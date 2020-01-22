Политика

РБКРБКПервый заместитель генпрокурора Александр Буксман подал в отставку

Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман решил уйти в отставку, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник. Близкий к Генпрокуратуре источник подтвердил РБК эту информацию. Почему Буксман написал рапорт об отставке, не сообщается.
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с чего всё началось

Источник сообщил об отставке первого замгенпрокурора

Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман подал рапорт об отставке, рассказал РИА Новости источник в ведомстве. Причины такого решения собеседник агентства не назвал. Государственный советник юстиции 1 класса Александр Буксман стал первым заместителем генпрокурора в 2006 году.
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Первый замгенпрокурора России подал в отставку

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Первый замгенпрокурора Буксман подал в отставку

Lenta.ru10:21

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