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Происшествия Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.

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Политика Россия завершила переброску помощи в Италию для борьбы с коронавирусом Предварительно планировалось, что по готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России доставят в Италию восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.

Политика Мантуров доложит Путину о состоянии промышленности Президент России Владимир Путин в понедельник на встрече с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым обсудит самочувствие российской промышленности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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