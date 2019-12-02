Бразильский голкипер "Ливерпуля" Алиссон стал первым в истории обладателем приза имени Льва Яшина, который вручается лучшему вратарю мира. Церемония награждения лучшего вратаря мира проходила в Париже в рамках гала-вечера, на котором станет известен обладатель "Золотого мяча".

Алиссон стал первым в истории обладателем приза имени Льва Яшина

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