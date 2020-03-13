Общество
Телеканал Санкт-ПетербургПервый случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Ленобласти
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с чего всё началось
В Кудрово выявлен первый случай коронавируса в Ленобласти. Дезинфекторов направили в подъезд новостройки
Первый случай заболевания коронавирусом Covid-19 подтвержден во Всеволожском районе Ленинградской области.47 новостей07:12
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Общество
В ВОЗ объявили о пандемии коронавируса
Пандемия – род неимоверно сильной эпидемии, которая поражает всю страну или, как в случае с коронавирусом, множество стран мира.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45
По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек (42 случая у граждан РФ, 2 – у граждан КНР, один – у гражданина Италии), передает ТАСС.
Политика
Украина временно закрывает границу для иностранцев
Украина через 48 часов закроет границу для иностранных граждан на две недели.
Политика
Путин считает бизнесменов жуликами
Как писал NEWS.ru, Путин также назвал жуликом бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского, окружение которого было замешано в заказных убийствах.
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным среди участников «Евровидения»
Клип на песню "Uno" российской группы Little Big стал самым популярным среди конкурсных работ участников грядущего "Евровидения".
Шоу-бизнес
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показывают пляжные фото
Пляжные фото появились как в Instagram 31-летней Татьяны, так и в Instagram 74-летнего Петросяна.У дамы - день рождения, возлюбленной Петросяна исполнился 31 год.
Футбол
КДК отменил красные карточки Кверквелии и Карпова
Контрольно-дисциплинарный комитет удовлетворил запросы ЦСКА и «Локомотива» по отмене красных карточек защитников Вадима Карпова и Соломона Кверквелии.
Футбол
«Динамо» победило «Ахмат» в матче РПЛ
Московское «Динамо» одержало победу над грозненским «Ахматом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Энергетика
Эр-Рияд сделал Минску выгодное предложение по нефти
Саудовская Аравия предложила Белоруссии нефть по более низким ценам, чем Россия, пишут СМИ со ссылкой на источники.
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Финансы
В Goldman Sachs допустили возврат доллара к 61 рублю через два года
Курс российской валюты после обвала сможет вернуться к 61 рублю за доллар в течение двух лет, считают аналитики банка Goldman Sachs.
Финансы
Мутко допустил возможность роста ставок по ипотеке из-за обвала рубля
Напомним, что 7 февраля ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 6% годовых, что послужило сигналом к снижению ипотечных ставок в ряде банков.
Политика
Весенняя сессия ПАСЕ в Страсбурге отменена из-за коронавируса
Весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая должна была пройти в апреле в Страсбурге, отменена из-за вспышки коронавирусной инфекции в Европе.
Футбол
Чернышенко уверен, что Россия готова провести Евро-2020
Чернышенко отметил, что Россия способна расширить программу турнира и готова предложить свои возможности.
Политика
Польша закрыла границы для иностранцев
Польша закрывает границы для иностранцев, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий журналистам в Варшаве в пятницу.
Политика
В США рассмотрели исчезающие в океане российские подлодки
Как написало издание, главная задача российских стратегических подлодок - исчезнуть в просторах океана.
Армия и оружие
На МКАДе очевидцы засняли колонну с турецкой бронетехникой
Общество
В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
Политика
Bloomberg: Трамп объявит режим ЧС в США из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп объявит сегодня чрезвычайное положение в стране на фоне коронавируса COVID-19, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Единоборства
Усик и Чисора провели первую дуэль взглядов
В Лондоне состоялась пресс-конференция, посвященная грядущему боксерскому поединку между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой.
Шоу-бизнес
55-летняя Алена Апина снялась в фотосессии в смелом наряде
Поклонники оценили новые снимки Апиной и восхитились тем, как она выглядит в 55 лет.
Футбол
УЕФА приостановил все матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов
Из-за коронавируса все розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы приостановлены.
Общество
Российским туроператорам предсказали банкротство из-за коронавируса
Ограничение авиасообщения из-за ситуации с коронавирусом развивается так, что может привести к волне ухода ряда туроператоров с российского рынка.
Общество
В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости дезинфицировать гаджеты
В связи с угрозой эпидемии COVID-19 гаджеты необходимо регулярно дезинфицировать, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Шоу-бизнес
Путин присвоил Пелагее звание заслуженной артистки
С формулировкой "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" присвоено главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ акционерного общества "Первый канал" Юрию Аксюте.
Политика
Терешкова заявила, что критикующие ее поправку не любят страну
Депутат Госдумы Валентина Терешкова заявила, что те, кто критикует ее поправку в Конституцию РФ, не любят свою страну.
Происшествия
Лицензия пилота самолета, на котором летел Сала, была просрочена
Лицензия пилота разбившегося самолета, на котором летел аргентинский футболист Эмилиано Сала, была просрочена, авария произошла после потери контроля над воздушным судном при развороте, говорится в итоговом докладе о расследовании катастрофы.
Кино
Премьера фильма «Форсаж 9» перенесена из-за коронавируса почти на год
Премьеру показа фильма "Форсаж 9" перенесли практически на год из-за пандемии коронавируса.