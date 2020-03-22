Коронавирус
Российская газетаТест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат
Первый тест на коронавирус, который сдала канцлер ФРГ Ангела Меркель, дал отрицательный результат. Об этом проинформировал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 18:52, Ашберн
Общество
В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд
В Калуге главного врача областной клинической больницы из-за отдыха на Таиланде могут уволить.
Политика
Польша не пропустила Ил-76 с медпомощью для Италии
Изучив маршрут наших Ил-76 на сервисе FlightRadar, российские пользователи интернета обратили внимание на странный крюк, который сделали самолеты.
Шоу-бизнес
Экс-директор Лободы рассказал о ее комплексах
Экс-директор певицы Светланы Лободы раскрыл ее некоторые тайны. Об этом он говорил в программе "Звезды сошлись" на канале НТВ.
Политика
Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Общество
Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии
Озвучена очередная причина огромной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Происшествия
Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена
Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
Политика
Песков рассказал о жилье Путина во время эпидемии коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о жилье Владимира Путина во время эпидемии коронавируса.
Футбол
Итальянский врач: болельщики «Аталанты» стали биологической бомбой
Руководитель отделения пульмонологии в больнице города Бергамо Фабиано Ди Марко заявил о том, что матч Лиги чемпионов между итальянской "Аталантой" и испанской "Валенсией" поспособствовал распространению коронавируса на Апеннинах, сообщает OK Diario.
Общество
GSC Game World опубликовала первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2
Студия GSC Game World в понедельник, 23 марта, опубликовала первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2, приурочив публикацию к годовщине выхода первой части игры.
Спорт
Непомнящий захватил лидерство на турнире претендентов
Сегодня, 22 марта, в Екатеринбурге были сыграны партии пятого тура турнир претендентов по шахматам 2020.
Общество
ВОЗ зафиксировала ускорение распространения коронавируса
Коронавирус COVID-19 стал распространяться в мире быстрее. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Энергетика
Правительство Украины решило снизить оптовую цену на газ для населения
Кабинет министров Украины решил снизить оптовую цену на природный газ для населения на 14%, такие меры были приняты для минимизации затрат людей на коммунальные услуги в условиях карантина.
Политика
В США назвали российский газотурбинный танк Т-80 ошибкой
В годы Холодной войны, как пишет The National Interest, в случае войны с НАТО Т-80 могли достичь Ла-Манша менее чем за неделю — всего за пять дней.
Футбол
Фердинанд об АПЛ и титуле «Ливерпуля»: «Этот сезон нужно аннулировать. Речь о жизни и смерти людей»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о возможном досрочном завершении сезона в Премьер-лиге из-за пандемии коронавируса.
Политика
На Украине не видят необходимости вводить режим ЧП на этой неделе
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на этой неделе нет необходимости вводить режим чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса, так как инфекция распространяется "довольно умеренно".
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в США превысило 41 тысячу
Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории США превысило 41 тысячу, увеличившись за сутки почти на 8,5 тысячи, следует из данных служб здравоохранения.
Общество
Врачи назвали важный скрытый симптом коронавируса COVID-19
Специалисты Британской ассоциации оториноларингологии выявили новый симптом коронавируса.
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко рассказала, как вылечилась от коронавируса
Актриса Ольга Куриленко сообщила, что выздоровела после коронавирусной инфекции и чувствует себя хорошо.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 438
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что за последние сутки количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в России увеличилось до 438.
Происшествия
Неизвестные за сутки сообщили о минировании восьми самолетов в России
Анонимные сообщения о минировании восьми внутрироссийских рейсов поступили в течение последних суток, рассказали ТАСС в экстренных службах.
Игры
Сотрудник Valve объяснил, почему студия не выпустила Half-Life 3
Технологии
Коронавирус мог быть занесен из космоса, полагает ученый РАН
Общество
В Москве разъяснили новые меры борьбы с коронавирусом
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве объяснил дополнительные меры, введенные мэром столицы Сергеем Собяниным.
Общество
Премьер Британии объявил о введении карантина из-за коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране карантина сроком на три недели в связи с распространением нового коронавируса.
Единоборства
Нурмагомедов не знает, где пройдет его бой с Фергюсоном
Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов отреагировал на неопределенность со своим боем против Тони Фергюсона.
Общество
На Украине зафиксировали десять новых случаев заражения коронавирусом
Десять новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано на Украине за последние сутки, заявил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
Футбол
Александер-Арнольд сделал выбор между Месси и Роналду
Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд сделал выбор между нападающим «Барселоны» Лионелем Месси и форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова перенесла операцию
Телеведущая Анфиса Чехова, известная по программе о сексе и отношениях, перенесла хирургическую операцию на ногах.