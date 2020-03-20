Несмотря на падение цен на нефть и спроса, Соловьев считает, что инвестиции банка "достаточно защищены".

с чего всё началось

По рынку нефти «нанесен двойной удар — сначала шок со стороны спроса [из-за коронавируса], а теперь за ним последовал шок со стороны предложения [из-за срыва сделки ОПЕК+]», отмечает Соловьев.

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