в Конституцию.
Моссовет вчера в 05:12
Здоровье

В КНР за сутки коронавирусом заразились менее 20 человек

По данным Комиссии по здравоохранению КНР, за последние сутки в стране коронавирусом заболели 19 человек.
РБК 09 марта в 21:46
Здоровье

Все школы Липецкой области закрывают на карантин

Все школы в Липецкой области закрывают на двухнедельный карантин из-за коронавируса.
Газета.Ru вчера в 13:56
Энергетика

Зафиксирован рост стоимости нефти марки WTI

После начала торгов рост стоимости нефти марки WTI во вторник, 10 марта, составил уже 3,2%, тогда как днем до этого показатель упал на 30%, передает РИА "Новости", ссылаясь на данные торгов.
Газета.Ru 09 марта в 18:50
Политика

Италия попросила у Китая помощи в борьбе с коронавирусом

Италия, ставшая главным очагом эпидемии COVID-2019 в Европе, попросила Китай оказать содействие в борьбе с коронавирусом.
Российская газета вчера в 23:20
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

ТАСС вчера в 14:00
Армия и оружие

Американская атомная подлодка всплыла из-подо льда в Арктике

Атомная подводная лодка Toledo всплыла, пробивая лед, в Арктике, соответствующее видео опубликовано на ютьюб-канале американских Военно-морских сил.
РИА Новости вчера в 15:00
Общество

На острове Русский во Владивостоке начался стихийный митинг строителей

Во Владивостоке на острове Русский сегодня утром начался стихийный митинг.
ФедералПресс вчера в 22:57
Энергетика

Новак рассказал о ценах на бензин после обвала на нефтяном рынке

Аналитик о росте цен на нефть после резкого падения Глава Минэнерго добавил, что восстановление цен на мировом рынке нефти займет, по его мнению, несколько месяцев.
Национальная служба новостей вчера в 06:35
Политика

Трамп не приедет на День Победы в Москву

Ранее приглашения приехать на 9 мая в Москву были направлены главам многих государств.
Вести.Ru вчера в 06:54
Здоровье

Врач рассказал о вреде для здоровья от частого мытья рук

Слишком частое, более шести раз в день, мытье рук с использованием моющих средств пересушивает кожу и смывает с нее защитный слой полезных бактерий.
Известия вчера в 21:52
Авто

В Сети показали фото возрожденного внедорожника Ford Bronco Sport

В Сети рассекречены фотографии возрожденной модели внедорожника Ford Bronco Sport.
Rusargument вчера в 02:42
Финансы

Курс доллара резко вырос на открытии торгов

На открытии торгов на Московской бирже курсы доллара и евро по отношению к российскому рублю показали резкий рост.
Городовой вчера в 03:48
Происшествия

В Томске мужчина с молотком разгромил телевизоры в магазине

РИА Новости вчера в 10:15
Армия и оружие

Сирийским курдам удалось уничтожить сразу 79 турецких военных

В результате, 2 автобуса и одна бронемашина были полностью уничтожены, ещё несколько транспортных средств серьезно повреждены, 79 военных турецкой армии убиты и десятки ранены.
Недвижимость.RU вчера в 17:17
Экономика

АвтоВАЗ предупредил о возможном изменении цен из-за падения рубля

Крупнейший автопроизводитель России АвтоВАЗ рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию в связи с резким снижением курса рубля, сообщил РБК представитель компании.
РБК вчера в 05:17
Происшествия

В Египте круизный корабль с коронавирусом покинули 48 пассажиров

48 пассажиров круизного теплохода, находящегося в египетском городе Луксор, сошли на берег после проверки на заражение коронавирусом, 10 марта сообщает издание Daily News Egypt со ссылкой на миздрав Египта.
REGNUM 00:21
Политика

Спикер Верховной Рады рассказал о попытках защитить русский язык

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал о попытках защитить русский язык на Украине. Об этом сообщает сайт «112 Украина».
Lenta.ru вчера в 21:11
Происшествия

В Подмосковье совершен налет на дом заместителя губернатора ЯНАО

Вести.Ru вчера в 16:47
Кино

Сериал «Сваты» покинула Людмила Артемьева

В ближайшем будущем на экраны выйдет седьмой сезон сериала «Сваты».
МонаВиста вчера в 05:12
Спорт

Лыжник Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира.
РБК вчера в 18:44
Политика

Байден лидирует на праймериз демократов в трех из шести штатов

Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержит верх над сенатором от Вермонта Берни Сандерсом в президентских праймериз демократической партии в Мичигане, Миссури и Миссисипи, прогнозирует The New York Times по мере поступления результатов голосования.
Ведомости вчера в 23:04
Экономика

АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России

Рейтинговое агентство АКРА сообщило о повышенной вероятности начала финансового кризиса в России.
Коммерсантъ вчера в 19:33
Культура

Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца

News.ru вчера в 11:27
Автоспорт

Гасли: в Австралии все мы «снимаем штаны» и показываем, что у нас есть

Чемпионат вчера в 06:26
Футбол

«Аталанта» и «Лейпциг» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Ранее "Аталанта" победила "Валенсию" со счетом 4:1 Германский "Лейпциг" победил английский "Тоттенхэм" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и также вышел в четвертьфинал турнира.
Коммерсантъ вчера в 18:40
Шоу-бизнес

Ольга Бузова отметила в Курске 8 Марта

8 марта в Курске прошел концерт Ольги Бузовой.
Kurskcity.ru вчера в 02:04
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании и снеге

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в конце недели температура начнет понижаться в центральных областях страны, пишет "Российская газета".
Газета.Ru вчера в 02:06
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Вышел новый трейлер мультфильма по Mortal Kombat

Газета.Ru 09 марта в 19:22
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