Общество

ИнтерфаксИнтерфаксПервый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Турции

"Тест на коронавирус дал положительный результат у мужчины накануне вечером", - сообщил журналистам в среду министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. "Заболевший вернулся из Европы, он полностью изолирован", - сказал Коджа, которого цитирует газета Hürriyet.
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Министр здравоохранения Турции: Коронавирус, вероятно, уже достиг страны

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