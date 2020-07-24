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Первый за 86 лет намаз завершился в мечети Святой Софии

Первый после 1934 года пятничный намаз завершился в превращенном в мечеть соборе Святой Софии в Стамбуле в пятницу, 24 июля. В молитве участвовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который произнес первую суру из Корана «Аль-Фатиху» перед началом богослужения.В источнике
Подробнее о событии
Комсомольская правда

В соборе Святой Софии в Стамбуле проходит первый за 86 лет пятничный намаз

Комсомольская правда06:08
Эхо Москвы

В Стамбуле мусульмане провели первую за 86 лет службу в соборе Святой Софии

Эхо Москвы10:05
Газета.Ru

Эрдоган лично принял участие в первом за 86 лет намазе в Святой Софии

Газета.Ru06:40
Lenta.ru

Как прошел первый за 86 лет намаз в соборе Святой Софии и что он значит для мусульман

Lenta.ru12:31
РИА Новости

Опрос показал, как турецкие граждане отреагировали на намаз в Айя-Софии

РИА Новости11:45
ТАСС

Минкультуры Турции проведет реставрацию Айя-Софии

ТАСС10:45
РЕН ТВ

В Стамбуле ради безопасности перекрыли площадь у собора Святой Софии

РЕН ТВ04:35
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Альфа-банк подтвердил утечку данных части клиентов

Газета утверждает, что проведенная с помощью системы быстрых платежей (СБП) выборочная проверка показала, что номера телефонов из фрагмента базы действительно используются людьми, имена, отчества и первые буквы фамилий которых совпадают с указанными в той же базе.
Альфа-банк подтвердил утечку данных части клиентов
РБК12:40
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Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru02:25
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В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»

Накануне палата представителей конгресса США выразила одобрение оборонному бюджету страны, в который были включены и расширенный санкции против «Северного потока -2». В интервью RT Deutsch бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт заявил, что ужесточение американских санкций против «Северного потока — 2» нарушает международное право.
Военное деловчера в 04:40
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Москвичка заработала штрафов на миллион рублей за тысячу нарушений ПДД

Сотрудники ДПС задержали в Новой Москве женщину, за которой числилось штрафов за нарушение правил дорожного движения на более чем миллион рублей, сообщается на сайте столичного управления МВД.
РИА Новости06:36
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В Воронеже оштрафовали участников «автопробега» с флагами Азербайджана

Воронеж, 24 июля 2020, 16:46 — REGNUM Один из участников несанкционированного автопробега, парализовавшего движение в центре Воронежа 19 июля, получил наказание в виде двух суток ареста, ещё шесть заплатят штрафы.
REGNUM09:46
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