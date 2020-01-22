Политика

Капитал страныКапитал страныПервый заместитель генпрокурора Буксман подал в отставку

Первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман ушел в отставку. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информированный источник в ведомстве.
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Источник сообщил об отставке первого замгенпрокурора

Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман подал рапорт об отставке, рассказал РИА Новости источник в ведомстве. Причины такого решения собеседник агентства не назвал. Государственный советник юстиции I класса Александр Буксман стал первым заместителем генпрокурора в 2006 году.
РИА Новости09:47

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Первый заместитель генпрокурора ушел в отставку после назначения Краснова

URA.Ru10:11

Первый замгенпрокурора России подал в отставку

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Первый замгенпрокурора Буксман подал в отставку

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Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман подал в отставку

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Известия10:05

СМИ: первый заместитель генпрокурора РФ подал рапорт об отставке

Московский Комсомолец09:57

Источник сообщил об отставке первого замгенпрокурора

РИА Новости09:47
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Китайский коронавирус в России заподозрили у двух человек

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