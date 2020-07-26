Общество
РЕН ТВПервый в сезоне ураган «Ханна» достиг побережья Техаса
Первый в текущем сезоне в Атлантике ураган "Ханна" достиг побережья Техаса. Об этом сообщает Национальный центр по предупреждению об ураганах.
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Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Полит.ру вчера в 04:05
Религия
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском вчера в 10:11
Энергетика
В ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России
В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, а в розничном сегменте изменение цен не превышает уровня инфляции.
RT на русском 24 июля в 12:45
Происшествия
Во Вьетнаме в ДТП с автобусом погибли не менее 13 человек
По меньшей мере 13 человек погибли в результате аварии с участием автобуса в провинции Куангбинь в центральной части Вьетнама.
Газета.Ru 04:25
Кино
Студия Marvel намерена снять фильм о новом «умном» Халке
Студия Marvel намерена разработать сценарий нового фильма о Халке. Об этом 26 июля пишет портал Deadline.
ИА Красная Весна 04:30
Политика
Путин сообщил о принятии новых кораблей в состав ВМФ РФ в 2020 году
Состав Военно-морского флота Российской Федерации пополнится 40 новыми кораблями. Об этом заявил президент государства Владимир Путин.
Политическая Экспертиза 04:30
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru 24 июля в 09:24
Происшествия
СК возбудил дело после крушения легкомоторного самолета под Курском
Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в Курской области.
ТАСС вчера в 14:24
Политика
Вашингтон усилил давление на подрядчиков «Северного потока-2»
Вашингтон усилил давление на европейских подрядчиков, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 23:50
Общество
Умерла автор знаменитого манифеста против перестройки Нина Андреева
Скончалась автор знаменитого антиперестроечного письма "Не могу поступаться принципами" Нина Андреева.
Газета.Ru 03:26
Шоу-бизнес
Гузеева назвала «худший фильм всех времен»
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева назвала «худшим фильмом всех времен и народов» картину «Соперницы», в которой она исполнила главную роль.
ФАН вчера в 21:57
Происшествия
В Берлине семь человек ранены из-за наезда машины на толпу
Автомобиль врезался в Берлине в воскресенье утром в группу людей, семь человек ранены, сообщили в правоохранительных органах.
Интерфакс 04:13
Общество
В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости вчера в 21:48
Кино
Компания Disney из-за пандемии отложила премьеры своих фильмов
Премьеру перенесли на 2022 год. Выход продолжения фильма «Звездные войны» также «переехал» на 2023 год.
Evo-rus.com 03:44
Политика
Дегтярев поддержал необходимость открытого суда над Фургалом
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев прокомментировал уголовное преследование бывшего главы региона Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств.
Коммерсантъ 00:41
Футбол
Ответный матч «Манчестер Сити» и «Реала» в ЛЧ находится под угрозой срыва
Ответный матч между "Манчестер Сити" и мадридским "Реалом" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов находится под угрозой срыва.
Газета.Ru вчера в 22:41
Общество
Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ
Выпускник набрал 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), получив максимальную оценку по каждому из четырех предметов.
РБК вчера в 22:49
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Российская газета вчера в 09:54
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 26 июля
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 812,4 тыс. (плюс 5765 за сутки).
РБК 04:07
Здоровье
Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 13:55
Здоровье
На Среднем Урале число заразившихся коронавирусом превысило 19 тысяч
REGNUM вчера в 05:44
Наука
Во вьетнамской пещере найдены свидетельства существования ранних людей
Большая часть следов присутствия ранних людей была обнаружена в пещере Тхам Кит.
Мойка78 24 июля в 11:00
Армия и оружие
Российские военные начали тестирование робототехники на Черном море
Shraibikus News вчера в 01:33
Футбол
ФК «Зенит» завоевал Кубок России
BFM.ru вчера в 12:15
Футбол
Клопп рассказал о трансферных планах «Ливерпуля»
Газета.Ru 04:14
Общество
Россия с 1 августа открывает рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию
С 1 августа возобновляется авиационное сообщение в такие города Турции, как Анкара и Стамбул.
Государственные Вести 24 июля в 10:14
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия вчера в 09:43
Шоу-бизнес
Подруга «танцующего миллионера» оригинально показала беременный животик
7Дней.ру 23 июля в 18:30
Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судей РПЛ в манипулировании
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий раскритиковал работу судей в Российской премьер-лиге (РПЛ).
МК-Спорт вчера в 11:33