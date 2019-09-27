Армия и оружие
Российская газетаПервый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео
Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 10:19, Вашингтон
Политика
Эксперт оценил позицию Польши по ограничению доступа «Газпрома» к Opal
Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов в эфире радио Sputnik прокомментировал слова руководителя польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петра Вожняка, заявившего о "трагических" последствиях в случае эксплуатации "Газпромом" трубопровода Opal на полную мощность.
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«Спартак» и «Ростов» сыграют матч Кубка России в Москве
Сегодня, 27 сентября состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка страны, по итогам которой стали известны хозяева полей.
ProstoProSport 07:47
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В США советуют NASA отказаться от Роскосмоса в пользу Илона Маска
Попытка NASA успеть доставить американских астронавтов на Луну к 2024 году в рамках поставленной администрацией президента США Дональда Трампа задачи может пойти на пользу России, пишет обозреватель газеты The Wall Street Journal.
Национальная служба новостей вчера в 23:59
Политика
В Кремле назвали запрет курения на балконах оправданной мерой
В Кремле позитивно относятся к любым решениям, которые помогают спасать человеческие жизни.
REGNUM 09:13
Авто
Все новые Maserati станут гибридами или электрокарами
В четверг, в Милане Maserati объявила о планах производства своих первых гибридных моделей с питанием от аккумулятора, включая спортивный электромобиль и новый внедорожник.
SpeedMe вчера в 14:11
Политика
Путин обсудил с Совбезом Сирию и ДРСМД
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Bimru.ru вчера в 01:10
Политика
Пелоси заподозрила Россию в причастности к скандалу с Трампом
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси считает, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 09:24
Авто
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Наука
Бразилия начала ходовые испытания первой подводной лодки типа Riachuelo
Ходовые испытания головного корабля типа Riachuelo начались 25 сентября: субмарина вышла в море с судостроительного предприятия Itaguai Construçoes Navais (ICN) в заливе Сепетиба, где ее строили.
Naked Science 07:52
Политика
Адвокат Трампа пообещал доказать вмешательство Украины в выборы в США
Адвокат президента США Рудольф Джулиани пообещал в скором времени предоставить доказательства по вмешательству ряда украинских чиновников в американские президентские выборы в 2016 году.
Pravda.Ru 03:31
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Политика
Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.
Life.ru вчера в 05:38
Политика
Зеленский обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что украинский президент Владимир Зеленский поднимал на встрече с ним в Нью-Йорке вопрос членства Украины в альянсе.
ФАН вчера в 18:09
Политика
Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации за экстремизм
Комиссия Госдумы по делам о вмешательстве в дела России попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle (DW) аккредитации, сообщил глава комиссии Василий Пискарев, сообщается на сайте Думы.
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Автоспорт
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Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят не смог закончить первую сессию свободных заездов на Гран-при России в Сочи.
RT на русском 04:40
Политика
Секретарь СНБО Украины Данилюк подал в отставку
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке.
Газета.Ru 09:22
Политика
Минздрав Чечни рассказал о состоянии здоровья Кадырова
Глава Чечни Рамзан Кадыров действительно испытывает недомогание, но речь идет об обычном ОРЗ.
Народные новости вчера в 18:48
Технологии
Huawei начнет производство базовых станций для 5G
По плану, для начала, в месяц будет собираться 5000 базовых станций (БС), за этот год наберется 600 000 единиц включая те, в которых есть американские компоненты.
IT-World 06:38
Авто
Новый Geely Emgrand X7 получил другой салон и стал мощнее
Паркетник Geely Vision X6, который известен россиянам под названием Emgrand X7, пережил четвертый рестайлинг, который стал самым масштабным за историю модели.
Новые автомобили 05:25
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Российская газета 10:03
Политика
Лавров готовит сюрприз в ответ на невыдачу виз США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе общения с журналистами на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Москва готовит ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
Пятый канал вчера в 08:22
Происшествия
Украинские пограничницы убили новорожденного ребенка
Во Львове две сотрудницы Госпогранслужбы убили младенца, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
РИА Новости 10:10
Космос
Первый арабский космонавт отправился на МКС
62-й экипаж МКС уже назвали самым необычным за последние годы. Хазза Аль-Мансури станет 240-м космонавтом на МКС.
Inc-news.ru 25 сентября в 15:39
Футбол
Нурмагомедов ответил на вызов Ибрагимовича: Полная ерунда
Выложив видео, нападающий упомянул хавбека МЮ Поля Погба, чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, своего агента Мино Райолу и сербского теннисиста Новака Джоковича.
Советский спорт 09:55
Технологии
Суверенный интернет включили на Урале
Интернет-цензура пришла на Урал Несмотря на то, что установка оборудования проходила по-тихому, об этом узнало издание РБК.
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Голикова: Трудовая книжка не понадобится при получении госуслуг
Россиянам не понадобится подтверждать сведения о трудовом стаже и трудоустройстве "бумажными" документами.
Российская газета 06:04