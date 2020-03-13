Общество

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургПервый случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Ленобласти

В Ленинградской области зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом.
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с чего всё началось

В Кудрово выявлен первый случай коронавируса в Ленобласти. Дезинфекторов направили в подъезд новостройки

Первый случай заболевания коронавирусом Covid-19 подтвержден во Всеволожском районе Ленинградской области.
47 новостей07:12

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Зараженная, по данным правительства Ленобласти, коронавирусом жительница Кудрово отрицает китайскую инфекцию и обещает всем суд

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В Ленинградской области выявили первого заразившегося коронавирусом

РБК07:24

В Ленинградской области подтверждён первый случай коронавируса

RT на русском07:19

В Ленинградской области зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

ТАСС07:18

Первый случай коронавируса подтвержден в Ленинградской области

КП - Санкт-Петербург07:18

У жительницы Кудрово диагностировали коронавирус

78.ru07:15

Первая пациентка с коронавирусом из Ленобласти: «У меня простой грипп, а вас всех я засужу»

47 новостей09:57
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Происшествия

Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

Вести.Ru 05:09
Общество

В Минфине рассказали, куда идут конфискованные у коррупционеров деньги

В Министерстве финансов рассказали, на что тратят деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников.
РИА Новости 09:01
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Чернышенко уверен, что Россия готова провести Евро-2020

Чернышенко отметил, что Россия способна расширить программу турнира и готова предложить свои возможности.
Sport.ru 11:28
Авто

Ажиотаж на авторынке Санкт-Петербурга вызван обвалом рубля

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Наталья Поклонская рассказала о своем разводе

В августе 2018 года Наталья Поклонская вышла замуж за ветерана правоохранительных органов, заслуженного юриста России, 47-летнего Ивана Соловьёва, руководителя аппарата уполномоченного по правам человека.
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Президент Бразилии заразился коронавирусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом. Об этом сообщает местное издание Journal O Dia.
Lenta.ru 10:09
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Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний

Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.
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В ДНР опровергли слова Авакова о 12 заболевших коронавирусом

Заявление властей Украины о 12 заболевших коронавирусом в ДНР не соответствует действительности.
РБК 10:21
Политика

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
РИА Новости вчера в 14:38
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Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

Клип на песню Uno, с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении-2020, оказался самым популярным среди работ участников.
РИА Новости 04:50
Происшествия

СКР сообщил о новых фигурантах в деле о взятках на дорогах Кубани

Еще четверо полицейских задержаны на Кубани по делу о крупном преступном сообществе. Теперь под стражей находятся уже 15 человек.
BFM.ru 08:51
Общество

В России впервые выявили коронавирус у ребенка

В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
РБК 11 марта в 14:38
Политика

Индонезия отказалась от российских истребителей из-за угроз США

Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 из-за угроз санкций со стороны США.
Lenta.ru вчера в 12:45
Футбол

«Балтика» призвала РФС приостановить ФНЛ

Александр Шендерюк-Жидков, являющийся главой совета директоров "Балтики", предложил РФС остановить розыгрыш ФНЛ из-за пандемии коронавируса.
Sport.ru 11:13
Наука

Обнародованы сроки заразности носителей китайского коронавируса

Заражённые коронавирусом COVID-19 распространяют инфекцию 20-37 дней после возникновения первых симптомов.
UfaTime.ru 10 марта в 11:26
Экономика

Назван главный победитель от обрушения нефти

Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
Lenta.ru 00:42
Общество

Петербург ввел режим повышенной готовности из-за коронавируса

Петербург и Ленинградская область одновременно ввели режим повышенной готовности в связи с коронавирусом в связи с угрозой распространения коронавируса.
МР7.ру 04:33
Общество

Раздел о коронавирусе появился на сайте Минздрава

На сайте Министерства здравоохранения РФ появился специальный раздел, касающийся вопросов, связанных с коронавирусом, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:19
Финансы

Курс доллара превысил 73 рубля впервые с 2016 года

Москва, 11 марта 2020, 22:13 — REGNUM Курс доллара на торгах вечером 11 марта поднимался выше 73 рублей впервые с марта 2016 года.
REGNUM 11 марта в 15:13
Политика

Украина начнет прямые переговоры с ДНР и ЛНР

Представители Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) подписали договоренности, согласно которым Киев начнет прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru 08:01
Происшествия

Выявлен первый случай коронавируса в Краснодарском крае

Житель Краснодарского края вернулся из Италии, почувствовал недомогание и обратился к медикам, исследование подтвердило подозрение на заражение коронавирусом.
Коммерсантъ 03:22
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Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Интерфакс вчера в 11:18
Энергетика

Белоусов назвал цену нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»

Падение мировых цен на нефть на уровень $35 за баррель и ниже представляет собой выход в «новую устойчивую реальность», заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
РБК 11:16
Происшествия

Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой

Известия 11 марта в 12:00
Здоровье

Коронавирус может влиять на репродуктивную функцию мужчин

Китайские учёные предположили, что, теоретически, коронавирус может нанести вред репродуктивному здоровью мужчин.
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Авто

Lada Vesta получила новую эксклюзивную опцию

В новых люксовых версиях Lada Vesta 2020 появилась новая опция: задний диван и комбинированные сиденья из кожи и алькантары.
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На борту круизного лайнера Costa Magica, который стоит у берегов французского острова Мартиника в Карибском море из-за подозрения на коронавирус, находятся 20 граждан России.
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Фигурное катание

Тарасова прокомментировала отмену чемпионата мира по фигурному катанию

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об отмене чемпионата мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Канаде с 18 по 22 марта.
Lenta.ru вчера в 04:08
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Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
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Зеленский подписал закон об образовании

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об общем среднем образовании», который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.
RT на русском 11:19
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