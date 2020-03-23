Экономика
РБКПервый зампред ВЭБа возглавил ГТЛК
В ВЭБе Полубояринов работал с 2009 года, до этого на протяжении около десяти лет он был заместителем гендиректора «Аэрофлота» по финансам и планированию. Кроме того, в разное время возглавлял советы директоров «РусГидро», «Зарубежнефть», «Аэрофлота».
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Происшествия
Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками
Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
Общество
Собянин попросил москвичей старше 65 лет соблюдать домашний режим
Градоначальник отметил, что в основной группе риска по коронавирусу — пожилые люди с хроническими заболеваниями и низким иммунитетом «Нашей задачей является защитить вас — людей старшего поколения», — отметил Сергей Собянин.
Футбол
Александр Глеб: может, Месси и Роналду стоит поиграть в Белоруссии
Бывший футболист "Арсенала" и "Барселоны" Александр Глеб предложил Лионелю Месси и Криштиану Роналду перейти в чемпионат Белоруссии.
Происшествия
В Волгограде у здания УБЭП убит полицейский
По предварительным данным, постовой по охране здания УБЭП на улице Землячки просматривая записи камер видеонаблюдения, стал свидетелем противоправного поступка — некий гражданин на улице напал на прохожего.
Происшествия
Замначальника МВД Курганской области заподозрили в хищении 27 млн руб
Политика
В Раде увеличилось число заразившихся коронавирусом депутатов
В Верховной Раде Украины увеличилось число заразившихся коронавирусом: инфекцию диагностировали у депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александра Лукашева.
Энергетика
Белоусов назвал ответственных за обвал цен на нефть
20 марта глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал причины обвала рынка нефти. По его словам, на падение цен повлиял целый ряд факторов.
Политика
Россия завершила переброску помощи в Италию для борьбы с коронавирусом
Предварительно планировалось, что по готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России доставят в Италию восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.
Политика
Мантуров доложит Путину о состоянии промышленности
Президент России Владимир Путин в понедельник на встрече с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым обсудит самочувствие российской промышленности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Энергетика
Цены на нефть в начале торгов обвалились на 8%
Мировые цены на нефть в начале торгов обвалились на 8%, пишет «Ведомости».
Экономика
Татарстан сформировал план развития экономики в условиях пандемии коронавируса
"План сформирован по четырем основным направлениям: обеспечение товарами первой необходимости и поддержка населения; поддержка отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска; поддержка малого и среднего предпринимательства; общесистемные меры", - говорится в сообщении со ссылкой на министра экономики Татарстана Мидхата Шагиахметова.
Футбол
Экс-президент «Реала» умер от коронавируса
Коронавирус особенно опасен для людей в возрасте от 60 и больше лет, к сожалению, организм Санса не справился в болезнью.
Происшествия
На Сахалине предотвратили нападение студентов на учебное заведение
"В ходе проведенных обысков у студентов изъяты: обрез охотничьего ружья с патронами к нему, промышленный детонатор, предположительно самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, средства связи, а также личные дневники, содержащие информацию о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение".
Происшествия
В Ленобласти от утечки газа погибла сидевшая на карантине девушка
В доме произошла утечка газа и девушка с большой вероятностью умерла от отравления.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Культура
Алексей Глызин поделился впечатлениями от участия в шоу «Маска» после вылета
Глызин признался, что шоу отнимает немало как моральных, так и физических сил.
Общество
Необычный погодный антициклон ожидается в России
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о мощном антициклоне над территорией европейской части России.
Общество
В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом
По данным на 22 марта, в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Общество
Пожилым жителям Подмосковья рекомендовали соблюдать режим самоизоляции до 14 апреля
Пенсионерам предусмотрена выплата в размере 3000 рублей, половину этой суммы перечислят в ближайший четверг (26 марта), вторую часть – 14 апреля, в последний день самоизоляции.
Музыка
Евровидение-2020 могут провести онлайн
"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.
Общество
В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»
Ранее Матвейчев отреагировал на отказ некоторых студентов университета заполнять анкету для прибывших из стран с зарегистрированными случаями заражения коронавирусной инфекцией и на своей странице в фейсбуке призвал вернуть 37-й год.
Общество
Глава Роскомнадзора Александр Жаров уйдет в отставку
Глава Роскомнадзора Александр Жаров уже на этой неделе уйдет в отставку, чтобы возглавить "Газпром-медиа".
Киберспорт
DOOM Eternal дебютировала на первой строчке еженедельного чарта Steam
На прошлой неделе на первой строчке дебютировала DOOM Eternal, а ещё три строчки заняли различные издания и предварительные заказы новинки.
Финансы
ЦБ повысил курс доллара на 24 марта до 80,88 рубля
Банк России установил на 24 марта официальный курс доллара на уровне 80,8815 рубля, что на 2 рубля 83,72 коп. выше предыдущего показателя.
Футбол
В Испании на неопределенный срок приостановлены все футбольные матчи
Королевская федерация футбола Испании и Ла Лига объявили о том, что все футбольные встречи приостановлены на неограниченный срок из-за пандемии коронавируса.
Политика
Россия разрешила жителям ЛНР и ДНР въезд в страну
Правительство России разрешило въезжать в страну жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — ДНР и ЛНР.
Общество
Путин назначил ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет.
Футбол
Семин назвал трех лучших футболистов сезона РПЛ
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин объявил трех лучших игроков текущего сезона РПЛ. Об этом сообщает Спорт-Экспресс.
Космос
Робота Фёдора признали невостребованным на МКС
Энергетика
Цены на газ в Европе упали к историческим минимумам
Цены на газ в Европе упали к историческим минимумам «Газпром» в этом году может получить самую низкую за 15 лет стоимость газа на своем основном экспортном рынке — в Европе.