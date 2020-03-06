Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел и в ближайшие дни будет выписан, заявила заместитель столичного мэра Анастасия Ракова. По ее словам, отсутствие инфекции у пациента подтвердили уже несколько проб. О первом заболевшем коронавирусом москвиче стало известно 2 марта.

В Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом

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