Общество

КоммерсантъКоммерсантъПервый снег выпал в регионах ЦФО

Первый снег выпал в воскресенье, 23 сентября, в некоторых регионах Центрального федерального округа (ЦФО), сообщает ТАСС со ссылкой на региональные филиалы Гидрометцентра. В частности, осадки зафиксировали в Ярославской, Ивановской, Тверской, Костромской и Владимирской областях.
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с чего всё началось

В Подмосковье выпал снег с градом

Дождь, переходящий в снег, местами с градом, выпал в некоторых районах Подмосковья, передает корреспондент РИА Новости. Так, град был замечен северо-западнее Москвы — в подмосковном Клину.
РИА Новости07:29

Подробнее о событии

В Подмосковье зафиксировали снег и град

Взгляд.ру07:57

Первый снег выпал в регионах ЦФО

Коммерсантъ11:12

"Сентябрь, ты заболел?" Первый снег в Центральной России глазами пользователей соцсетей

ТАСС09:32

В Московской области выпал снег с градом и дождем

Известия08:12

В Центральной России прошел первый снег

РБК13:20

Снег с градом выпал в воскресенье в Подмосковье

РЕН ТВ07:38

В Подмосковье выпал снег с градом

РИА Новости07:29
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Политика

Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.
Газета.Ru 19:54
Здоровье

Как отличить рак желудка от гастрита или язвы, рассказали медики

Медики из Италии рассказали, как отличить рак желудка от гастрита или язвы.
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В Китае порассуждали о способности С-500 сбивать метеориты

Известия 19:10
Происшествия

На автостоянке в Киеве загорелись девять бензовозов с топливом

РБК 17:44
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В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами

В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru вчера в 10:11
Происшествия

Убившего подругу студента опознали на улице по окровавленной одежде

Lenta.ru 17:29
Политика

Премьер Словакии напомнил о роли Советской армии в освобождении страны

Словацкий премьер-министр Петер Пеллегрини заявил, что наибольшую цену за освобождение Словакии заплатила Советская армия.
RT на русском вчера в 18:16
Космос

Эксперты рассказали, почему так сложно очистить орбиту от мусора

Эксперты считают, что эффективных методов борьбы с космическим мусором разработано уже достаточное количество.
Rusargument вчера в 17:56
Шоу-бизнес

Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума

Невские Новости 06:44
Энергетика

Эр-Рияд может прекратить поставки чистой нефти в Японию

Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco предупредила о грядущих изменениях при поставках нефти в Японию, уведомив компанию JXTG о замещении сорта топлива, сообщили источники Nikkei.
Экономика сегодня 00:59
Армия и оружие

Генерал армии США посетовал, что Россия блокирует учения НАТО в Черном море

Американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия блокирует учения НАТО в Черном море.
РИА Новости 20:15
Гаджеты

В Россию придет китайско-американский производитель очень необычных смартфонов

Palm образца 2018 года – это очень маленький смартфон на Android.
Dgl.ru 08:54
Футбол

Заболотный прокомментировал свой переход в «Сочи»

Обо всем нападающий «Сочи» написал в своем Instagram-аккаунте. Антон Заболотный поделился с подписчиками криком души.
Gazeta.SPb 15:19
Шоу-бизнес

Пациентка медцентра заявила, что врачи прекратили лечение Заворотнюк

РИА Новости 19:16
Происшествия

Две боевые машины ВДВ разбились на учениях «Центр-2019»

Две БМД разбились при десантировании из самолетов Ил-76 на учениях «Центр-2019» 20 сентября.
BFM.ru 15:32
Здоровье

Названы смертельные сочетания лекарств и продуктов

Были зафиксированы случаи, когда сок грейпфрута в сочетании с лекарствами, которые снижают уровень холестерина, приводил к смерти пациента.
Lenta.ru 19:53
Экономика

Чубайс выступил за использование пенсионных накоплений в стартапах

«Негосударственные пенсионные фонды обладают огромной массой денег, свыше 3 млрд рублей, которые они в принципе не могут вкладывать в венчурную индустрию, так как им это просто запрещено», — заявил Чубайс.
ФедералПресс вчера в 04:31
Общество

В Архангельской области прошли митинги против полигона «Шиес»

В Архангельской области прошли митинги против строительства экотехнопарка «Шиес», сообщает портал 29.ru.
РБК 09:37
Наука

Google удалось создать самый мощный в мире квантовый компьютер

Piter.tv вчера в 08:12
Политика

Трамп призвал Европу тратить больше денег на Украину

Президент США Дональд Трамп призвал Евросоюз выделять больше денег Украине.
ТК Звезда 11:11
Политика

Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Происшествия

Пострадавшему от «Новичка» британцу предложили лечиться в России

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил британцу Чарльзу Роули, пострадавшему от нервно-паралитического вещества «Новичок», пройти лечение в России.
Lenta.ru 07:31
Игры

В бете Call of Duty: Modern Warfare нашли упоминания королевской битвы

Игромания.ру 20 сентября в 09:22
Армия и оружие

На Украине анонсировали новый план по обороне

Министерство обороны Украины в 2020 году представит план по защите страны.
Lenta.ru 09:30
Шоу-бизнес

Моника Беллуччи лишилась роскошных волос и вышла в свет в прозрачной блузке

Беллуччи решилась на короткую стрижку, расставшись с роскошными волосами и показав экстремально короткое каре.
Комсомольская правда 18:15
Шоу-бизнес

Мария Максакова запрещает сыну видеться с бабушкой

По словам Марии, которая пообщалась с журналистами из издания «СтарХит», мать Вороненкова не имеет права постоянно ходить на телевизионные шоу, в которых она поливает сына грязью и после этого требует встречи с внуком.
Bimru.ru 11:46
Политика

МИД России объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа

МИД России назвал заключение в 1939 году договора о ненападении между СССР и Германией, который известен как пакт Молотова — Риббентропа, вынужденным шагом.
BFM.ru 14:10
Авто

Гиперкар Bugatti Chiron в версии Longtail может ехать быстрее 489 км/ч

Вы, наверное, уже видели или слышали об этом, но все же, для справки – Bugatti вошел в историю в начале сентября этого года, сумев развить на гиперкаре Bugatti Chiron Longtail (версия гиперкара с удлиненной задней частью) максимальную скорость в 482,7 км/ч.
CarsWeek.ru вчера в 10:25
Космос

Китайский луноход увидел странное вещество на обратной стороне Луны

Были опубликованы снимки, которые дают представление о таинственном материале, обнаруженном на обратной стороне Луны.
ГЛАС.RU 20 сентября в 12:38
Общество

Власти Индонезии перечислили 100 причин крушения Boeing 737 MAX

Власти Индонезии составили перечень причин, которые привели к катастрофе Boeing 737 MAX в октябре 2018 года, сообщает Wall Street Journal.
РБК 19:20
Как работают Яндекс.Новости?
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