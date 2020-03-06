Общество
ВедомостиВ Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом
Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел и в ближайшие дни будет выписан, заявила заместитель столичного мэра Анастасия Ракова. По ее словам, отсутствие инфекции у пациента подтвердили уже несколько проб. О первом заболевшем коронавирусом москвиче стало известно 2 марта.
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В Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы12:37
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Политика
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Экономика
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Владимир Путин заявил о необходимости сменяемости власти в РФ
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В России намерены усилить госрегулирование тарифов на электроэнергию
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На Украине начали собирать российские автомобили Lada
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Кино
Появилось видео со съемок нового сезона сериала «Сваты»
Короткое видео съемочного процесса сериала «Сваты» появилось в Сети: на кадрах героини разговаривают друг с другом.
Хоккей
Ковальчук забросил дебютную шайбу за «Вашингтон»
Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Илья Ковальчук забросил первую шайбу после перехода в клуб из столицы США.
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МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова
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Шоу-бизнес
Тарасов назвал свою дочь в честь собачки Бузовой
Злопыхатели пошутили, что Тарасов назвал дочь в честь собачки бывшей возлюбленной. Дмитрий Тарасов 5 февраля стал отцом в третий раз.
Общество
Синоптик назвал лето 2020 года идеальным для здоровья людей
Лето этого года будет теплее, чем обычно, заявил «Газете.Ru» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Политика
Путин вспомнил, как прыгал с парашютом
Футбол
Бывший футболист «Динамо» возглавил «Брагу»
Куштодиу заменил на посту главного тренера "Браги" Рубена Аморима, который перебрался на работу в "Спортинг".
Футбол
Игонин и Трубач ставят на поражение ЦСКА и ничью «Спартака» с «Краснодаром»
Бывший полузащитник «Зенита» и «Сатурна» Алексей Игонин и известный музыкант, болельщик «Спартака» Николай Трубач поделились прогнозами на 21-й тур Тинькофф-чемпионата России «Оренбург» — «Арсенал» Алексей Игонин: — 1:1. По игре «Арсенал» предпочтительнее, но сейчас, наверное, на исход будут больше влиять настрой и борьба.
Происшествия
Прокуратура попросила смягчить сроки двум фигурантам дела «Сети»
Прокуратура Пензенской области попросила смягчить наказание фигурантам дела «Сети» (организация запрещена в России) Максиму Иванкину и Андрею Чернову, следует из представления государственного обвинителя Сергея Семеренко.
Политика
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
Экономика
Эксперт оценил перспективы укрепления курса рубля
Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган прокомментировал перспективы укрепления курса рубля.
Игры
Выпуск мини-консоли от Konami отложен из-за эпидемии коронавируса
Если в течении ближайших пары месяцев эпидемия не утихнет, Sony и Microsoft могут быть вынуждены отложить ожидаемые консоли.
Культура
Ребенка затравили на Украине из-за песни «Смуглянка»
Происшествия
В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализированы 55 человек
В Клинической инфекционной больнице имени Боткина в Петербурге по состоянию на четверг, 5 марта, находятся 55 пациентов, которые были госпитализированы с подозрением на коронавирус.