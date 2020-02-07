Общество

РБКРБКНовый коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины

Одним из заболевших стал гражданин Украины, который таким образом стал первым инфицированным человеком из этой страны. В сообщении указывается, что ни у кого из числа новых выявленных заболевших нет опасных симптомов. Помимо украинца вирус обнаружили также у американца, а также четырех филиппинцев.
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с чего всё началось
На круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в районе порта Йокогама, зарегистрированы пять новых случаев коронавируса, говорится в сообщении
 агентства Kyodo, которое ссылается на данные Минздрава Японии.
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