Первый в текущем сезоне в Атлантике ураган "Ханна" достиг побережья Техаса. Об этом сообщает Национальный центр по предупреждению об ураганах.

Первый в сезоне ураган «Ханна» достиг побережья Техаса

Религия Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса». 3,2K

Энергетика В ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, а в розничном сегменте изменение цен не превышает уровня инфляции. 353

Происшествия Во Вьетнаме в ДТП с автобусом погибли не менее 13 человек По меньшей мере 13 человек погибли в результате аварии с участием автобуса в провинции Куангбинь в центральной части Вьетнама.

Кино Студия Marvel намерена снять фильм о новом «умном» Халке Студия Marvel намерена разработать сценарий нового фильма о Халке. Об этом 26 июля пишет портал Deadline.

Финансы ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25% Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова. 1,2K

Шоу-бизнес Гузеева назвала «худший фильм всех времен» Актриса и телеведущая Лариса Гузеева назвала «худшим фильмом всех времен и народов» картину «Соперницы», в которой она исполнила главную роль. 4

Общество В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting. 2,2K

Политика Дегтярев поддержал необходимость открытого суда над Фургалом Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев прокомментировал уголовное преследование бывшего главы региона Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств. 1,1K

Здоровье Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 26 июля Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 812,4 тыс. (плюс 5765 за сутки).

Общество Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста. 69