Политика
Взгляд.руПервый заместитель генпрокурора Буксман подал в отставку
Рапорт об отставке подал первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман, сообщил источник в ведомстве. «Первый заместитель генпрокурора написал и подал рапорт об отставке», – передает его слова РИА «Новости». Он не уточнил причин этого решения.
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с чего всё началось
Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман подал рапорт об отставке, рассказал РИА Новости источник в ведомстве. Причины такого решения собеседник агентства не назвал. Государственный советник юстиции I класса Александр Буксман стал первым заместителем генпрокурора в 2006 году.РИА Новости09:47
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Общество
В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка
Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Происшествия
Александр Емельяненко арестован за хулиганство
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко арестован в Анапе на семь суток за утреннее хулиганство, сообщили РИА Новости в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
Политика
Путин прокомментировал судьбу Жириновского
Президент Владимир Путин, говоря с жителями Липецкой области о преимуществе президентской формы правления над парламентской в России, проиллюстрировал недостатки российских партий судьбой лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Энергетика
Казахстан приостановил экспорт нефти в Китай
Ранее в среду пресс-служба казахстанской компании "Казтрансойл" сообщила о снижении экспорта нефти из Казахстана в Китай из-за превышения в ней хлорорганических соединений.
Здоровье
Минздрав назвал коронавирус из Китая биологической угрозой для россиян
Вспышка нового коронавируса, который впервые был зафиксирован в Китае, несет биологическую угрозу населению России, заявил замглавы Министерства здравоохранения Сергей Краевой.
Политика
Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле
Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль.
Политика
Мишустин назначил Веронику Скворцову главой ФМБА
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил на должность главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Веронику Скворцову.
Происшествия
В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом
Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Бернли» в матче АПЛ
Шоу-бизнес
6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила для мамы песню на французском
Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Политика
Зеленский предложил взять Украину в ЕС вместо Великобритании
Парламент Украины в феврале 2019 года по предложению занимавшего пост президента Петра Порошенко принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО.
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон намекнули на воссоединение
Поклонники отметили, что Энистон и Питт душевно поздравили друг друга, обнявшись после церемонии вручения, и даже намекнули на воссоединение.
Политика
Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины
Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Происшествия
На въезде в Долинск лоб в лоб столкнулись микроавтобус и грузовик
После столкновения машины раскидало по сторонам. Грузовик остался без передней части, кабину смяло со стороны пассажира.
Технологии
МТС установила станцию сотовой связи в Антарктиде
Культура
О том, кто мог стать министром культуры
Новый министр культуры Ольга «не переношу классическую музыку, балет, театр, музеи» Любимова, как сообщают осведомлённые источники, в нелегкой борьбе за министерское кресло победила Екатерину Проничеву.
Общество
Жителям Ухани запретят покидать город из-за коронавируса
Китайские власти на время запретили жителям Уханя покидать пределы города из-за вспышки коронавируса.
Футбол
«Арсенал» одержал победу в матче против «Кешля»
По информации ИА "Тульские новости" Сегодня, 22 января, в Турции на стадионе «Cornelia Diamond» проходит контрольный матч тульского «Арсенала» с азербайджанским клубом «Кешля».
Политика
Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме
Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме 30 декабря 2019 года.
Наука
В древности люди влияли на окружающую среду
Политика
Владимир Путин: Мединский продолжит работу в сфере культуры
Бывший министр культуры РФ Владимир Мединский продолжит работу в данной сфере.
Политика
Владимир Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности России
Президент России Владимир Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности России. Версия доктрины 2010 года утратила силу.
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов опроверг наличие внебрачного ребенка
Музыкант назвал экс-коллегу аферисткой На днях в Сети появилась новсть о том, что у Андрея Григорьева-Апполонова есть внебрачный сын, матерью которого, якобы, является бывший тур-менеджер группы "Иванушки International" Леся Сазыкина.
Политика
Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях.
Фигурное катание
Российские фигуристы установили рекорд в короткой программе в парах
Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский установили мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы.
Происшествия
На Украине возбудили дело из-за драки депутата Рады с посетителем кафе
Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка возбудил дело из-за драки депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ильи Кивы с посетителем ресторана в Киеве.
Здоровье
Академик Беленков объяснил, когда отрыв тромба грозит и молодым людям
Варикозное расширен вен таза или ног у женщин и мерцательная аритмия у молодых мужчин может привести к отрыву тромба.
Технологии
ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Культура
Сериал «Ведьмак» побил рекорд Netflix по просмотрам первого сезона
Новый рекорд по числу просмотров на стриминговой платформе Netflix установил первый сезон сериала «Ведьмак».