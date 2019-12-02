Футбол
Российская газетаАлиссон стал первым в истории обладателем приза имени Льва Яшина
Бразильский голкипер "Ливерпуля" Алиссон стал первым в истории обладателем приза имени Льва Яшина, который вручается лучшему вратарю мира. Церемония награждения лучшего вратаря мира проходила в Париже в рамках гала-вечера, на котором станет известен обладатель "Золотого мяча".
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Политика
МИД Греции осудил высказывания Эрдогана по Кипру
Дипломаты Греции возмущены словами о том, что Анкара намерена и дальше вести разведку и бурение на шельфе и в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Экономика
ЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам
Введение дополнительных коэффициентов риска по ипотечным кредитам нецелесообразно, уверен директор — руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин: «Заемщик с высокой долговой нагрузкой не имеет возможности накопить на первоначальный взнос в размере 20% и более, необходимый для получения стандартного ипотечного кредита».
Фигурное катание
Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
Политика
Верховная Рада решила изменить закон о ГБР
Верховная Рада решила перезагрузить ГБР.
Происшествия
В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме
Происшествия
10-летний мальчик насмерть замерз в сугробе в Нижегородской области
В городе Перевоз скончался закопавшийся в сугробе 10-летний мальчик.
Спорт
WADA назвало виновного в подмене данных Московской лаборатории
Начало разбирательств WADA и РУСАДА берет свое начало еще в сентябре прошлого года, когда международное агентство вернуло статус соответствия российской организации при обязательстве предоставить доступ к данным Московской лаборатории.
Происшествия
Пассажирский автобус перевернулся в Воронежской области
В Богучарском районе Воронежской области перевернулся пассажирский автобус.
Происшествия
Опубликовано видео обрушения моста в Оренбурге
Видео, на котором запечатлен момент обрушения автомобильного моста в Оренбурге, опубликовано очевидцем.
Общество
ГИБДД намерена исключить «площадку» из экзамена на права
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Общество
Глава «Аэрофлота» обвинил 17 аэропортов в резком подорожании услуг
В письме речь идет о 17 региональных аэропортах — от Геленджика до Комсомольска-на-Амуре и Петропавловска-Камчатского — и сравниваются тарифы на нерегулируемые услуги за год — с июня 2018 года по июнь 2019-го.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Политика
Захарова прокомментировала слова Зеленского о жителях Донбасса
Политика
Путин поговорил с новой главой ЕК
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с новым председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает пресс-служба Кремля.
Общество
Лучшие и худшие наряды звезд на British Fashion Awards 2019
Наоми Кэмпбелл получила на British Fashion Awards 2019 звание "Икона стиля" и тут же доказала, что не зря.
Экономика
«Росатом» станет совладельцем группы «Дело» Шишкарева
Госкорпорация «Росатом» станет совладельцем группы бизнесмена Сергея Шишкарева «Дело», недавно участвовавшей в торгах по «Трансконтейнеру».
Происшествия
«Петрозаводского маньяка» приговорили к пожизненному лишению свободы
"Верховный суд республики Карелия с учетом мнения государственного обвинителя приговорил злоумышленника к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.
Космос
Частная космонавтика прирастает «Сибирью»
Общество
Украинскую писательницу возмутило, что ее дочь назвали россиянкой
Украинская писательница, сотрудник дипмиссии страны во Франции Ирена Карпа пообещала устроить "международный скандал" из-за того, что школьный учитель назвал русских и украинцев одним народом.
Авто
Мэрия Саратова закупит 8 иномарок на 13,6 млн рублей
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Политика
Трамп обиделся на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Президент США Дональд Трамп назвал оскорбительным заявление президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.
Политика
Кремль объяснил цель закона о российском софте
Закон о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV связан с антимопопольными вопросами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Минэкономики Украины опровергло планы по смене руководства «Нафтогаза»
Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов опроверг информацию о предстоящей смене руководства компании «Нафтогаз Украина».
Происшествия
Заочно арестован новый фигурант «московского дела»
Басманный суд Москвы 21 ноября заочно арестовал Сергея Меденкова по обвинению в нападении на росгвардейца на несанкционированной акции оппозиции 27 июля в Москве, сообщает ТАСС.
Общество
Принят закон о введении электронных трудовых книжек
С 2020 года в России вводятся электронные трудовые книжки.