Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман подал рапорт об отставке, рассказал РИА Новости источник в ведомстве. Причины такого решения собеседник агентства не назвал. Государственный советник юстиции I класса Александр Буксман стал первым заместителем генпрокурора в 2006 году.

с чего всё началось

Первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман подал рапорт об отставке. Об этом в среду, 22 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Генпрокуратуре. Государственный советник юстиции первого класса Буксман стал заместителем генпрокурора в 2006 году.

Первый замгенпрокурора Буксман подал в отставку

Технологии Технология 5G приведет к большему числу DDoS-атак «Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — рассказал Фишман РИА «Новости».

Политика Зеленский заявил о возможности завершить войну в Донбассе «завтра» Конфликт в Донбассе может быть прекращен «завтра», если все стороны захотят завершения войны, заявил 22 января президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Политика Совет Федерации назначил Краснова генпрокурором РФ 20 января президент РФ Владимир Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу и внес в Совет Федерации кандидатуру Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры РФ.

Политика Путин назвал создателей «групп смерти» в соцсетях «уродами» Президент РФ Владимир Путин заявил, что не мог поверить в существование людей, заманивающих молодежь в "группы смерти" в соцсетях, и поддержал предложение о подготовке учебников безопасности для детей разных возрастов, над которыми должны поработать и педагоги, и психологи.

Политика Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit, подготовленный правительством под руководством премьера Бориса Джонсона, передает Sky News.

Общество Пенсионный возраст многодетным отцам в России предложено снизить В законопроекте, предложенном удмуртскими законодателями, сказано, что в целях смягчения последствий пенсионной реформы, по предложению президента России Владимира Путина, для многодетных матерей, родивших 3 и 4 ребенка, была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию.

Происшествия Один пожарный погиб при ликвидации возгорания в Серпухове Один пожарный погиб и трое пострадали при ликвидации возгорания в деревне Петровское в Серпухове, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева рассказала, о чем жалеет Телевизионная ведущая Лариса Гузеева рассказала в личном микроблоге своим подписчикам о чем жалеет в жизни.

Политика Путин призвал усовершенствовать структуру потребительской корзины Структура потребительской корзины должна быть скорректирована с учетом увеличения доли овощей, фруктов, рыбы и мяса, от потребительской корзины будет зависеть размер прожиточного минимума в РФ.

Гаджеты Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7 Проблемы с обоями появились после установки апдейтов KB4534310 и KB4534314 — финальных обновлений Windows 7, которые компания выпустила в день окончания поддержки 14 января.

Футбол Юрий Семин: «„Локомотиву“ надо быть более сконцентрированным в обороне» Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от первого контрольного матча железнодорожников на сборе в Испании против румынского «Стяуа» (3:3). — В матче были как красивые голы, так и курьезные.

Здоровье В Китае число жертв коронавируса достигло 17 человек Пневмония, которая развивается на фоне заражения новым типом коронавируса, стала причиной смерти уже 17 человек в Китае, 22 января сообщает комитет по вопросам здравоохранения китайской провинции Хубэй.

Общество ФАС определилась с правилами предустановки российского ПО на смартфоны При выборе приложения производитель гаджета должен будет руководствоваться следующими критериями: право на ПО принадлежит российскому лицу; ПО реализуется на территории России; разработчик в течение последних пяти лет не нарушал закон в области персональных данных.