Коронавирус
Деловое.ТВПервый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»
Первый зампред ВТБ Юрий Соловьев назвал ситуацию в экономике "совершенным штормом".
Читать в источнике
Оценить109
с чего всё началось
Несмотря на падение цен на нефть и спроса, Соловьев считает, что инвестиции банка "достаточно защищены".РБК03:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 09:57, Ашберн
Общество
В США задумались об антироссийских санкциях из-за цен на нефть
Американские власти рассматривают возможность ввести санкции в отношении России для стабилизации ситуации на рынке нефти.
Общество
В России обнаружили 52 новых случая заражения коронавирусом за сутки
За сутки в России выявили 52 случая заражения COVID-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Экономика
ЦБ ожидает роста экономики России по итогам года
Годовые темпы роста экономики России, скорее всего, будут положительными, во втором квартале текущего года возможно замедление темпов роста ВВП по сравнению с первым кварталом, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
Общество
По числу жертв коронавируса Италия опередила Китай
По числу погибших от нового коронавируса Италия опередила Китай. Об этом свидетельствуют отчетные данные обеих стран.
Общество
В каналах Венеции из-за карантина стала чистой вода
Происшествия
После взрыва газа в Перми возбуждено уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Перми, в результате которого погиб один человек и ещё трое получили ранения.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке сделал прогноз по коронавирусу в России
Два основных сценария развития ситуации коронавирусом COVID-19 предположил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме Антона Красовского на RT "Эпидемия".
Общество
Мишустин сообщил о разработанных в России препаратах от коронавируса
Российские ученые разработали несколько препаратов от коронавируса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании координационного совета по заболеванию.
Общество
В России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
С 18 марта в Югре введен режим повышенной готовности.
Политика
Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского
Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Футбол
«Слава богу, я не москаль»: Сенегалец из «Карпат» прошел тест Gradient
В сезоне-2019/20 Дийе сыграл три матча, в которых сумел забить один гол.
Путешествия
Pegas Touristik аннулирует туры за рубеж с 23 марта до 20 апреля
Туроператор Pegas Touristik аннулирует все туры за рубеж с 23 марта до 20 апреля включительно, заявила РИА Новости генеральный директор компании Анна Подгорная.
Общество
В Якутии заявили о шести случаях заражения коронавирусом
Якутск, 20 марта 2020, 15:22 — REGNUM В Якутии выявлено шесть случаев заражения коронавирусом, сообщили 20 марта в оперативном штабе при правительстве региона.
Политика
Путин и Токаев обсудили меры по борьбе с коронавирусом
В пятницу состоялся разговор президента России Владимира Путина и его казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева.
Футбол
В «Динамо» у многих футболистов курс евро зафиксирован изначально
По данным «СЭ», в «Динамо» у многих футболистов курс евро был зафиксирован в контрактах при подписании соглашений.
Политика
В России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса
Ранее в Кремле заявили, что изучат целесообразность переноса весеннего призыва из-за распространения эпидемии коронавируса.
Общество
Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию
Женщины могут выходить на нее с 55 лет, мужчины - с 60 лет. Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию.
Энергетика
В Кремле не считают катастрофой цены на нефть
В Кремле не считают нынешний уровень цен на нефть катастрофой для России: у нашей страны большой запас прочности, который позволит обеспечить все социальные обязательства.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
В проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко поинтересовался, думал ли президент, что его пребывание на должности затянется, и вспомнил шутку Галкина о том, что Путин – это уже не фамилия, а профессия.
Экономика
ЦБ утвердил меры по поддержке экономики в условиях коронавируса
Центробанк принял пакет мер, который поддержит финансовый сектор в связи с ситуацией с коронавирусом, говорится в сообщении регулятора.
Здоровье
Российские врачи назвали способы снизить риск заражения коронавирусом
Риск заразиться коронавирусом снижается при наличии прививки от гриппа, поскольку в целом вакцинация повышает иммунную защиту организма от любой инфекции.
Общество
Второй модернизированный Ту-22М3М поднялся в воздух
Как сообщало ИА REGNUM, первый полёт опытный модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М совершил в конце декабря 2018 года.
Экономика
Мишустин заявил об отсрочке по уплате страховых взносов для бизнеса
Отрасли экономики РФ, оказавшиеся в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса, смогут получить отсрочки по налоговым платежам.
Политика
Кремль опроверг возможность закрытия Москвы в связи с коронавирусом
В Кремле не обсуждается возможность закрытия Москвы в связи с распространением коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Экономика
Назван способ сохранить сбережения на фоне падения рубля
Национальная валюта пострадала из-за обвала цен на нефть, а также из-за общего укрепления доллара США на рынке Форекс.
Игры
В Epic Games Store стали раздавать The Stanley Parable и Watch Dogs
В Epic Games Store началась раздача The Stanley Parable и Watch Dogs. Игры можно бесплатно активировать на своем аккаунте до 26 марта.
Политика
Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Общество
Российские авиакомпании эвакуировали из Черногории 1087 туристов
Авиакомпании «Аэрофлот», «Победа» и S7 эвакуировали из Черногории 1087 российских туристов, сообщило посольство России в Подгорице.