Политика

Капитал страныКапитал страныПервый заместитель генпрокурора Буксман подал в отставку

Первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман ушел в отставку. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информированный источник в ведомстве.
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Источник сообщил об отставке первого замгенпрокурора

Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман подал рапорт об отставке, рассказал РИА Новости источник в ведомстве. Причины такого решения собеседник агентства не назвал. Государственный советник юстиции I класса Александр Буксман стал первым заместителем генпрокурора в 2006 году.
РИА Новости09:47

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Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман подал в отставку

РБК10:39

Источник сообщил об отставке первого замгенпрокурора

РИА Новости09:47

Первый замгенпрокурора Буксман подал в отставку

Lenta.ru10:21

Первый заместитель генпрокурора ушел в отставку после назначения Краснова

URA.Ru10:11

Источник рассказал об отставке замгенпрокурора Буксмана

Известия10:05

СМИ: первый заместитель генпрокурора РФ подал рапорт об отставке

Московский Комсомолец09:57

Первый замгенпрокурора России подал в отставку

Газета.Ru10:23
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«Военно-воздушные силы Турции разрушены, но в этом не виноваты ни Россия, ни Иран», под таким заголовком накануне, 21 января, на страницах американского издания The National Interest вышла статья военного эксперта Майкла Пека.
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«Тоттенхэм» победил «Норвич» благодаря голу Сона в концовке

«Тоттенхэм» обыграл «Норвич Сити» в матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу (2:1).
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Мишустин утвердил Стратегию развития электронной промышленности России

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил Стратегию развития электронной промышленности на период до 2030 года, соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства РФ.
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил Брюсселю принять Украину в состав ЕС вместо Великобритании.
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Умер заслуженный артист России Данила Перов

Актер театра «Содружество актеров Таганки», заслуженный артист России Данила Перов умер в возрасте 51 года.
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Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет

Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
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Власти Китая закрыли ставший родиной нового коронавируса город Ухань

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Осужденную за порнографию трансгендера-женщину освободили из СИЗО

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Автогол Буффона не помешал «Ювентусу» пройти «Рому» в 1/4 финала Кубка Италии

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С «Титаника» хотят поднять телеграфный передатчик

Компания RMS Titanic Inc. обратилась в суд США с намерением получить разрешение поднять с затонувшего в 1912 году "Титаника" телеграфный передатчик.
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В матче 1/8 финала Кубка Голландии «Аякс» в Амстердаме добился разгромной победы над командой «Спакенбург».
Sport24.ru 16:35
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WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило действие лицензии Московской антидопинговой лаборатории, об этом говорится на сайте организации.
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Новая система накопления пенсии может начать работу в 2022 году

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Как сообщает ToDay News Ufa, бывший министр культуры РФ дал поручение департаменту кинематографии и Фонду кино провести переговоры с продюсерами и прокатчиками, на предмет возможности отдать приоритет на показ в кинотеатрах российским картинам, в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле

Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль.
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Губернатор Ставропольского края попал в ДТП

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в Instagram, что попал в ДТП, пострадал его водитель.
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