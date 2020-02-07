Общество
РБКНовый коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины
Одним из заболевших стал гражданин Украины, который таким образом стал первым инфицированным человеком из этой страны. В сообщении указывается, что ни у кого из числа новых выявленных заболевших нет опасных симптомов. Помимо украинца вирус обнаружили также у американца, а также четырех филиппинцев.
Читать в источнике
Оценить164
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 13:13, Ашберн
Происшествия
Жертвами массовой драки в Казахстане стали восемь человек
Экономика
Исследование: россияне в январе стали активно покупать валюту
Сразу после новогодних праздников 2020 года россияне стали активно покупать доллары и евро.
Культура
Умер композитор Сергей Слонимский
Народный артист России, композитор Сергей Слонимский умер в Санкт-Петербурге на 88 году жизни.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23
Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
Происшествия
Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми
Хоккей
Сборная России уступила команде Чехии в матче Евротура
Сборная Чехии по хоккею переиграла команду России в заключительном матче третьего этапа Евротура.
Армия и оружие
Российские военные провели патрулирование в Сирии без Турции
Российские военные провели патрулирование сирийской границы на нескольких маршрутах в провинциях Хасеке и Алеппо.
Футбол
«Тамбов» подтвердил трансфер Каплиенко
Происшествия
Мосгорсуд отпустил из-под ареста экс-полпреда главы Чечни на Украине
Мосгорсуд отпустил из-под ареста бывшего полпреда главы Чечни на Украине Рамзана Цицулаева, обвиняемого по четырем статьям УК РФ, в том числе в организации похищения человека и вымогательстве, сообщил РИА Новости его адвокат Ариф Бекаев.
Экономика
Счетная палата: коронавирус негативно скажется на российской экономике
Эпидемия коронавируса нового типа окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику, заявили в Счетной палате России.
Армия и оружие
Американских военных обстреляли в Афганистане
Происшествия
В Киеве за русский язык жестоко избили женщину
Женщина сообщила, что ее избили несколько мужчин. Но вместе с тем пострадавшая была сильно пьяна и ей было трудно изъясняться.
Интернет
Google избавит Chrome и Youtube от раздражающей рекламы
Корпорация Google разработала новые правила для видеорекламы в Chrome — они должны избавить интернет-пользователей от самых назойливых и раздражающих видов рекламных объявлений.
Спорт
Гимнастка Солдатова объяснила паузу в карьере булимией
Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова призналась, что на протяжении двух лет страдает от булимии.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома
Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
Армия и оружие
Турецкий военный конвой вошел в Идлиб
Шоу-бизнес
Актер Кравченко сделал предложение возлюбленной в прямом эфире
Российский актер Алексей Кравченко в прямом эфире сделал предложение своей возлюбленной и коллеге Надежде Борисовой.
Общество
Ученые определили сроки пика распространения коронавируса
Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля.
Общество
Китай выделил около 10,3 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом
Власти Китая к настоящему моменту выделил уже 71,8 миллиарда юаней (около 10,3 миллиарда долларов) на профилактику и контроль за распространением нового типа коронавируса, говорится в заявлении министерства финансов Китая.
Авто
Эксперты назвали главные признаки скрученного пробега автомобиля
Культура
Яна Троянова отправила с острова Настю Рыбку, повздорившую со звездами
Яна Троянова отправила с острова Настю Рыбку, повздорившую со звездами В первой серии шоу «Последний герой» уральской актрисе пришлось спасать модель от мужчин.
Наука
В России придумали способ удешевить солнечные батареи
Российские учёные придумали способ удешевить солнечные батареи.
Футбол
Смолов попал в стартовый состав «Сельты» на матч с «Севильей»
Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов может сыграть в матче 23-го тура чемпионата Испании против «Севильи».
Армия и оружие
Тайвань попытался перехватить военные самолеты Китая
ВВС Тайваня предприняли попытку перехватить военные самолеты Китая, сообщила военная администрация острова.
Политика
В Азербайджане стартовали внеочередные парламентские выборы
Проблема требовала решения но вопрос о том зачем было объявлять внеочередные выборы, если очередные должны были состояться в ноябре, остался.
Футбол
«Рубин» крупно обыграл юрмальский «Спартак» в товарищеском матче
Общество
Принц Гарри не хочет, чтобы сын Арчи повторил его судьбу
По словам Гарри, решение о сложении полномочий старших членов королевской семьи было очень трудным для него и Меган, однако он не сожалеет о нем, так как хочет защитить свою семью.