Общество
Lenta.ruПервый выздоровевший от коронавируса россиянин рассказал о своем лечении
Первый излечившийся от коронавируса россиянин Давид Беров в интервью «Ленте.ру» прокомментировал свое лечение и нахождение в больнице. Он отметил, что карантин хоть и создает определенные неудобства, является обычной вещью при инфекции.
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Игры
Тёмный мир и сокровища: для Nintendo Switch анонсирован приключенческий экшен Blue Fire
Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Футбол
«Трабзонспор» расторг контракт с Оби Микелем
«Трабзонспор» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с нигерийским полузащитником Джоном Оби Микелем.
Происшествия
В Мурманске нашли сбежавшего моряка с подозрением на коронавирус
Местонахождение моряка, который сбежал из-под карантина в Мурманске установили.
Кино
Съемки продолжения «Аватара» переносятся из-за коронавируса
Съемки продолжения знаменитого фильма американского режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар», которые должны были начаться на территории Новой Зеландии, вынуждены были перенести на неопределенный срок из-за распространения по всему миру коронавируса.
Здоровье
В МГУ рассказали о возможной вакцине от коронавируса
В России за три месяца могут создать прототип дешевой в изготовлении вакцины от нового коронавируса, заявили газете "Известия" на кафедре вирусологии биологического факультета МГУ.
Кино
Фильм «Заражение» набирает популярность из-за пандемии коронавируса
Фильм-катастрофа американского известного продюсера и режиссера Стивена Содерберга «Заражение», который появился на экранах еще в 2011 году, стал одним из самых популярных для просмотра онлайн во время эпидемии опасного вируса.
Здоровье
Назвали три первых признака заболевания коронавирусом
Признаки коронавируса COVID-19 проявляются у человека не сразу, а только спустя несколько дней после заболевания.
Политика
Путин назначил голосование по изменению Конституции на 22 апреля
Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
Здоровье
В Италии протестируют препарат от коронавируса
В Италии с четверга, 19 марта, врачи начнут тестировать препарат «тоцилизумаб», который применяют при ревматоидном артрите, для лечения коронавируса, пишет РИА Новости.
Политика
Страны ЕС согласовали запрет на въезд в Евросоюз из-за коронавируса
Страны ЕС поддержали предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 30-дневном запрете на въезд в Евросоюз из-за коронавируса, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.
Футбол
Второй футболист «Ювентуса» заразился коронавирусом
У французского хавбека "Ювентуса" Блеза Матюиди диагностирован коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
Общество
Институт Роберта Коха: пандемия может длиться два года
Берлин, 17 марта 2020, 15:00 — REGNUM Коронавирус COVID-19 может циркулировать по миру в масштабе пандемии несколько лет, ориентировочно — два года.
Экономика
Аналитики заявили о глобальной рецессии. Объясняем, что это значит
Аналитики Morgan Stanley считают базовым сценарием рецессию во всем мире, и ожидают, что в этом году рост мировой экономики снизится до 0,9%.
Общество
Счетная палата выявила бюджетные нарушения на почти 885 млрд рублей
Счетная палата выявила бюджетные нарушения на сумму на сумму около 885 млрд рублей за 2019 год, сообщается в отчете ведомства.
Гаджеты
Caviar выпустила в России антимикробные iPhone 11 Pro
В серии представлены iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, корпус которых выполнен из серебра.
Наука
Новый метод покажет, как РНК влияет на активность генома
Чтобы понимать, как регулируется активность генов и как это влияет на специализацию клетки, необходимо знать, какие некодирующие РНК с какими участками связываются.
Общество
Первые испытания вакцины от коронавируса провели в США
Как сообщает РИА Новости, в Америке стартовали мероприятия по проведению первых клинических испытаний препарата, разработанного для борьбы с коронавирусом.
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Политика
Трамп считает, что коронавирус следует называть «китайским вирусом»
Новый коронавирус, вспышка которого произошла в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась по всему миру, стоит называть "китайским вирусом" в связи с тем, что это "очень подходящее определение".
Общество
СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве
Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
Единоборства
Тайсону Фьюри грозит восьмилетняя дисквалификация
Происшествия
В зоне строительства Юго-Восточной хорды произошел конфликт активистов с полицией
В Москве недалеко от железнодорожной платформы Москворечье сегодня вечером, 17 марта, эвакуатор при поддержке полиции пытался вывезти из зоны возведения Юго-Восточной хорды микроавтобус «Соболь», но этого не дали сделать противники строительства.
Общество
В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Общество
Россиян предупредили о мошенниках во время коронавируса
Мошенники в интернете активизировались в связи с пандемией коронавируса, предупреждают IT-эксперты.
Общество
Умерла вдова первого космонавта Юрия Гагарина
На 85-м году жизни скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
Футбол
Сергей Прядкин: туры футбольного чемпионата будут сдвинуты
Туры чемпионата России будут сдвинуты.
Энергетика
Мировые цены на нефть растут более чем на 3%
Здоровье
В Красноярске подтвержден первый случай заражения коронавирусом
Центр Вектор подтвердил наличие коронавируса у красноярца, прилетевшего несколько дней назад из Австрии.
Космос
Ученые выдвинули новую гипотезу о том, как Уран оказался на боку
Уран является одной из самых «индивидуальных» планет Солнечной системы.