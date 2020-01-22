Политика
Lenta.ruПервый замгенпрокурора Буксман подал в отставку
Первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман подал рапорт об отставке. Об этом в среду, 22 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Генпрокуратуре. Государственный советник юстиции первого класса Буксман стал заместителем генпрокурора в 2006 году.
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с чего всё началось
Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман подал рапорт об отставке, рассказал РИА Новости источник в ведомстве. Причины такого решения собеседник агентства не назвал. Государственный советник юстиции I класса Александр Буксман стал первым заместителем генпрокурора в 2006 году.РИА Новости09:47
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