Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман подал рапорт об отставке, рассказал РИА Новости источник в ведомстве. Причины такого решения собеседник агентства не назвал. Государственный советник юстиции I класса Александр Буксман стал первым заместителем генпрокурора в 2006 году.

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Первый замгенпрокурора России Александр Буксман подал рапорт об отставке, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ведомстве.

Первый замгенпрокурора России подал в отставку

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