Футбол

Российская газетаРоссийская газетаАлиссон стал первым в истории обладателем приза имени Льва Яшина

Бразильский голкипер "Ливерпуля" Алиссон стал первым в истории обладателем приза имени Льва Яшина, который вручается лучшему вратарю мира. Церемония награждения лучшего вратаря мира проходила в Париже в рамках гала-вечера, на котором станет известен обладатель "Золотого мяча".
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