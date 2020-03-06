Общество

ВедомостиВедомостиВ Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом

Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел и в ближайшие дни будет выписан, заявила заместитель столичного мэра Анастасия Ракова. По ее словам, отсутствие инфекции у пациента подтвердили уже несколько проб. О первом заболевшем коронавирусом москвиче стало известно 2 марта.
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В Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы12:37

Власти Москвы сообщили о выздоровлении заразившегося коронавирусом

РБК12:35

В Москве выздоровел первый больной коронавирусом

РИА Новости11:43

В Москве выздоровел первый заразившийся коронавирусом

ТАСС11:55

Первый заразившийся коронавирусом в Москве выздоровел

RT на русском11:52

Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел

Вечерняя Москва11:51

В Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом

РИАМО12:08
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На Украине начали собирать российские автомобили Lada

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Бывший полузащитник «Зенита» и «Сатурна» Алексей Игонин и известный музыкант, болельщик «Спартака» Николай Трубач поделились прогнозами на 21-й тур Тинькофф-чемпионата России «Оренбург» — «Арсенал» Алексей Игонин: — 1:1. По игре «Арсенал» предпочтительнее, но сейчас, наверное, на исход будут больше влиять настрой и борьба.
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