Общество

Lenta.ruLenta.ruПервый выздоровевший от коронавируса россиянин рассказал о своем лечении

Первый излечившийся от коронавируса россиянин Давид Беров в интервью «Ленте.ру» прокомментировал свое лечение и нахождение в больнице. Он отметил, что карантин хоть и создает определенные неудобства, является обычной вещью при инфекции.
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Игры

Тёмный мир и сокровища: для Nintendo Switch анонсирован приключенческий экшен Blue Fire

3DNews 14:39
Общество

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Ведомости 13:32
Футбол

«Трабзонспор» расторг контракт с Оби Микелем

«Трабзонспор» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с нигерийским полузащитником Джоном Оби Микелем.
Sport24.ru 14:10
Происшествия

В Мурманске нашли сбежавшего моряка с подозрением на коронавирус

Местонахождение моряка, который сбежал из-под карантина в Мурманске установили.
РБК 18:55
Кино

Съемки продолжения «Аватара» переносятся из-за коронавируса

Съемки продолжения знаменитого фильма американского режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар», которые должны были начаться на территории Новой Зеландии, вынуждены были перенести на неопределенный срок из-за распространения по всему миру коронавируса.
Ugpressa.ru 14:17
Здоровье

В МГУ рассказали о возможной вакцине от коронавируса

В России за три месяца могут создать прототип дешевой в изготовлении вакцины от нового коронавируса, заявили газете "Известия" на кафедре вирусологии биологического факультета МГУ.
РИА Новости 18:58
Кино

Фильм «Заражение» набирает популярность из-за пандемии коронавируса

Фильм-катастрофа американского известного продюсера и режиссера Стивена Содерберга «Заражение», который появился на экранах еще в 2011 году, стал одним из самых популярных для просмотра онлайн во время эпидемии опасного вируса.
Evo-rus.com 07:07
Здоровье

Назвали три первых признака заболевания коронавирусом

Признаки коронавируса COVID-19 проявляются у человека не сразу, а только спустя несколько дней после заболевания.
SMINEWS в Подольске 12:22
Политика

Путин назначил голосование по изменению Конституции на 22 апреля

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
Коммерсантъ 14:09
Здоровье

В Италии протестируют препарат от коронавируса

В Италии с четверга, 19 марта, врачи начнут тестировать препарат «тоцилизумаб», который применяют при ревматоидном артрите, для лечения коронавируса, пишет РИА Новости.
Невские Новости 18:50
Политика

Страны ЕС согласовали запрет на въезд в Евросоюз из-за коронавируса

Страны ЕС поддержали предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 30-дневном запрете на въезд в Евросоюз из-за коронавируса, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.
Интерфакс 15:12
Футбол

Второй футболист «Ювентуса» заразился коронавирусом

У французского хавбека "Ювентуса" Блеза Матюиди диагностирован коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
Российская газета 15:26
Общество

Институт Роберта Коха: пандемия может длиться два года

Берлин, 17 марта 2020, 15:00 — REGNUM Коронавирус COVID-19 может циркулировать по миру в масштабе пандемии несколько лет, ориентировочно — два года.
REGNUM 08:00
Экономика

Аналитики заявили о глобальной рецессии. Объясняем, что это значит

Аналитики Morgan Stanley считают базовым сценарием рецессию во всем мире, и ожидают, что в этом году рост мировой экономики снизится до 0,9%.
РБК 11:53
Общество

Счетная палата выявила бюджетные нарушения на почти 885 млрд рублей

Счетная палата выявила бюджетные нарушения на сумму на сумму около 885 млрд рублей за 2019 год, сообщается в отчете ведомства.
Газета.Ru 17:45
Гаджеты

Caviar выпустила в России антимикробные iPhone 11 Pro

В серии представлены iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, корпус которых выполнен из серебра.
Astera 17:21
Наука

Новый метод покажет, как РНК влияет на активность генома

Чтобы понимать, как регулируется активность генов и как это влияет на специализацию клетки, необходимо знать, какие некодирующие РНК с какими участками связываются.
Naked Science вчера в 03:33
Общество

Первые испытания вакцины от коронавируса провели в США

Как сообщает РИА Новости, в Америке стартовали мероприятия по проведению первых клинических испытаний препарата, разработанного для борьбы с коронавирусом.
Live24 02:43
Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК 10:54
Политика

Трамп считает, что коронавирус следует называть «китайским вирусом»

Новый коронавирус, вспышка которого произошла в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась по всему миру, стоит называть "китайским вирусом" в связи с тем, что это "очень подходящее определение".
ТАСС 15:37
Общество

СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве

Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
РБК 04:47
Единоборства

Тайсону Фьюри грозит восьмилетняя дисквалификация

Газета.Ru вчера в 10:45
Происшествия

В зоне строительства Юго-Восточной хорды произошел конфликт активистов с полицией

В Москве недалеко от железнодорожной платформы Москворечье сегодня вечером, 17 марта, эвакуатор при поддержке полиции пытался вывезти из зоны возведения Юго-Восточной хорды микроавтобус «Соболь», но этого не дали сделать противники строительства.
Коммерсантъ 15:46
Общество

В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Газета.Ru 10:01
Общество

Россиян предупредили о мошенниках во время коронавируса

Мошенники в интернете активизировались в связи с пандемией коронавируса, предупреждают IT-эксперты.
Москва 24 01:41
Общество

Умерла вдова первого космонавта Юрия Гагарина

На 85-м году жизни скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
РБК 11:54
Футбол

Сергей Прядкин: туры футбольного чемпионата будут сдвинуты

Туры чемпионата России будут сдвинуты.
Вести.Ru 11:38
Энергетика

Мировые цены на нефть растут более чем на 3%

РИА Новости вчера в 20:49
Здоровье

В Красноярске подтвержден первый случай заражения коронавирусом

Центр Вектор подтвердил наличие коронавируса у красноярца, прилетевшего несколько дней назад из Австрии.
Городские новости. Красноярск 07:15
Космос

Ученые выдвинули новую гипотезу о том, как Уран оказался на боку

Уран является одной из самых «индивидуальных» планет Солнечной системы.
OAnews 15 марта в 05:24
Как работают Яндекс.Новости?
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