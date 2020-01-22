Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман подал рапорт об отставке, рассказал РИА Новости источник в ведомстве. Причины такого решения собеседник агентства не назвал. Государственный советник юстиции I класса Александр Буксман стал первым заместителем генпрокурора в 2006 году.

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Первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман ушел в отставку. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информированный источник в ведомстве.

Первый заместитель генпрокурора Буксман подал в отставку

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