Экономика

РБКРБКПервый зампред ВЭБа возглавил ГТЛК

2 фото
В ВЭБе Полубояринов работал с 2009 года, до этого на протяжении около десяти лет он был заместителем гендиректора «Аэрофлота» по финансам и планированию. Кроме того, в разное время возглавлял советы директоров «РусГидро», «Зарубежнефть», «Аэрофлота».
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Правительство меняет гендиректора крупнейшей в России лизинговой компании

Ведомости05:05

Первый зампред ВЭБа возглавил ГТЛК

РБК07:58

Источник: первый зампред ВЭБ.РФ Полубояринов возглавил ГТЛК

ТАСС07:03

В крупнейшей лизинговой компании России сменился гендиректор

Компания05:47

ГТЛК сообщила о смене гендиректора

Rambler News Service07:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 08:25, Ашберн
Происшествия

Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
REGNUM 03:27
Общество

Собянин попросил москвичей старше 65 лет соблюдать домашний режим

Градоначальник отметил, что в основной группе риска по коронавирусу — пожилые люди с хроническими заболеваниями и низким иммунитетом «Нашей задачей является защитить вас — людей старшего поколения», — отметил Сергей Собянин.
Московская газета 03:02
Футбол

Александр Глеб: может, Месси и Роналду стоит поиграть в Белоруссии

Бывший футболист "Арсенала" и "Барселоны" Александр Глеб предложил Лионелю Месси и Криштиану Роналду перейти в чемпионат Белоруссии.
РИА Новости 07:12
Происшествия

В Волгограде у здания УБЭП убит полицейский

По предварительным данным, постовой по охране здания УБЭП на улице Землячки просматривая записи камер видеонаблюдения, стал свидетелем противоправного поступка — некий гражданин на улице напал на прохожего.
REGNUM 08:10
Происшествия

Замначальника МВД Курганской области заподозрили в хищении 27 млн руб

Российская газета 06:44
Политика

В Раде увеличилось число заразившихся коронавирусом депутатов

В Верховной Раде Украины увеличилось число заразившихся коронавирусом: инфекцию диагностировали у депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александра Лукашева.
Lenta.ru 07:11
Энергетика

Белоусов назвал ответственных за обвал цен на нефть

20 марта глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал причины обвала рынка нефти. По его словам, на падение цен повлиял целый ряд факторов.
Известия 21 марта в 17:13
Политика

Россия завершила переброску помощи в Италию для борьбы с коронавирусом

Предварительно планировалось, что по готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России доставят в Италию восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.
Газета.Ru 06:59
Политика

Мантуров доложит Путину о состоянии промышленности

Президент России Владимир Путин в понедельник на встрече с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым обсудит самочувствие российской промышленности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
Энергетика

Цены на нефть в начале торгов обвалились на 8%

Мировые цены на нефть в начале торгов обвалились на 8%, пишет «Ведомости».
Рифей-Пермь вчера в 23:36
Экономика

Татарстан сформировал план развития экономики в условиях пандемии коронавируса

"План сформирован по четырем основным направлениям: обеспечение товарами первой необходимости и поддержка населения; поддержка отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска; поддержка малого и среднего предпринимательства; общесистемные меры", - говорится в сообщении со ссылкой на министра экономики Татарстана Мидхата Шагиахметова.
Интерфакс - Россия 04:44
Футбол

Экс-президент «Реала» умер от коронавируса

Коронавирус особенно опасен для людей в возрасте от 60 и больше лет, к сожалению, организм Санса не справился в болезнью.
LiveResult.Ru 21 марта в 17:02
Происшествия

На Сахалине предотвратили нападение студентов на учебное заведение

"В ходе проведенных обысков у студентов изъяты: обрез охотничьего ружья с патронами к нему, промышленный детонатор, предположительно самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, средства связи, а также личные дневники, содержащие информацию о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение".
РИА Новости 07:56
Происшествия

В Ленобласти от утечки газа погибла сидевшая на карантине девушка

В доме произошла утечка газа и девушка с большой вероятностью умерла от отравления.
Российская газета 07:33
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 21 марта в 04:17
Культура

Алексей Глызин поделился впечатлениями от участия в шоу «Маска» после вылета

Глызин признался, что шоу отнимает немало как моральных, так и физических сил.
Актуальные Новости вчера в 21:02
Общество

Необычный погодный антициклон ожидается в России

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о мощном антициклоне над территорией европейской части России.
Политика Сегодня вчера в 22:45
Общество

В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом

По данным на 22 марта, в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Юга.ру вчера в 09:11
Общество

Пожилым жителям Подмосковья рекомендовали соблюдать режим самоизоляции до 14 апреля

Пенсионерам предусмотрена выплата в размере 3000 рублей, половину этой суммы перечислят в ближайший четверг (26 марта), вторую часть – 14 апреля, в последний день самоизоляции.
Радио 1 03:05
Музыка

Евровидение-2020 могут провести онлайн

"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.
Интерфакс 06:23
Общество

В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»

Ранее Матвейчев отреагировал на отказ некоторых студентов университета заполнять анкету для прибывших из стран с зарегистрированными случаями заражения коронавирусной инфекцией и на своей странице в фейсбуке призвал вернуть 37-й год.
РИА Новости 06:09
Общество

Глава Роскомнадзора Александр Жаров уйдет в отставку

Глава Роскомнадзора Александр Жаров уже на этой неделе уйдет в отставку, чтобы возглавить "Газпром-медиа".
Pravda.Ru 07:03
Киберспорт

DOOM Eternal дебютировала на первой строчке еженедельного чарта Steam

На прошлой неделе на первой строчке дебютировала DOOM Eternal, а ещё три строчки заняли различные издания и предварительные заказы новинки.
Игромания.ру 02:43
Финансы

ЦБ повысил курс доллара на 24 марта до 80,88 рубля

Банк России установил на 24 марта официальный курс доллара на уровне 80,8815 рубля, что на 2 рубля 83,72 коп. выше предыдущего показателя.
ТАСС 06:43
Футбол

В Испании на неопределенный срок приостановлены все футбольные матчи

Королевская федерация футбола Испании и Ла Лига объявили о том, что все футбольные встречи приостановлены на неограниченный срок из-за пандемии коронавируса.
Soccer.ru 07:44
Политика

Россия разрешила жителям ЛНР и ДНР въезд в страну

Правительство России разрешило въезжать в страну жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — ДНР и ЛНР.
Известия 05:08
Общество

Путин назначил ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет.
Мойка78 20 марта в 13:01
Футбол

Семин назвал трех лучших футболистов сезона РПЛ

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин объявил трех лучших игроков текущего сезона РПЛ. Об этом сообщает Спорт-Экспресс.
МонаВиста 04:09
Космос

Робота Фёдора признали невостребованным на МКС

Говорит Москва 21 марта в 05:29
Энергетика

Цены на газ в Европе упали к историческим минимумам

Цены на газ в Европе упали к историческим минимумам «Газпром» в этом году может получить самую низкую за 15 лет стоимость газа на своем основном экспортном рынке — в Европе.
Коммерсантъ вчера в 18:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Государственная транспортная лизинговая компания
Крупнейшая лизинговая компания России. Поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, энергоэффективный пассажирский транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное