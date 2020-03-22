Первый тест на коронавирус, который сдала канцлер ФРГ Ангела Меркель, дал отрицательный результат. Об этом проинформировал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

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