Политика
Газета.RuПервый замгенпрокурора России подал в отставку
Первый замгенпрокурора России Александр Буксман подал рапорт об отставке, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ведомстве.
Читать в источнике
Оценить135
с чего всё началось
Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман подал рапорт об отставке, рассказал РИА Новости источник в ведомстве. Причины такого решения собеседник агентства не назвал. Государственный советник юстиции I класса Александр Буксман стал первым заместителем генпрокурора в 2006 году.РИА Новости09:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 12:19, Ашберн
Игры
Ninja Theory анонсировала экспериментальный хоррор Project: MARA
Происшествия
В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом
Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Политика
Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме
Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме 30 декабря 2019 года.
Фигурное катание
Алиев стал вторым в короткой программе на чемпионате Европы
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов: Король никуда не уходит
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал видеоролик о подготовке к бою с Тони Фергюсоном.
Общество
Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет
Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
Политика
Зеленский обвинил Россию в «аннексии» территорий
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «аннексии» части украинской территории.
Футбол
Влашич назвал клуб, который нужен Чалову
Влашич, выступающий за ЦСКА с 2018 года, считает, что Чалову следует сделать ставку на команду, которая играет в атакующий футбол.
Происшествия
В столице Украины произошла драка с участием народного депутата
Сегодня, 22 января, в Печерском районе Киева произошла потасовка между народным депутатом и неизвестным.
Происшествия
В Краснодарском крае сироту судят за спил аварийного дерева
За расчистку школьного двора сироте из Краснодарского края Василию Попкову грозит до четырех лет лишения свободы.
Происшествия
В Перми задержан сотрудник МЧС по делу гибели людей в отеле «Карамель»
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Политика
Глава МВФ обратилась к премьеру Украины на русском языке
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе приветствовала украинского премьера Алексея Гончарука на русском языке, но затем обратила внимание делегации, что на Украине не все любят этот язык.
Общество
Новым министром культуры России назначена Ольга Любимова
Кино
Хьюго Уивинг не вернется в роли агента Смита в «Матрице 4»
Происшествия
Голунов потребовал официальных извинений от государства
«Прошу признать незаконным бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры, выразившееся в невыполнении обязанности принести официальное извинение от имени государства, и принести официальное извинение от имени государства»,— написал Иван Голунов.
Происшествия
Пассажиры связали скотчем россиянку, устроившую пьяный дебош на борту
Жительница Уфы устроила пьяный дебош на борту самолета Pegas Fly, который направлялся в Дубай, сообщают «Вести.ru».
Политика
Путин заявил, что России нужна крепкая президентская власть
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Липецкой области заявил, что такой стране, как Россия, нужна крепкая президентская власть.
Технологии
Технология 5G приведет к большему числу DDoS-атак
«Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — рассказал Фишман РИА «Новости».
Армия и оружие
В ДНР оценили заявление главы Минобороны Украины о полном отводе сил
Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала заявление главы Минобороны Украины Андрея Загороднюка о причинах отказа Киева от полного разведения сил в Донбассе.
Общество
«Укртранснафта» получила компенсацию после ЧП на «Дружбе»
«В течение всего периода вытеснения некачественной российской нефти с украинского участка нефтепровода «Дружба» «Транснефть» резервировала производственные мощности «Укртранснафты» и уплатила обществу за предоставление этой услуги с мая 2019 года по январь 2020 года €4336,2 тысячи компенсации», — говорится в сообщении компании в Facebook.
Футбол
Паредес разыграл Неймара в раздевалке
Общество
В Сбербанке сообщили о снятии клиентами ₽250 млрд из-за одного фейка
Паника, возникшая в декабре 2014 года из-за слухов о предстоящем отключении карт Visa и Маsтеrсаrd, привела к тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли со своих счетов более 250 млрд руб. Об этом рассказал журналистам в Давосе зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, говоря о негативных последствиях фейковых новостей.
Футбол
Александр Кокорин не хочет в «Сочи»
Финансы
РФПИ получит право инвестировать без иностранных партнеров
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получит право осуществлять инвестиции без иностранных партнеров, только с российскими инвесторами, сообщил генеральный директор организации Кирилл Дмитриев.