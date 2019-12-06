В матче между "Зенитом" и "Динамо" счет на табло - 2:0. С углового на 35-й минуте отличился капитан команды Бранислав Иванович.

«Зенит» удвоил преимущество в матче с «Динамо»

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