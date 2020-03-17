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Lenta.ruПервый выздоровевший от коронавируса россиянин рассказал о своем лечении
Первый излечившийся от коронавируса россиянин Давид Беров в интервью «Ленте.ру» прокомментировал свое лечение и нахождение в больнице. Он отметил, что карантин хоть и создает определенные неудобства, является обычной вещью при инфекции.
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Первый выздоровевший от коронавируса россиянин прокомментировал своё лечение
Газета Кемеровавчера в 22:50
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