Коронавирус

Деловое.ТВДеловое.ТВПервый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»

Первый зампред ВТБ Юрий Соловьев назвал ситуацию в экономике "совершенным штормом".
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с чего всё началось

Первый зампред ВТБ — РБК: «Сложно предсказать последствия двойного удара»

Несмотря на падение цен на нефть и спроса, Соловьев считает, что инвестиции банка "достаточно защищены".
РБК03:59

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В ВТБ назвали ситуацию в российской экономике «совершенным штормом»

Коммерсантъ05:47

Экономику России накрыл «совершенный шторм»

Новый День06:27

Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»

URA.Ru05:57

В ВТБ назвали ситуацию в экономике «совершенным штормом»

Красная весна06:37

Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»

РИА Новости05:26

В ВТБ назвали ситуацию в экономике «совершенным штормом»

Фонтанка.Ру05:02

В ВТБ оценили влияние текущего кризиса на переговоры и сделки

РБК06:07
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Здоровье

Владимир Никифоров: ни одного тяжелого больного у нас нет, необъяснимая паника, контрпродуктивная

На главные вопросы о коронавирусе ответил ведущий российский инфекционист, профессор Владимир Никифоров.
BFM.ru 18 марта в 13:48
Финансы

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%.
Коммерсантъ 06:49
Общество

В Москве поменяли памятник маршалу Жукову около Кремля

Памятник маршалу Жукову был установлен на Манежной площади 8 мая 1995 года. к 50-летию победы в Великой Отечественной войне.
РБК 06:13
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM вчера в 00:02
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru вчера в 04:20
Музыка

Российские синхронистки исполнили танец из клипа Little Big

Девушки из сборной России по синхронному плаванию — Алла Шишкина, Марина Голядкина, Мария Шурочкина, Влада Чигирёва и Александра Пацкевич — исполнили под водой танец под песню UNO, с которой Little Big планировали выступить на «Евровидении-2020».
НТВ вчера в 05:36
Общество

Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах

Повестка дня 18 марта в 08:24
Политика

Племянник Путина собрался в политику

Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, намеревается создать партию на базе движения «Люди дела».
Lenta.ru вчера в 20:18
Политика

Калининградские власти ответили на призыв присоединить регион к Польше

"Всегда можно устроить референдум, вдруг жители захотят войти в состав Польши", - пошутил один, "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", - поддержал другой.
Российская газета 04:55
Гаджеты

Флагманский процессор Intel Core i9-10900K автоматически разгоняется до 5,3 ГГц

Тестирование показало, что он автоматически разгоняется до 5,3 ГГц. Intel Core i9-10900K получил десять ядер с 20-ю потоками.
Актуальные Новости 04:06
Шоу-бизнес

Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным

Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным Анна Седокова отрицает роман с Сергеем Жориным.
Экспресс газета 01:26
Происшествия

Попавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта

Lenta.ru 02:24
Шоу-бизнес

Кристина Асмус опубликовала новое откровенное фото

Актриса Кристина Асмус выложила в свой Instagram новый пикантный снимок.
ИнфоСМИ 06:09
Общество

Эдуарда Лимонова похоронили на Троекуровском кладбище

Писателя и лидера незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Коммерсантъ 06:38
Политика

В России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса

Ранее в Кремле заявили, что изучат целесообразность переноса весеннего призыва из-за распространения эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 05:27
Политика

Песков объяснил, почему Путину не нужно сдавать тест на коронавирус

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране предпринимаются все необходимые меры для борьбы с новым типом коронавируса, при этом ситуация находится под контролем.
Вечерняя Москва 06:25
Экономика

В Кремле назвали факторы ослабления курса рубля

Ослабление курса рубля связано с целым комплексом факторов, ЦБ и правительство РФ принимают меры, кроме того, на смену волатильности всегда приходит период стабильности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:01
Происшествия

В Индии казнили участников группового изнасилования студентки

Изнасилование и убийство 23-летней студентки в 2012 году стало одним из самых громких дел в Индии.
Известия вчера в 22:42
Происшествия

В Новосибирске госпитализировали мужа и дочь женщины с коронавирусом

Супруга и дочь женщины, у которой после посещения Италии был выявлен коронавирус в Новосибирской области, госпитализировали для наблюдения и профилактики, сообщил журналистам в пятницу замгубернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов по итогам заседания регионального оперативного штаба по противодействию COVID-19.
РИА Новости 05:35
Шоу-бизнес

Решетова поздравила дочь Тимати с днем рождения

Модель поделилась трогательным фото с сыном 19 марта дочери Тимати, Алисе Юнусовой, исполнилось шесть лет.
WomanHit.ru 03:29
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru вчера в 09:14
Здоровье

Кортнев, Гуриев и Улицкая призвали отложить голосование по Конституции

Петицию подписали врачи Федор Катасонов, Алексей Масчан, Павел Бранд, глава Альянса врачей Анастасия Васильева, писатель Людмила Улицкая, экономист Сергей Гуриев, издатель Ирина Прохорова, журналисты Леонид Парфенов, Екатерина Гордеева, Илья Азар, музыкант Алексей Кортнев, бывший фигурант "дела 27 июля" Алексей Миняйло и другие.
Интерфакс 06:29
Происшествия

В Екатеринбурге вынесен приговор водителю, сбившему людей на тротуаре

REGNUM 05:40
Наука

Телескоп Чандра проверит «Теорию Всего»

Недавно в новом исследовании были найдены конкретные частицы, предсказанные несколькими моделями теории струн.
V-kosmose.com 04:53
Культура

Настя Ивлеева взяла в рот бычий пенис

Московский Комсомолец 04:25
Политика

ЦИК увеличит срок досрочного голосования по Конституции

ЦИК РФ увеличит срок проведения досрочного голосования по внесению изменений в Конституцию РФ с трех до семи дней.
ТАСС 04:51
Здоровье

Ставропольскую пациентку с подозрением на коронавирус отключили от ИВЛ

Пациентку с подозрением на коронавирус в инфекционной больнице Ставрополя отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких, сообщила замминистра здравоохранения края Ольга Дрозецкая.
Аргументы и Факты - Ставрополь 05:54
Энергетика

Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5

Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
RT на русском 02:45
Происшествия

В Серпухове двухлетнего малыша нашли брошенным в съемной квартире

В Серпухове двухлетнего мальчика нашли одного в съемной квартире.
Оka.fm 06:45
Технологии

Microsoft показала новый «Проводник» и меню «Пуск» в Windows 10

Элементы интерфейса прошлых лет постепенно сменяют новые, среди которых есть и те, которое еще не были официально презентованы: обновленное контекстное меню, меню «Пуск» в концепции Fluent Design и новый «Проводник».
Live24 03:51
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