Общество
РИА НовостиПервый танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в порт Литвы
Продолжая закупать российскую нефть с поставками по магистральному нефтепроводу "Дружба" и по железной дороге, Белоруссия работает с альтернативными маршрутами транспортировки сырья на свои НПЗ. Нефть поставляется по морю через порты в Клайпеде и Одессе.
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с чего всё началось
Первый танкер с почти 80 тысячами тонн американской нефти для Белоруссии прибыл в порт литовской Клайпеды, сообщил РИА Новости в субботу пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.РИА Новости01:42
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