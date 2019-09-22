Общество
КоммерсантъПервый снег выпал в регионах ЦФО
Первый снег выпал в воскресенье, 23 сентября, в некоторых регионах Центрального федерального округа (ЦФО), сообщает ТАСС со ссылкой на региональные филиалы Гидрометцентра. В частности, осадки зафиксировали в Ярославской, Ивановской, Тверской, Костромской и Владимирской областях.
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
Дождь, переходящий в снег, местами с градом, выпал в некоторых районах Подмосковья, передает корреспондент РИА Новости. Так, град был замечен северо-западнее Москвы — в подмосковном Клину.РИА Новости07:29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 20:21, Вашингтон
Политика
Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.
Газета.Ru 19:54
Здоровье
Как отличить рак желудка от гастрита или язвы, рассказали медики
Медики из Италии рассказали, как отличить рак желудка от гастрита или язвы.
Актуальные Новости вчера в 10:20
Здоровье
В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами
В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru вчера в 10:11
Политика
Премьер Словакии напомнил о роли Советской армии в освобождении страны
Словацкий премьер-министр Петер Пеллегрини заявил, что наибольшую цену за освобождение Словакии заплатила Советская армия.
RT на русском вчера в 18:16
Космос
Эксперты рассказали, почему так сложно очистить орбиту от мусора
Эксперты считают, что эффективных методов борьбы с космическим мусором разработано уже достаточное количество.
Rusargument вчера в 17:56
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости 06:44
Энергетика
Эр-Рияд может прекратить поставки чистой нефти в Японию
Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco предупредила о грядущих изменениях при поставках нефти в Японию, уведомив компанию JXTG о замещении сорта топлива, сообщили источники Nikkei.
Экономика сегодня 00:59
Армия и оружие
Генерал армии США посетовал, что Россия блокирует учения НАТО в Черном море
Американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия блокирует учения НАТО в Черном море.
РИА Новости 20:15
Гаджеты
В Россию придет китайско-американский производитель очень необычных смартфонов
Palm образца 2018 года – это очень маленький смартфон на Android.
Dgl.ru 08:54
Футбол
Заболотный прокомментировал свой переход в «Сочи»
Обо всем нападающий «Сочи» написал в своем Instagram-аккаунте. Антон Заболотный поделился с подписчиками криком души.
Gazeta.SPb 15:19
Происшествия
Две боевые машины ВДВ разбились на учениях «Центр-2019»
Две БМД разбились при десантировании из самолетов Ил-76 на учениях «Центр-2019» 20 сентября.
BFM.ru 15:32
Здоровье
Названы смертельные сочетания лекарств и продуктов
Были зафиксированы случаи, когда сок грейпфрута в сочетании с лекарствами, которые снижают уровень холестерина, приводил к смерти пациента.
Lenta.ru 19:53
Экономика
Чубайс выступил за использование пенсионных накоплений в стартапах
«Негосударственные пенсионные фонды обладают огромной массой денег, свыше 3 млрд рублей, которые они в принципе не могут вкладывать в венчурную индустрию, так как им это просто запрещено», — заявил Чубайс.
ФедералПресс вчера в 04:31
Общество
В Архангельской области прошли митинги против полигона «Шиес»
В Архангельской области прошли митинги против строительства экотехнопарка «Шиес», сообщает портал 29.ru.
РБК 09:37
Наука
Google удалось создать самый мощный в мире квантовый компьютер
Piter.tv вчера в 08:12
Политика
Трамп призвал Европу тратить больше денег на Украину
Президент США Дональд Трамп призвал Евросоюз выделять больше денег Украине.
ТК Звезда 11:11
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Происшествия
Пострадавшему от «Новичка» британцу предложили лечиться в России
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил британцу Чарльзу Роули, пострадавшему от нервно-паралитического вещества «Новичок», пройти лечение в России.
Lenta.ru 07:31
Игры
В бете Call of Duty: Modern Warfare нашли упоминания королевской битвы
Игромания.ру 20 сентября в 09:22
Армия и оружие
На Украине анонсировали новый план по обороне
Министерство обороны Украины в 2020 году представит план по защите страны.
Lenta.ru 09:30
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи лишилась роскошных волос и вышла в свет в прозрачной блузке
Беллуччи решилась на короткую стрижку, расставшись с роскошными волосами и показав экстремально короткое каре.
Комсомольская правда 18:15
Шоу-бизнес
Мария Максакова запрещает сыну видеться с бабушкой
По словам Марии, которая пообщалась с журналистами из издания «СтарХит», мать Вороненкова не имеет права постоянно ходить на телевизионные шоу, в которых она поливает сына грязью и после этого требует встречи с внуком.
Bimru.ru 11:46
Политика
МИД России объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа
МИД России назвал заключение в 1939 году договора о ненападении между СССР и Германией, который известен как пакт Молотова — Риббентропа, вынужденным шагом.
BFM.ru 14:10
Авто
Гиперкар Bugatti Chiron в версии Longtail может ехать быстрее 489 км/ч
Вы, наверное, уже видели или слышали об этом, но все же, для справки – Bugatti вошел в историю в начале сентября этого года, сумев развить на гиперкаре Bugatti Chiron Longtail (версия гиперкара с удлиненной задней частью) максимальную скорость в 482,7 км/ч.
CarsWeek.ru вчера в 10:25
Космос
Китайский луноход увидел странное вещество на обратной стороне Луны
Были опубликованы снимки, которые дают представление о таинственном материале, обнаруженном на обратной стороне Луны.
ГЛАС.RU 20 сентября в 12:38
Общество
Власти Индонезии перечислили 100 причин крушения Boeing 737 MAX
Власти Индонезии составили перечень причин, которые привели к катастрофе Boeing 737 MAX в октябре 2018 года, сообщает Wall Street Journal.
РБК 19:20