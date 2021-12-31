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Первый случай заражения омикрон-штаммом выявили в Карелии у вернувшейся из Франции женщины

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков заявил, что в республике выявили омикрон-штаммом коронавируса.
Lenta.ru
Первый случай выявлен у женщины, которая прибыла из Франции.
РБК
Положительный результат на «омикрон» передан в Карелию сегодня из Санкт-Петербурга.
РБК
Охлопков отметил, что вакцина "Спутник V" показала свою эффективность против "омикрона" и призвал жителей вакцинироваться.
РИА Новости

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