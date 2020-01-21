Здоровье

Телеканал RTVIТелеканал RTVIВ США зафиксировали первый случай заражения новым типом коронавируса

Первый случай заражения новым типом коронавируса выявили в США. Об этом 21 января сообщает Reuters со ссылкой на представителя Центров по контролю и профилактике заболеваний США. Как пишет New York Times, заболевший недавно ездил в город Ухань.
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В США зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Коммерсантъ15:11

NYT: в США выявлен первый случай заболевания опасным коронавирусом из КНР

Газета.Ru14:19

В США зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом

Российская газета14:54

NYT: В США зафиксирован первый случай заболевания опасной «китайской» пневмонией

Life.ru14:29

Коронавирус добрался до США

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Эхо Москвы16:04

В США зафиксирован первый случай заболевания новым типом коронавируса

Интерфакс14:39
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Главком ВМФ рассказал об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Гиперзвуковая ракета «Циркон» в ближайшие годы будет принята на вооружение российской армии.
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Путин поставил задачу новому правительству

Ранее глава государства подписал указ, формирующий структуру нового правительства.
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У вируса герпеса ищут связь с рассеянным склерозом

Присутствие в клетках человека определённой разновидности вируса герпеса связано с повышенной вероятностью рассеянного склероза.
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Задержан глава Пенсионного фонда Красноярского края

В Красноярском крае задержан глава регионального отделения Пенсионного фонда РФ Денис Майборода, сообщает ТАСС.
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На Сахалине около 300 рыбаков оказались на оторвавшейся льдине

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Эксперты: страны ЕС могут потерять $11 млрд из-за сделки США и Китая

Страны Евросоюза могут понести убытки на сумму порядка $11 млрд в следующем году из-за заключения первой фазы торгового соглашения между США и Китаем.
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Ученые назвали неожиданную причину внезапного инфаркта

Исследователи из Йельского университета назвали главную причину внезапного инфаркта.
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Гаджеты

Xiaomi сделает бренд Poco самостоятельным

Китайский производитель гаджетов, Xiaomi, объявила о создании на базе своего суб-бренда Poco самостоятельного подразделения.
TelecomDaily вчера в 01:39
Интернет

В WhatsApp появится новая функция

Разработчики мессенджера WhatsApp продолжают обновлять его, добавляя новые функции и возможности.
Накануне.Ru 18:46
Политика

Дмитрий Козак покинет правительство

В новый состав кабинета министров РФ под руководством Михаила Мишустина не войдет нынешний и. о. вице-премьера Дмитрий Козак.
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Создание российской вакцины от китайского коронавируса займет полгода

Как сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава, создание российской вакцины займет минимум полгода и потребует значительных средств.
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Общество

«Ъ»: долги россиян по ЖКХ смогут взыскивать коллекторы

Коллекторские агентства будут допущены до работы с долгами россиян за жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на информированные источники.
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Возведение парового генератора в релизном трейлере Frostpunk: The Last Autumn

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10 дней аномально тёплой погоды обещают жителям России

Синоптики прогнозируют, что аномально тёплая погода продержится на территории страны ещё не менее 10 дней.
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В Москве нашли мертвой невестку Никиты Хрущева

В столице была найдена мертвой супруга сына советского лидера Никиты Хрущева, 85-летняя Галина Шумова.
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Юрий Чайка стал новым полпредом президента в СКФО

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Армия и оружие

Рассчитано время для защиты Москвы от ракетного удара

Для защиты Москвы от ракетного удара с помощью действующей системы противоракетной обороны может потребоваться до нескольких десятков минут.
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Волочковой предложение сделал сын Никаса Сафронова

Художник Никас Сафронов заявил о том, что его старший сын Дмитрий сделал предложение балерине Анастасии Волочковой.
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Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ).
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В Госдуму внесен проект о досрочной пенсии для многодетных родителей

Проект закона предлагает право досрочного выхода на пенсию в 60 лет для мужчин, и в 55 лет для женщин, у которых в одном браке имеется четверо или больше детей.
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Кто покинул российское правительство

Премьером стал Михаил Мишустин, пообещавший перемены в правительстве.
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Рошаль оценил назначение Мурашко на пост главы Минздрава РФ

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал назначение Михаила Мурашко на пост главы Министерства здравоохранения РФ.
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Toyota отзовет 3,4 млн машин из-за неполадок с подушками безопасности

Toyota Motor Corp намерена отозвать 3,4 млн автомобилей по всему миру из-за электронного дефекта, в результате которого подушки безопасности могут не сработать при авариях.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
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Неизвестный кроссовер Renault заметили в Барселоне

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Новая пенсионная схема может заработать с 2022 года

«Предполагается, что система заработает 1 января 2022 года»,— сказал господин Швецов в ходе совещания в Госдуме по новому плану гарантированных пенсионных накоплений (цитата по ТАСС).
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Британский монетный двор выпустил монеты в честь группы Queen

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