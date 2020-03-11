Общество
ИнтерфаксПервый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Турции
"Тест на коронавирус дал положительный результат у мужчины накануне вечером", - сообщил журналистам в среду министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. "Заболевший вернулся из Европы, он полностью изолирован", - сказал Коджа, которого цитирует газета Hürriyet.
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Министр здравоохранения Турции: Коронавирус, вероятно, уже достиг страны
Московский Комсомолец Турция02:45
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