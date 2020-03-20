Коронавирус

Деловое.ТВДеловое.ТВПервый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»

Первый зампред ВТБ Юрий Соловьев назвал ситуацию в экономике "совершенным штормом".
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с чего всё началось

Первый зампред ВТБ — РБК: «Сложно предсказать последствия двойного удара»

Несмотря на падение цен на нефть и спроса, Соловьев считает, что инвестиции банка "достаточно защищены".
РБК03:59

Подробнее о событии

Первый зампред ВТБ: Мы в ситуации совершенного шторма

Комсомольская правда07:45

В ВТБ назвали ситуацию в экономике «совершенным штормом»

Красная весна06:37

В ВТБ назвали ситуацию в российской экономике «совершенным штормом»

Коммерсантъ05:47

Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»

URA.Ru05:57

Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»

РИА Новости05:26

В ВТБ назвали ситуацию в экономике «совершенным штормом»

Фонтанка.Ру05:02

В ВТБ оценили влияние текущего кризиса на переговоры и сделки

РБК06:07
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Общество

В США задумались об антироссийских санкциях из-за цен на нефть

Американские власти рассматривают возможность ввести санкции в отношении России для стабилизации ситуации на рынке нефти.
Lenta.ru вчера в 15:21
Общество

В России обнаружили 52 новых случая заражения коронавирусом за сутки

За сутки в России выявили 52 случая заражения COVID-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Газета.Ru вчера в 13:45
Экономика

ЦБ ожидает роста экономики России по итогам года

Годовые темпы роста экономики России, скорее всего, будут положительными, во втором квартале текущего года возможно замедление темпов роста ВВП по сравнению с первым кварталом, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
Rambler News Service 08:32
Общество

По числу жертв коронавируса Италия опередила Китай

По числу погибших от нового коронавируса Италия опередила Китай. Об этом свидетельствуют отчетные данные обеих стран.
МонаВиста вчера в 15:36
Общество

В каналах Венеции из-за карантина стала чистой вода

Общественное телевидение России 18 марта в 03:22
Происшествия

После взрыва газа в Перми возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Перми, в результате которого погиб один человек и ещё трое получили ранения.
RT на русском 06:55
Армия и оружие

США сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

ТАСС 09:41
Общество

Главврач больницы в Коммунарке сделал прогноз по коронавирусу в России

Два основных сценария развития ситуации коронавирусом COVID-19 предположил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме Антона Красовского на RT "Эпидемия".
Вести.Ru 09:27
Общество

Мишустин сообщил о разработанных в России препаратах от коронавируса

Российские ученые разработали несколько препаратов от коронавируса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании координационного совета по заболеванию.
РИА Новости 09:15
Общество

В России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

С 18 марта в Югре введен режим повышенной готовности.
Муксун.fm вчера в 11:09
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru вчера в 09:14
Футбол

«Слава богу, я не москаль»: Сенегалец из «Карпат» прошел тест Gradient

В сезоне-2019/20 Дийе сыграл три матча, в которых сумел забить один гол.
РИА Новости 08:38
Путешествия

Pegas Touristik аннулирует туры за рубеж с 23 марта до 20 апреля

Туроператор Pegas Touristik аннулирует все туры за рубеж с 23 марта до 20 апреля включительно, заявила РИА Новости генеральный директор компании Анна Подгорная.
РИА Новости 07:26
Общество

В Якутии заявили о шести случаях заражения коронавирусом

Якутск, 20 марта 2020, 15:22 — REGNUM В Якутии выявлено шесть случаев заражения коронавирусом, сообщили 20 марта в оперативном штабе при правительстве региона.
REGNUM 08:22
Политика

Путин и Токаев обсудили меры по борьбе с коронавирусом

В пятницу состоялся разговор президента России Владимира Путина и его казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева.
Взгляд.ру 09:10
Футбол

В «Динамо» у многих футболистов курс евро зафиксирован изначально

По данным «СЭ», в «Динамо» у многих футболистов курс евро был зафиксирован в контрактах при подписании соглашений.
Спорт-Экспресс 08:55
Политика

В России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса

Ранее в Кремле заявили, что изучат целесообразность переноса весеннего призыва из-за распространения эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 05:27
Общество

Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию

Женщины могут выходить на нее с 55 лет, мужчины - с 60 лет. Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию.
Piter.tv вчера в 01:52
Энергетика

В Кремле не считают катастрофой цены на нефть

В Кремле не считают нынешний уровень цен на нефть катастрофой для России: у нашей страны большой запас прочности, который позволит обеспечить все социальные обязательства.
Российская газета 06:13
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

В проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко поинтересовался, думал ли президент, что его пребывание на должности затянется, и вспомнил шутку Галкина о том, что Путин – это уже не фамилия, а профессия.
Известия вчера в 17:45
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу историка Соколова

РБК вчера в 15:38
Экономика

ЦБ утвердил меры по поддержке экономики в условиях коронавируса

Центробанк принял пакет мер, который поддержит финансовый сектор в связи с ситуацией с коронавирусом, говорится в сообщении регулятора.
News.ru 07:15
Здоровье

Российские врачи назвали способы снизить риск заражения коронавирусом

Риск заразиться коронавирусом снижается при наличии прививки от гриппа, поскольку в целом вакцинация повышает иммунную защиту организма от любой инфекции.
Lenta.ru 04:18
Общество

Второй модернизированный Ту-22М3М поднялся в воздух

Как сообщало ИА REGNUM, первый полёт опытный модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М совершил в конце декабря 2018 года.
REGNUM 08:43
Экономика

Мишустин заявил об отсрочке по уплате страховых взносов для бизнеса

Отрасли экономики РФ, оказавшиеся в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса, смогут получить отсрочки по налоговым платежам.
ТАСС вчера в 04:54
Политика

Кремль опроверг возможность закрытия Москвы в связи с коронавирусом

В Кремле не обсуждается возможность закрытия Москвы в связи с распространением коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:53
Экономика

Назван способ сохранить сбережения на фоне падения рубля

Национальная валюта пострадала из-за обвала цен на нефть, а также из-за общего укрепления доллара США на рынке Форекс.
REGNUM вчера в 01:32
Игры

В Epic Games Store стали раздавать The Stanley Parable и Watch Dogs

В Epic Games Store началась раздача The Stanley Parable и Watch Dogs. Игры можно бесплатно активировать на своем аккаунте до 26 марта.
CyberSport.ru вчера в 12:54
Политика

Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Lenta.ru 09:02
Общество

Российские авиакомпании эвакуировали из Черногории 1087 туристов

Авиакомпании «Аэрофлот», «Победа» и S7 эвакуировали из Черногории 1087 российских туристов, сообщило посольство России в Подгорице.
Взгляд.ру 08:56
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