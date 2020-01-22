Политика
Капитал страныПервый заместитель генпрокурора Буксман подал в отставку
Первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман ушел в отставку. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информированный источник в ведомстве.
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с чего всё началось
Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман подал рапорт об отставке, рассказал РИА Новости источник в ведомстве. Причины такого решения собеседник агентства не назвал. Государственный советник юстиции I класса Александр Буксман стал первым заместителем генпрокурора в 2006 году.РИА Новости09:47
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Политика
Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины
Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Общество
Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих
Подмосковная полиция проводит проверку в отношении комика Александра Долгополова из-за обращения об оскорблении чувств верующих.
Происшествия
Глава АСА Яценко прокомментировал арест Александра Емельяненко
Глава Absolute Championship Akhmat Алексей Яценко заявил, что арест Александра Емельяненко в Анапе на семь суток не помешает бойцу смешанных единоборств подготовиться к турниру АСА, который пройдет 3 апреля в Москве.
Спорт
WADA отстранило Московскую антидопинговую лабораторию
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно отстранило Московскую антидопинговую лабораторию от работы.
Общество
Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
Политика
Назначен новый глава Пенсионного фонда России
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил его на должность председателя правления.
Армия и оружие
Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарём Совбеза Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил главу Минобороны Андрея Равкова госсекретарём Совета безопасности республики.
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в Сиэтле
Неизвестный открыл огонь в Сиэтле (американский штат Вашингтон). Жертвой трагедии стал один человек.
Общество
Браудер и Орешкин поспорили в Давосе о перспективах России
Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер в Давосе публично поспорил с Максимом Орешкиным.
Общество
Онищенко рассказал о происхождении нового коронавируса
Экс-руководитель Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус, быстро распространяющийся в Китае, появился уже давно.
Происшествия
Главу красноярского ПФР заподозрили в получении 13-миллионной взятки
Управляющий отделением ПФР по Красноярскому краю и республике Хакасия Денис Майборода, арестованный судом накануне, подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
Шоу-бизнес
Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
Гаджеты
OPPO зарегистрировала новый вариант фронтальной камеры в смартфонах
В 2020 году начали предлагать новые модели с врезанными в экран фотодатчиками, но возможно в будущем появятся новый вариант каплевидного выреза.
Футбол
«Челси» в большинстве не смог победить «Арсенал»
Футболисты «Челси» и «Арсенала» сыграли вничью в рамках 24-го тура чемпионата Англии.
Политика
Чубаров назвал дату марша на Крым
Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
Политика
В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа
Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Общество
Коллекторы готовятся получать должников по ЖКХ оптом
Сергей Минко, гендиректор ПАО "Городские инновационные технологии", считает, что в России "коллекторы" – это очень негативный термин, и не хотел бы его возвращения в сферу ЖКХ.
Футбол
«Ювентус» выбил «Рому» из Кубка Италии, Буффон забил в свои ворота
В матче 1/4 финала Кубка Италии «Ювентус» принимал «Рому».
Фигурное катание
Россияне заняли весь пьедестал почета после короткой программы на ЧЕ
Отечественные фигуристы заняли весь пьедестал почета после короткой программы на чемпионате Европы, который в настоящее время проходит в австрийском Граце.
Происшествия
В Челябинской области пять человек погибли в ДТП на трассе
Пять человек, по предварительным данным, погибли в результате столкновения иномарки и "Камаза" на трассе в Челябинской области в среду, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
Происшествия
Все детсады Биробиджана эвакуировали из-за сообщений о «минировании»
Воспитанники и персонал всех детских садов Биробиджана в Еврейской автономной области эвакуированы в четверг из-за сообщений об опасности, сообщает правительство региона.
Футбол
«Челси» продаст Кепу в следующее трансферное окно
Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага теряет доверие тренерского штаба и руководства лондонского клуба.В стане "синих" рассматривают возможность продажи 25-летнего испанского голкипера летом этого года.
Политика
Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко
Михаил Мурашко назначен министром здравоохранения РФ. Он сменит на этом посту теперь уже экс-главу ведомства Веронику Скворцову.
Технологии
ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Здоровье
В Башкирии введут доплату врачам за переубеждение беременных женщин
В Башкирии врачи станут отговаривать женщин делать аборты.
Общество
У Андрея Малахова обсудят историю беременности 13-летней красноярки
В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.
Энергетика
Белоруссия закупила небольшую партию нефти у Норвегии
Представитель белорусского госконцерна «Белнефтехим» сообщил, что незначительная партия нефти была приобретена у Норвегии и будет доставлена на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан».
Шоу-бизнес
Умер артист «Содружества актеров Таганки» Данила Перов
Заслуженный артист России Данила Перов скончался в ночь на среду, 22 января.
Наука
Создана сверхбыстрая камера для съемки прозрачных объектов
Специалисты Калифорнийского технологического института поставили задачу доработать ранее созданную сверхбыструю камеру.
Происшествия
Китайский коронавирус в России заподозрили у двух человек
Первые возможные пациенты направлены в больницу Петербурга Гражданин России, у которого подозревают коронавирус 2019-nCoV, прилетел из Шанхая в петербургский аэропорт Пулково в среду, 22 января.