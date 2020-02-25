Власти продолжают наращивать расходы на дороги в Крым. 21 февраля Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» объявило конкурс на проектирование и строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста.

с чего всё началось

Конкурс на проектирование и строительство участка трассы Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк был объявлен 21 февраля Управлением федеральных автомобильных дорог «Тамань». На участок протяжённостью 68 км выделяют 59 млрд 193,2 млн рублей.

Первый участок трассы из Краснодара в Крым обойдётся в 59 млрд рублей

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