Экономика
ИзвестияПервый зампред ВТБ Олюнин покинет свой пост
Первый заместитель председателя правления банка ВТБ Дмитрий Олюнин покинет свой пост в конце января. Об этом «Интерфаксу» рассказал глава ВТБ Андрей Костин во вторник, 21 января.
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Политика
Владимир Мединский покинет пост министра культуры
Владимир Мединский уйдет с должности министра культуры, рассказали РБК три источника, близких к аппарату правительства.
Происшествия
Замглавы Генштаба обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей
Общая сумма хищений составила почти 6,7 млрд руб. (191 млн 437 тыс. 536 руб. и не менее 6,5 млрд руб.).
Политика
Путин предложил Чайке стать полпредом на Северном Кавказе
Президент России Владимир Путин предложил генпрокурору Юрию Чайке перейти работать полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе.
Происшествия
ДТП на «Ауди»: сын сити-менеджера Чебоксар получил реальный срок
В Моргаушском районе Чувашии сегодня, 21 января, вынесен приговор по факту резонансного ДТП, участником которого является сын сити-менеджера Чебоксар Алексея Ладыкова.
Футбол
«Спартак» объявил об уходе Джано Ананидзе
Шоу-бизнес
Энистон прокомментировала слухи о воссоединении с Питтом
Американская актриса Дженнифер Энистон прокомментировала слухи о том, что она и Брэд Питт снова вместе.
Политика
Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума
Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.
Политика
Кадыров ответил на слухи о своем новом назначении
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Экономика
Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Игры
На Reddit показали 6 секунд геймплея Godfal
На интернет-ресурсе Reddit показали шесть секунд геймплея Godfall из ещё неопубликованного трейлера лутер-слэшера.
Общество
Уроженка Чечни обратилась в СКР из-за попыток изгнать из нее джинна
Уроженка Грозного, 22-летняя чеченка Аминат Лорсанова обратилась в Следственный комитет России (СКР) с жалобой на избиения и пытки из-за ее сексуальной ориентации и отказа от ислама.
Гаджеты
Видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT появились в продаже
Компания AMD запустила продажи видеокарт Radeon RX 5600 XT.
Политика
Комитет рекомендовал Госдуме поддержать поправки в Конституцию
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.
Наука
Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
Общество
СМИ узнали о поездке принца Гарри к Меган Маркл и сыну в Канаду
Принц Гарри вылетел из Великобритании в Канаду, где находятся его супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи, сообщили газеты The Sun и The Telegraph.
Происшествия
Уволен новосибирский сотрудник ДПС, заливший виски в автомобиль
В Новосибирской области сотрудника ДПС уволили после разошедшегося по социальным сетям видеоролика.
Политика
Медведев отписался от правительства в Instagram после отставки
Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев отписался от аккаунта правительства в Instagram.
Политика
В Госдуме предложили запретить иностранное гражданство для прокуроров
Норму о запрете на иностранное гражданство необходимо распространять и на прокуроров, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Интернет
В WhatsApp наконец появится долгожданная функция
Очень популярный мессенджер WhatsApp продолжают обновлять, добавляя в приложение новые функции и возможности, при этом многие уже довольно давно есть у конкурентов, например, у того же Telegram.
Политика
Украина отказалась сотрудничать с Россией в ПАСЕ
Украинская делегация не намерена сотрудничать с представителями России во время участия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Здоровье
Новый коронавирус из Китая сразил уже почти 300 человек
Ведомство предупреждает, что держит ситуацию под контролем, однако в целях недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом в Российской Федерации, российским туристам, выезжающим в КНР, рекомендует соблюдать меры предосторожности.
Наука
В теломерах пожилых людей обнаружили аномалии
Сотрудники Университета Перуджи в Италии провели исследования, которые показали, что теломеры людей в возрасте начинают уменьшаться и более подвержены патологиям.
Авто
В России появится Audi Q5 от ABT
Компания Audi привезет в Россию кроссоверы Q5 с доработками от тюнинг-ателье ABT Sportsline.
Технологии
Новый алгоритм от Toshiba делает обычные ПК быстрее суперкомпьютеров
Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты компании Toshiba долго время трудились над созданием особого алгоритма.
Футбол
Александр Кокорин на правах аренды перешел в «Сочи»
Александр Кокорин на правах аренды будет выступать за "Сочи" до конца сезона РПЛ 2019/20. pic.twitter.com / gJFGVXTryl — Футбольный клуб "Сочи" (@ pfcsochi) January 21, 2020 Напомним, Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух драк в центре Москвы.
Политика
Российские десантные вертолетоносцы заложат ко Дню Победы
Два универсальных десантных вертолетоносца будут заложены в России в этом году к 9 мая, сообщил РИА Новости главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.
Кино
Мир отмечает 100-летие со дня рождения Федерико Феллини
100 лет исполнилось со дня рождения знаменитого режиссера, обладателя пяти премий «Оскар», основателя нового киноязыка, Федерико Феллини.
Общество
Стали известны сроки восстановления авиасообщения с курортами Египта
Чартерные перелеты между российскими городами и египетскими курортами могут быть запущены в конце апреля — начале мая, сообщила 21 января пресс-служба Ассоциация туроператоров России (АТОР).