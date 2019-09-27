Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаПервый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео

Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
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