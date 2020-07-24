Религия
ИзвестияПервый за 86 лет намаз завершился в мечети Святой Софии
Первый после 1934 года пятничный намаз завершился в превращенном в мечеть соборе Святой Софии в Стамбуле в пятницу, 24 июля. В молитве участвовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который произнес первую суру из Корана «Аль-Фатиху» перед началом богослужения.
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Футбол
Константин Бабкин: Российская промышленность может быть сильной, конкурентоспособной, технологически развитой. Но для этого нужна правильная экономическая политика
Есть мнение, что в промышленности кризис немного запаздывает, как и спрос, который отложился на два месяца по итогам ограничений.
Регионы России 22 июля в 03:55
Игры
Мы поиграли в Crash Bandicoot 4: It’s about Time. Бесит, как в 90-х
Игромания.ру 11:00
Футбол
Журналисты признали Хендерсона лучшим футболистом сезона в АПЛ
Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон был признан лучшим игроком года в АПЛ по версии ассоциации футбольных журналистов.
Советский спорт 05:29
Футбол
«Краковия» впервые в своей истории выиграла Кубок Польши по футболу
"Краковия" впервые в своей истории выиграла Кубок Польши по футболу.
РИА Новости 16:50
Происшествия
Житель Луцка опубликовал видео с задержанием террориста
Опубликована запись выхода и задержания луцкого террориста Кривоша из автобуса попала в СМИ, видео с моментом сдачи террориста опубликовал 22 июля житель Луцка в Facebook.
ИА Красная Весна 22 июля в 04:09
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru 16:03
Политика
Трамп признал скупку 90% мировых запасов препарата от коронавируса
«Моя администрация обеспечила контроль над 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», который обладает великолепным действием», — заявил Трамп.
Известия 18:19
Общество
За сутки в Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом
За сутки в Москве скончались еще 14 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на наличие коронавируса.
Комсомольская правда 17:36
Шоу-бизнес
Бабкина в одном полотенце устроила фотосессию с 10-летним внуком
Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина опубликовала новую фотографию в своем Instagram-аккаунте.
ФАН вчера в 19:03
Здоровье
В Волгоградской области остаются пять крупных очагов коронавируса
На сегодняшний день активными остаются пять очагов коронавируса. Один в ближайшие дни снимается, – пояснила Ольга Зубарева.
ИА Городские вести. Волгоград 08:27
Кино
Новый сезон «Ходячих мертвецов» не выйдет в октябре 2020 года
Новый сезон сериала «Ходячие мертвецы» не выйдет в октябре 2020 года, сообщила на Comic-Con шоураннер проекта Анджела Канг.
Афиша Daily 19:22
Происшествия
Экс-фигурант «дела 27 июля» Егор Жуков сообщил о нападении
Экс-фигурант «дела 27 июля» Егор Жуков сообщил о нападении около подъезда своего дома.
РБК 20:37
Происшествия
Под Омском обнаружили тела женщины и ее дочери, убитых год назад
В Горьковском районе Омской области обнаружены фрагменты тел 40-летней женщины и ее 15-летней дочери.
Российская газета 07:04
Хоккей
Новый клуб НХЛ из Сиэтла представил название и логотип
Хоккейный клуб «Сиэтл Кракен» провел презентацию своего лого, формы и названия, а также стал 32-ой командой в НХЛ.
CT news 04:56
Политика
Саркози рассказал о курьезе на встрече с Путиным
Бывший французский президент Николя Саркози не поделил шоколадку при встрече с главой России Владимиром Путиным - об этом сам экс-лидер Франции вспоминает в своей книге "Время бурь".
Газета.Ru 16:15
Общество
Московские врачи прилетят в Хабаровск для борьбы с коронавирусом
Бригада московских врачей сегодня, 25 июля, прибудет в Хабаровском для помощи в борьбе с коронавирусом.
Общественная служба новостей 20:39
Единоборства
Петр Ян назвал «шкурой» Андрея Орловского
FightTime.ru 17:04
Здоровье
В Бурятии ограничения по коронавирусу продлили до конца августа
В Бурятии вновь продлили режим ограничительных мероприятий из-за коронавируса.
Аргументы и Факты - Бурятия 05:26
Футбол
Вы просили последить за классной развязкой в Словении. Здесь мы радуемся за клуб «Целье», который впервые в истории стал чемпионом
Как раз в нулевые "Целье" и начал потихоньку забираться выше в таблице – последние четыре года команда занимала пятое место, пропуская вперед большую тройку – "Олимпию", "Марибор", "Домжале" и еще кого-нибудь из середняков.
Sports.ru вчера в 16:12
Политика
Песков объяснил присвоение Кадырову звания генерал-майора нацгвардии
Присвоение звания генерал-майора национальной гвардии главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову никак не связано с санкциями, введенными в отношении него со стороны США, заявил в пятницу, 24 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Известия 06:00
Общество
Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве
Поставить прививку от коронавируса в Москве после появления вакцины можно будет бесплатно, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
РБК 15:24
Космос
РКК «Энергия» нашла возможность полета на Луну без сверхтяжелой ракеты
"Техническим результатом является возможность транспортировки экипажа с помощью многоразового пилотируемого корабля между околоземной орбитальной станцией и базовой станцией (на поверхности Луны - ред.) без использования сверхтяжёлых ракет-носителей и аэродинамического торможения", - говорится в описании изобретения к патенту, опубликованному Федеральной службой по интеллектуальной собственности.
РИА Новости 20:37
Авто
Ford опубликовал цены на новое поколение пикапа F-150
Компания Ford опубликовала цены на новое поколение полноразмерного пикапа F-150 2021 модельного года, который обзавелся гибридной версией.
Picsnews.net 22 июля в 04:29
Общество
Альфа-банк признал утечку данных ряда клиентов
Напомним, ранее «Известия» сообщили, что в даркнете появилось объявление о продаже базы, в которой содержались данные клиентов крупнейших банков РФ.
Компания 13:50
Общество
США потребовали более $2 млн с компаний, обвиняемых в связях с КНДР
США подали в суд жалобу на конфискацию более $2,37 миллиона у компаний, обвиняемых в отмывании средств в пользу находящихся под санкциями компаний КНДР, сообщил Минюст США.
Интерфакс вчера в 20:51
Экономика
Средний чек россиян при онлайн-покупках почти вдвое обогнал траты в офлайне
Средний чек россиян при онлайн-покупках в первом квартале этого года почти вдвое обогнал траты в офлайне, показало исследование банка "Русский Стандарт", с результатами которого ознакомилось РИА Новости.
ПРАЙМ 20:20
Технологии
Sony выпустит PlayStation 5 с отделкой из чистого золота
Компания Sony выпустит ограниченную серию новой игровой консоли PlayStation 5. Об этом сообщает Truly Exquisite.
Деловое.ТВ 13:49
Происшествия
После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек
Накануне ночью в нескольких районах Москвы произошли массовые драки между выходцами из Армении и Азербайджана.
Коммерсантъ 11:03
Шоу-бизнес
Сын Высоцкого признался, что изменил отношение к Марине Влади
Никита Высоцкий окончил театральный институт, снял об отце фильм и сейчас возглавляет Государственный музей Владимира Высоцкого.
Вести.Ru вчера в 08:08