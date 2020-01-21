Экономика

ИзвестияИзвестияПервый зампред ВТБ Олюнин покинет свой пост

Первый заместитель председателя правления банка ВТБ Дмитрий Олюнин покинет свой пост в конце января. Об этом «Интерфаксу» рассказал глава ВТБ Андрей Костин во вторник, 21 января.
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Костин подтвердил уход из ВТБ первого вице-президента Олюнина

Интерфакс05:03

Костин подтвердил, что первый зампред Олюнин покинет ВТБ в конце января

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Первый зампред ВТБ Олюнин покинет свой пост

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Из ВТБ уходит первый зампред правления

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РБК09:42

Глава ВТБ Костин будет лично курировать вопросы, которыми занимался первый зампред Олюнин

ПРАЙМ09:04
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На интернет-ресурсе Reddit показали шесть секунд геймплея Godfall из ещё неопубликованного трейлера лутер-слэшера.
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Компания AMD запустила продажи видеокарт Radeon RX 5600 XT.
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Норму о запрете на иностранное гражданство необходимо распространять и на прокуроров, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
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Костин Андрей
Российский бизнесмен
Российский банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ, кандидат экономических наук. Директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета с 2014 по 2019 год.
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