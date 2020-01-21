Здоровье
Телеканал RTVIВ США зафиксировали первый случай заражения новым типом коронавируса
Первый случай заражения новым типом коронавируса выявили в США. Об этом 21 января сообщает Reuters со ссылкой на представителя Центров по контролю и профилактике заболеваний США. Как пишет New York Times, заболевший недавно ездил в город Ухань.
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Спорт
Матыцин стал министром спорта России
Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин указом президента РФ назначен министром спорта России.
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Армия и оружие
Главком ВМФ рассказал об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Гиперзвуковая ракета «Циркон» в ближайшие годы будет принята на вооружение российской армии.
Политика
Путин поставил задачу новому правительству
Ранее глава государства подписал указ, формирующий структуру нового правительства.
Наука
У вируса герпеса ищут связь с рассеянным склерозом
Присутствие в клетках человека определённой разновидности вируса герпеса связано с повышенной вероятностью рассеянного склероза.
Футбол
Кокорин временно перейдет из «Зенита» в «Сочи»
Происшествия
Задержан глава Пенсионного фонда Красноярского края
В Красноярском крае задержан глава регионального отделения Пенсионного фонда РФ Денис Майборода, сообщает ТАСС.
Экономика
Эксперты: страны ЕС могут потерять $11 млрд из-за сделки США и Китая
Страны Евросоюза могут понести убытки на сумму порядка $11 млрд в следующем году из-за заключения первой фазы торгового соглашения между США и Китаем.
Наука
Ученые назвали неожиданную причину внезапного инфаркта
Исследователи из Йельского университета назвали главную причину внезапного инфаркта.
Гаджеты
Xiaomi сделает бренд Poco самостоятельным
Китайский производитель гаджетов, Xiaomi, объявила о создании на базе своего суб-бренда Poco самостоятельного подразделения.
Интернет
В WhatsApp появится новая функция
Разработчики мессенджера WhatsApp продолжают обновлять его, добавляя новые функции и возможности.
Политика
Дмитрий Козак покинет правительство
В новый состав кабинета министров РФ под руководством Михаила Мишустина не войдет нынешний и. о. вице-премьера Дмитрий Козак.
Здоровье
Создание российской вакцины от китайского коронавируса займет полгода
Как сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава, создание российской вакцины займет минимум полгода и потребует значительных средств.
Общество
«Ъ»: долги россиян по ЖКХ смогут взыскивать коллекторы
Коллекторские агентства будут допущены до работы с долгами россиян за жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на информированные источники.
Общество
10 дней аномально тёплой погоды обещают жителям России
Синоптики прогнозируют, что аномально тёплая погода продержится на территории страны ещё не менее 10 дней.
Происшествия
В Москве нашли мертвой невестку Никиты Хрущева
В столице была найдена мертвой супруга сына советского лидера Никиты Хрущева, 85-летняя Галина Шумова.
Политика
Юрий Чайка стал новым полпредом президента в СКФО
Армия и оружие
Рассчитано время для защиты Москвы от ракетного удара
Для защиты Москвы от ракетного удара с помощью действующей системы противоракетной обороны может потребоваться до нескольких десятков минут.
Шоу-бизнес
Волочковой предложение сделал сын Никаса Сафронова
Художник Никас Сафронов заявил о том, что его старший сын Дмитрий сделал предложение балерине Анастасии Волочковой.
Финансы
Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов
Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ).
Общество
В Госдуму внесен проект о досрочной пенсии для многодетных родителей
Проект закона предлагает право досрочного выхода на пенсию в 60 лет для мужчин, и в 55 лет для женщин, у которых в одном браке имеется четверо или больше детей.
Политика
Кто покинул российское правительство
Премьером стал Михаил Мишустин, пообещавший перемены в правительстве.
Политика
Рошаль оценил назначение Мурашко на пост главы Минздрава РФ
Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал назначение Михаила Мурашко на пост главы Министерства здравоохранения РФ.
Авто
Toyota отзовет 3,4 млн машин из-за неполадок с подушками безопасности
Toyota Motor Corp намерена отозвать 3,4 млн автомобилей по всему миру из-за электронного дефекта, в результате которого подушки безопасности могут не сработать при авариях.
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Авто
Неизвестный кроссовер Renault заметили в Барселоне
Экономика
Новая пенсионная схема может заработать с 2022 года
«Предполагается, что система заработает 1 января 2022 года»,— сказал господин Швецов в ходе совещания в Госдуме по новому плану гарантированных пенсионных накоплений (цитата по ТАСС).
Музыка