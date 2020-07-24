Первый за 86 лет намаз завершился в мечети Святой Софии
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Первый после 1934 года пятничный намаз завершился в превращенном в мечеть соборе Святой Софии в Стамбуле в пятницу, 24 июля. В молитве участвовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который произнес первую суру из Корана «Аль-Фатиху» перед началом богослужения.В источнике
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