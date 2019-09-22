Дождь, переходящий в снег, местами с градом, выпал в некоторых районах Подмосковья, передает корреспондент РИА Новости. Так, град был замечен северо-западнее Москвы — в подмосковном Клину.

с чего всё началось

Первый снег выпал в воскресенье, 23 сентября, в некоторых регионах Центрального федерального округа (ЦФО), сообщает ТАСС со ссылкой на региональные филиалы Гидрометцентра. В частности, осадки зафиксировали в Ярославской, Ивановской, Тверской, Костромской и Владимирской областях.

Первый снег выпал в регионах ЦФО

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