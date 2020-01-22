Политика

РБКРБКПервый заместитель генпрокурора Александр Буксман подал в отставку

Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман решил уйти в отставку, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник. Близкий к Генпрокуратуре источник подтвердил РБК эту информацию. Почему Буксман написал рапорт об отставке, не сообщается.
Читать в источнике
Комментировать117
с чего всё началось

Источник сообщил об отставке первого замгенпрокурора

Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман подал рапорт об отставке, рассказал РИА Новости источник в ведомстве. Причины такого решения собеседник агентства не назвал. Государственный советник юстиции I класса Александр Буксман стал первым заместителем генпрокурора в 2006 году.
РИА Новости09:47

Подробнее о событии

Источник сообщил об отставке первого замгенпрокурора

РИА Новости09:47

Первый замгенпрокурора Буксман подал в отставку

Lenta.ru10:21

Источник рассказал об отставке замгенпрокурора Буксмана

Известия10:05

СМИ: первый заместитель генпрокурора РФ подал рапорт об отставке

Московский Комсомолец09:57

Первый замгенпрокурора России подал в отставку

Газета.Ru10:23

Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман подал в отставку

РБК10:39

Первый заместитель генпрокурора ушел в отставку после назначения Краснова

URA.Ru10:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 13:54, Ашберн
Происшествия

На Украине зарезали россиянина из батальона «Азов»

Трикозу зарезали около полуночи 13 января, ударив ножом в горло и в область сердца.
Lenta.ru 10:46
Шоу-бизнес

6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила для мамы песню на французском

Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Летидор вчера в 09:10
Политика

Зеленский заявил о возможности завершить конфликт в Донбассе «завтра»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью прекратить огонь в Донбассе не удалось, но верит, что если стороны захотят завершить конфликт, он закончится завтра.
РИА Новости 11:24
Армия и оружие

Армия России в 2019 году получила 18 тысяч комплектов «Ратника»

РИА Новости вчера в 20:26
Футбол

Медведев и Семак обсудили ситуацию вокруг аренды Кокорина

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев и главный тренер команды Сергей Семак провели встречу на которой обсудили ситуацию вокруг аренды нападающего Александра Кокорина в «Сочи».
RT на русском 13:49
Политика

Путин заявил о недопустимости двоевластия в России

Президент Владимир Путин считает неправильным включение в структуру власти России каких-то институтов, которые могут находиться над президентом.
Российская газета 11:49
Экономика

Дерипаска призвал «перекроить» закон о ЦБ

Российский миллиардер Олег Дерипаска призвал внести изменения в законы, регламентирующие деятельность Центробанка.
Компания 04:22
Общество

У Андрея Малахова обсудят историю беременности 13-летней красноярки

В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.
АиФ Красноярск 04:43
Авто

Регистрация автомобилей в дилерских центрах откладывается

Изначально закон о регистрации автомобилей в дилерских центрах должен был вступить в силу летом 2019 года.
Коммерсантъ FM вчера в 13:04
Общество

В аэропорту «Внуково» усилили санитарно-карантинный контроль

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в столичном аэропорту «Внуково».
Общественное телевидение России 13:18
Происшествия

В Киеве избили депутата «Оппозиционной платформы»

В Киеве произошла драка с участием депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильи Кивы.
Газета.Ru 09:20
Политика

Зеленский рассказал о «новой нормальности» и обвинил Россию в аннексии

Выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в захвате территорий.
Lenta.ru 12:46
Космос

Внеземные формы жизни могли незаметно попасть на нашу планету

На Земле могут незаметно для людей существовать инопланетные формы жизни.
Что происходит 13:32
Общество

Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
RT на русском 01:19
Общество

Выпуск программы Малахова сняли с эфира

Lenta.ru 05:28
Общество

Жертвами урагана «Глория» в Испании стали уже несколько человек

Как сообщает Би-би-си, жертвами стихийного бедствия стали трое мужчин и одна женщина в разных провинциях на севере и востоке страны.
Ридус вчера в 08:07
Технологии

Американский регулятор назвал новые нарушения в деле Telegram

SEC считает, что обещание Telegram не контролировать развитие криптовалютной блокчейн-платформы TON после ее запуска противоречит заверениям, которые организация предоставляла своим инвесторам.
РБК 13:00
Происшествия

В Перми задержан сотрудник МЧС по делу гибели людей в отеле «Карамель»

Сотрудник МЧС задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по части третьей статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).
Российская газета 11:07
Энергетика

В Крыму с 1 февраля подорожает газ

С 1 февраля 2020 года стоимость одного кубометра газа у ГУП РК "Крымгазсети" для приготовления пищи, подогрева воды и отопления при потреблении до 3500 кубов топлива в год составит 5,56 рубля, при потреблении свыше 3500 кубометров в год - 8,65 рубля.
Российская газета 06:36
Общество

Маргарита Симоньян попала в реанимацию

Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 07:12
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Суд арестовал бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за мелкое хулиганство.
РБК вчера в 13:45
Общество

За несколько часов в банкоматах Сбербанка сняли 250 миллиардов

За несколько часов с банкоматов Сбербанка было из-за фейка снято более 250 миллиардов рублей. Этот случай произошел в декабре 2014 года.
Вести.Ru 08:40
Происшествия

Голунов потребовал официальных извинений от государства

«Прошу признать незаконным бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры, выразившееся в невыполнении обязанности принести официальное извинение от имени государства, и принести официальное извинение от имени государства»,— написал Иван Голунов.
Коммерсантъ 06:04
Политика

Министром экономического развития назначен Максим Решетников

Бывший губернатор Пермского края Максим Решетников возглавит Минэкономразвития России.
Дождь вчера в 14:57
Общество

Многодетным отцам могут снизить пенсионный возраст

В Госдуме предложили понизить границы пенсионного возраста для многодетных отцов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:45
Здоровье

Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 17 человек

Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения в среду проведет экстренное заседание с целью оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности.
Интерфакс 10:06
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров и София Ротару спели на юбилее Этери Карапетян

Список звездных гостей, авторское меню, выступления самых дорогих артистов — на день рождения любимой жены бизнесмен не поскупился.
StarHit.ru 08:00
Фигурное катание

Алиев стал вторым в короткой программе на чемпионате Европы

ProstoProSport 10:38
Шоу-бизнес

Отец третьего ребенка Анны Седоковой женился на участнице шоу «Голос»

37-летняя певица Анна Седокова воспитывает троих детей. Младшего – Гектора – она родила от бизнесмена Артема Комарова.
Блокнот.ру 03:15
Гаджеты

Новое поколение приставки Xbox Series X показали на «живых» фото

Приставка нового поколения Xbox Series X от бренда Microsoft представлена на «живых» фотографиях.
NewInform 11:39
Как работают Яндекс.Новости?
Новое правительствоБольше новостей по теме
Главное