Общество

ФАНФАНПервый выздоровевший от коронавируса россиянин рассказал о лечении

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Москвич Давид Беров, заразившийся коронавирусом в Италии, рассказал о том, как проходило его лечение. По словам Берова, он до сих пор «не понимает», чем именно переболел.
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с чего всё началось

Первый излечившийся от коронавируса россиянин — о карантине, симптомах болезни и славе

Меня до сих пор изумляет несоответствие пережитой мною инфекции тому, что о ней говорят, и всем тем мерам, которые, как мы все видим, принимаются на государственном уровне в Китае, Европе, а теперь и в России.
Lenta.ruвчера в 14:00

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Первый выздоровевший от коронавируса россиянин рассказал о своем лечении

Lenta.ruвчера в 16:15

Первый выздоровевший от коронавируса россиянин прокомментировал своё лечение

Газета Кемеровавчера в 22:50

Первый выздоровевший от COVID-19 россиянин рассказал о своем лечении

Народные новости00:08

Излечившийся от коронавируса россиянин рассказал о терапии

VSE42.RU00:54

Первый выздоровевший от COVID-19 россиянин прокомментировал свое лечение

iReactorвчера в 22:24

Первый вылечившийся от коронавируса россиянин поведал о своем выздоровлении

ФедералПресс00:47

Первый выздоровевший от коронавируса россиянин рассказал о лечении

ФАН00:08
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Общество

В Италии за сутки от коронавируса погибли 368 человек

За последние сутки из-за вызванных коронавирусом осложнений в Италии умерли 368 человек.
РБК 15 марта в 15:31
Общество

Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания

Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания. Такова официальная причина смерти.
Вести.Ru 01:35
Здоровье

Режим повышенной готовности по профилактике коронавируса вводят на Сахалине

В Сахалинской области вводят режим повышенной готовности для профилактики коронавируса.
АСТВ 02:43
Религия

РПЦ ужесточит санитарные требования при проведении богослужений

Документ предписывает отказаться от целования креста по окончании литургии и соблюдать повышенные требования к нормам гигиены при проведении крещения, причастия и соборования.
Говорит Москва вчера в 03:52
Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК вчера в 10:54
Общество

Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Интерфакс 02:21
Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big поедет на Евровидение. Информация об этом появилась в официальном аккаунте группы в Instagram.
Народные новости вчера в 09:46
Политика

Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всенародного голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля 2020 года.
Газета.Ru 01:22
Наука

В МГУ могут создать вакцину от коронавируса за три месяца

Вакцина от коронавируса нового типа может быть разработана в России за три месяца, сообщают "Известия" со ссылкой на представителей кафедры вирусологии Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова.
Газета.Ru вчера в 21:17
Общество

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Валентины Гагариной

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Валентины Гагариной, вдовы первого космонавта Юрия Гагарина.
Газета.Ru 02:59
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Ведомости вчера в 10:36
Общество

Первый человек скончался от коронавируса в Турции

Первая смерть из-за заражения коронавирусом зафиксирована в Турции, заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
iReactor вчера в 18:04
Экономика

Лишится ли Россия китайских товаров

В январе – феврале экспорт из Китая в РФ снизился в стоимостном выражении на 29,3%, импорт российских товаров в КНР – на 13,8%. Известны также последствия вспышки коронавируса для промышленности КНР: добавленная стоимость крупных предприятий (китайский аналог индекса промпроизводства) по итогам января – февраля упала на 13,5% в годовом исчислении.
Взгляд.ру вчера в 11:10
Происшествия

Задержание туристки за купание в бассейне на Тенерифе сняли на видео

Lenta.ru 02:51
Общество

Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19

Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
РИА Новости 16 марта в 20:22
Общество

Коронавирус: Минкульт закрывает подведомственные музеи, театры и кино

Все театры, филармонии, цирки и кинотеатры, которые находятся в ведении министерства культуры России, приостанавливают свою работу для посетителей из-за коронавируса.
FreeNews-Volga вчера в 11:43
Здоровье

Из инфекционного отделения Медгородка Тольятти, где лечат пациентов с коронавирусом, ушел глава реанимации

Напомним, именно в инфекционном отделении Тольяттинской городской больницы№5 находятся пациенты с коронавирусом.
СитиТрафик вчера в 11:51
Единоборства

Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски

Газета.Ru вчера в 10:46
Единоборства

Нурмагомедов обсудил с главой UFC перенос боя с Фергюсоном

Lenta.ru 02:42
Политика

Россия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд

На переговорах об углубленной интеграции с Белоруссией Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов.
РБК вчера в 23:00
Общество

Способное достроить «Северный поток – 2» судно пошло к Мозамбику

Принадлежащее энергетической компании «Газпром» судно «Академик Черский», которое рассматривали для достройки газопровода «Северный поток – 2», в очередной раз изменило маршрут.
Известия вчера в 06:28
Политика

Путин допустил трату средств ФНБ на поддержку населения

Средства Фонда национального благосостояния могут быть направлены на поддержку определенных категорий граждан.
РБК 02:48
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:29
Футбол

Экс-президент «Реала» лежит в реанимации с коронавирусом

Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс госпитолизирован в одну из испанских больниц с коронавирусом.
Матч ТВ вчера в 16:21
Культура

Эдита Пьеха опровергла слухи об интимной связи с Магомаевым

Народные новости 02:40
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской призналась, что больше не любит мать

В новом выпуске «Пусть говорят» наследница Успенской призналась, что конфликт между ней и звездной матерью длится уже много лет.
Вокруг ТВ 16 марта в 12:44
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.
Известия вчера в 09:23
Общество

Врач назвал продукты, повышающие сопротивление организма коронавирусу

Специалисты Испанской академии питания и диетологии пояснили, что пища сама по себе не предотвращает коронавирус и, конечно, не лечит от него, но механизмы защиты и реагирования на инфекцию, а также способность организма к восстановлению, тесно связаны с питанием.
Российская газета 01:07
Происшествия

В Коми обстреляли вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
РИА Новости вчера в 16:10
Гаджеты

Apple выпустит бюджетные iPhone 9 и iPhone 9 Plus

Astera вчера в 10:50
Как работают Яндекс.Новости?
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