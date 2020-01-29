Здоровье
Вести ФМПервый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Финляндии
Случаи заболевания пневмонией, вызванной новым вирусом, подтверждены уже в 15 странах. В России заразившихся нет, но риск проникновения коронавируса в страну существует. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным.
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Политика
Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку
На фоне разразившихся скандалов глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку.
Киберспорт
Saksa присоединился к составу OG по Dota 2
Политика
Канада расширила «крымские» санкции вслед за США
В отличие от Штатов, Канада внесла в черный список шесть физических лиц, в то время как Вашингтон ввел санкции против восьми граждан Украины и России и российской компании "Гранд Сервис Экспресс".
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Кино
Вышел тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»
Кинолента выйдет в прокат 21 мая 2020 года. Ранее мы сообщали о том, что стало известно, когда покажут трейлер "Форсажа 9"
Футбол
«Арсенал» согласовал переход защитника «Фламенго»
Политика
Путин помиловал осужденную израильтянку Иссахар
«Руководствуясь принципами гуманности, постановляю помиловать Иссахар Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 г. Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», — говорится в сообщении Кремля.
Политика
Путин впервые прокомментировал эпидемию коронавируса
Президент России Владимир Путин поставил задачу минимизировать потери от распространения китайского коронавируса.
Наука
Мозг кальмара оказался похожим на мозг собаки
Картографирование мозга кальмара Sepioteuthis lessoniana, произведенное учеными из Австралии при помощи магнитно-резонансной томографии, показало, что центральный орган нервной системы головоногих моллюсков сопоставим по сложности с мозгом собаки.
Культура
Состоялась светская премьера «Содержанок-2»
Вечером 29 января в театре CRAVE прошла светская премьера второй части российского сериала «Содержанки».
Политика
КПРФ предложила свои поправки в Конституцию
Заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков рассказал о предложенных поправках КПРФ ко второму чтению законопроекта.
Экономика
Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума
Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
Здоровье
В Китае спрогнозировали спад эпидемии коронавируса в начале февраля
Эффект от принимаемых мер по профилактике эпидемии от китайского коронавируса будет заметен к 8 февраля, и заболеваемость пойдет на спад.
Экономика
Россияне взяли рекордное число автокредитов за шесть лет
Музыка
Российский артист выступит в первом полуфинале «Евровидения-2020»
Согласно результатам жеребьевки, артист из России выйдет на сцену в первом полуфинале конкурса.
Экономика
В США отнесли коронавирус к факторам неопределённости для экономики
Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл причислил ситуацию с новым коронавирусом к факторам неопределённости в отношении перспектив экономического развития страны.
Гаджеты
Microsoft обещает обновить Windows 7
Американская компания Microsoft планирует обновить популярную операционную систему Windows 7, но далеко не для всех.
Кино
Марго Робби объяснила отсутствие Джареда Лето в фильме «Хищные птицы»
Позже стало известно, что этого персонажа не будет, а причину отсутствия объяснила сама актриса.
Политика
ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации
Накануне комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме.
Общество
В Белоруссии задержали директоров всех сахарозаводов
По данным белорусских журналистов, задержан директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.
Здоровье
Школы Читы закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ
Школы Читы с 30 января закрывают на карантин из-за эпидемии гриппа и ОРВИ. Для детей будет организовано дистанционное обучение.
Авто
Volkswagen составит конкуренцию Tesla на рынке электромобилей
Концерн Volkswagen после дизельного скандала и вовсе отказался от планов выпускать модели с ДВС и поэтому активно развивает электрификацию, обещая выпустить немало полноценных электрокаров.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Общество
Кейт Миддлтон посетила детский сад в Лондоне
Вчера Кейт Миддлтон пообщалась с пациентами детской больницы в Лондоне, а сегодня нанесла официальный визит в детский сад Stockwell Gardens.
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте сломала ногу и отменила концерты
Артистка сломала лодыжку в ходе подготовки к новым постановкам к концертам.
Армия и оружие
Появилось видео применения сирийскими военными ОТРК «Точка»
Сирийские военные применили против боевиков ракету оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка».
Киберспорт
Состоялся релиз Warcraft III: Reforged
В ночь на 29 января В ночь на 29 января компания Blizzard официально выпустила Warcraft III: Reforged в релиз.
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль
Команда морских археологов нашла в Бермудском треугольнике корабль, пропавший порядка ста лет назад, сообщает телеканал Fox News.