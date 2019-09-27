Армия и оружие
Российская газетаПервый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео
Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
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В Испании по запросу США задержан россиянин
По данным газеты Las Provincias, россиянин Александр К. прибыл в Испанию с супругой и семилетним сыном. Он был задержан по запросу ФБР.
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ФАН 13:05
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Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
ТАСС 19:11
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Представлен смартфон Samsung Galaxy A70s с 64-Мп камерой
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Astera 16:40
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Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
РИА Новости 10:07
Политика
Восемь делегаций покинули ГА ООН во время выступления Венесуэлы
Делегации из восьми стран, включая США и Колумбию, покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.
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Политика
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Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил участие в Международном форуме евразийского партнерства в Ереване, приуроченном к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС, после критики в американских СМИ.
ТАСС 20:53
Наука
В США обнаружили устойчивых к щелочи трехполых червей
Обитателями озера Моно оказались удивительные создания восемь видов червей.
Политическая Экспертиза 13:59
Общество
Натали Портман вышла в свет в мини-платье с экстремальным декольте
Натали пришла в черном укороченном платье с очень глубоким вырезом декольте.
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На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Политика
Лукашенко убежден, что Путин не хочет присоединить Белоруссию к России
"Лукашенко заявил, что убежден в отсутствии у Путина цели любой ценой сохранить свою власть, в том числе за счет присоединения Беларуси к РФ", - сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на слова белорусского лидера.
РИА Новости вчера в 05:30
Политика
МИД России назвал безрассудством новые санкции США
В МИД России, комментируя введение Вашингтоном новых антироссийских санкций за «организацию поставок авиатоплива для российских сил в Сирии», заявили, что США «превзошли себя в собственном безрассудстве».
RT на русском вчера в 17:54
Здоровье
В куркуме нашли ядовитый свинец
Ученые из Стэнфордского университета (США) обнаружили, что куркума, которую используют для приготовления приправы карри, может содержать свинец.
UfacityNews.ru вчера в 04:05
Космос
Открытие NASA: Венера могла бы стать курортом не хуже Таиланда
Комсомольская правда 25 сентября в 12:00
Авто
Продажи легковых авто в России сократятся на 2%
При оптимистичном сценарии продажи новых легковых автомобилей в России в 2019 году могут вырасти на 0,5% до 1,67 млн единиц, а при базовом они, наоборот, сократятся на 2% до 1,64 млн единиц.
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Вести.Ru 11:47
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Сотрудницы погранслужбы Украины убили новорожденного ребенка
Две сотрудницы погранслужбы во Львове убили младенца, передает РИА "Новости" со ссылкой на Государственного бюро расследований.
Газета.Ru 14:14
Футбол
Павел Мамаев может перейти в «Ростов»
Напомним, 20 сентября «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым.
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Собчак зарабатывает в девять раз больше Богомолова
Оказалось, что телеведущая зарабатывает почти в десять раз больше своего нового супруга.
Рамблер 15:22
Космос
Аспирант из США считает, что разработал путь к созданию «сверхсветового» двигателя
Аспирант "нашел путь" к решению проблемы Аспирант инженерного факультета Джозеф Агнью считает, что эту идею можно воплотить с практической точки зрения.
Военное обозрение 09:22
Авто
Бренд MG выпустил свой первый трехрядный рамный внедорожник
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Обыски прошли у экс-зампреда правительства Забайкалья Паздникова - источник
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По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
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Исследователи узнали, что главными обитателями Денисовой пещеры, находящейся на Алтае, где обнаружили останки древних людей, оказался не человек, а крупные хищники.
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Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.
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США вернутся на Луну с помощью Австралии
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Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге
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Начальные суммарные ресурсы углеводородов на шельфе Северных Курил специалисты Росгеологии оценили в 1,4 млрд тонн нефтяного эквивалента.
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Разработчик назвал стоимость робота «Федора»
Взгляд.ру 25 сентября в 15:01