По рынку нефти «нанесен двойной удар — сначала шок со стороны спроса [из-за коронавируса], а теперь за ним последовал шок со стороны предложения [из-за срыва сделки ОПЕК+]», отмечает Соловьев.

с чего всё началось

Первый зампред ВТБ Юрий Соловьев назвал ситуацию в экономике "совершенным штормом".

Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»

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