Политика

Взгляд.руВзгляд.руПервый заместитель генпрокурора Буксман подал в отставку

Рапорт об отставке подал первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман, сообщил источник в ведомстве. «Первый заместитель генпрокурора написал и подал рапорт об отставке», – передает его слова РИА «Новости». Он не уточнил причин этого решения.
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с чего всё началось

Источник сообщил об отставке первого замгенпрокурора

Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман подал рапорт об отставке, рассказал РИА Новости источник в ведомстве. Причины такого решения собеседник агентства не назвал. Государственный советник юстиции I класса Александр Буксман стал первым заместителем генпрокурора в 2006 году.
РИА Новости09:47

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Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман подал в отставку

РБК10:39

Первый замгенпрокурора России подал в отставку

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Первый заместитель генпрокурора ушел в отставку после назначения Краснова

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Первый замгенпрокурора Буксман подал в отставку

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Источник рассказал об отставке замгенпрокурора Буксмана

Известия10:05

СМИ: первый заместитель генпрокурора РФ подал рапорт об отставке

Московский Комсомолец09:57

Источник сообщил об отставке первого замгенпрокурора

РИА Новости09:47
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В древности люди влияли на окружающую среду

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