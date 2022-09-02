РБКПервый зампред ЦБ Тулин: убыток российских банков по итогам полугодия достиг 1,5 трлн рубНа фоне кризиса и санкций российский банковский сектор показал убытки впервые за семь лет.РБКПотери кредитных организаций впервые раскрыл в интервью РБК первый зампред Центробанка (ЦБ) Дмитрий Тулин.Lenta.ruВ феврале ЦБ разрешил кредитным организациям не формировать резервы по кредитам заемщикам, которые пострадали от новых санкций, а также по реструктурированным ссудам.РБКПо итогам первого полугодия три четверти действующих банков оказались прибыльными, а одна четверть — убыточными, уточнил Тулин.РБКЧитать далееСвернутьПодробнее о событииРБК: зампред ЦБ Тулин заявил, что убытки российских банков за полгода составили ₽1,5 трлнLenta.ru00:21Первый зампред ЦБ Тулин: убыток российских банков по итогам полугодия достиг 1,5 трлн рубРБК00:05Показать все источникиОценить15Поделиться