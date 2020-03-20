Коронавирус

РБКРБКПервый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»

По рынку нефти «нанесен двойной удар — сначала шок со стороны спроса [из-за коронавируса], а теперь за ним последовал шок со стороны предложения [из-за срыва сделки ОПЕК+]», отмечает Соловьев.
Читать в источнике
Комментировать105
с чего всё началось

Первый зампред ВТБ — РБК: «Сложно предсказать последствия двойного удара»

Несмотря на падение цен на нефть и спроса, Соловьев считает, что инвестиции банка "достаточно защищены".
РБК03:59

Подробнее о событии

В ВТБ назвали ситуацию в экономике «совершенным штормом»

Красная весна06:37

Экономику России накрыл «совершенный шторм»

Новый День06:27

В ВТБ оценили влияние текущего кризиса на переговоры и сделки

РБК06:07

В ВТБ назвали ситуацию в российской экономике «совершенным штормом»

Коммерсантъ05:47

Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»

РИА Новости05:26

В ВТБ назвали ситуацию в экономике «совершенным штормом»

Фонтанка.Ру05:02

Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»

URA.Ru05:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 07:41, Ашберн
Энергетика

Саудовская Аравия сокращает расходы бюджета из-за падения цен на нефть

Эр-Рияд принял решение из-за падения цен на нефть сократить примерно на пять процентов расходы заложенного на 2020 год бюджета.
Российская газета вчера в 08:45
Энергетика

Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5

Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
RT на русском 02:45
Финансы

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%.
Коммерсантъ 06:49
Общество

Главврач больницы в Коммунарке озвучил два сценария окончания пандемии

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал, что есть несколько вариантов того, как будут развиваться события из-за распространения коронавируса в мире.
РИА Новости 07:02
Политика

ЦИК утвердил порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию

ЦИК РФ утвердил порядок организации общероссийского голосования по поправке в конституцию, следует из постановления Центризбиркома, принятого на заседании в пятницу.
РИА Новости 06:41
Экономика

Россиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы

В ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков, у крупнейших дистрибьюторов электроники на складах они почти закончились, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru вчера в 21:02
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

В проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко поинтересовался, думал ли президент, что его пребывание на должности затянется, и вспомнил шутку Галкина о том, что Путин – это уже не фамилия, а профессия.
Известия вчера в 17:45
Происшествия

Попавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта

Lenta.ru 02:24
Политика

Зеленский обратился к нации в связи с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавируса в стране.
Lenta.ru 06:38
Энергетика

В Кремле не считают катастрофой цены на нефть

В Кремле не считают нынешний уровень цен на нефть катастрофой для России: у нашей страны большой запас прочности, который позволит обеспечить все социальные обязательства.
Российская газета 06:13
Политика

Жириновский ответил на слова Шнурова о Крыме

Во время выступления на заседании Госдумы лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал высказывание Сергея Шнурова о принадлежности Крыма к России.
Live24 вчера в 12:48
Авто

Эксперты развеяли основные мифы о турбированных двигателях

Дни24 вчера в 13:56
Происшествия

В Екатеринбурге вынесен приговор водителю, сбившему людей на тротуаре

REGNUM 05:40
Политика

Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 14:01
Армия и оружие

Установлен первый случай заражения COVID-19 украинским военнослужащим

По сообщению медицинских сотрудников львовского центрального военного клинического госпиталя на стационарном лечении с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19 находится военнослужащий одной из воинских частей ВСУ г. Ровно.
Новостной фронт вчера в 16:20
Политика

Автор Конституции назвал механизм выдвижения Путина на пятый срок

Один из авторов Конституции РФ и бывший вице-премьер Сергей Шахрай выдвинул предположение о том, что Владимир Путин не захочет 6-й раз баллотироваться в президенты России.
Live24 вчера в 12:38
Происшествия

В Петербурге школьник выстрелил из пистолета в соседа по парте

Московский Комсомолец 03:22
Общество

Памятник маршалу Жукову заменили на Манежной площади в Москве

Памятник маршалу Жукову заменили на Манежной площади в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 07:05
Происшествия

Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве

ТАСС 18 марта в 17:03
Авто

В РФ начнет действовать новый документ на автомобили

Новый ГОСТ изменил состав сопроводительных документов на автомобили в России. Нововведения вступят в силу с 31 марта.
Новые автомобили вчера в 01:10
Происшествия

После взрыва газа в Перми возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Перми, в результате которого погиб один человек и ещё трое получили ранения.
RT на русском 06:55
Армия и оружие

Ким Чен Ын снова заставляет Трампа нервничать

Вашингтон, 18 марта 2020, 08:12 — REGNUM Северная Корея продолжает испытания новых оружейных систем, которые должны, по словам лидера Ким Чен Ына, обеспечить самозащиту КНДР от враждебных сил.
REGNUM 18 марта в 01:12
Энергетика

Цены на нефть демонстрируют уверенный рост

Утром 20 марта цена на нефть сорта Brent на бирже ICE в Лондоне выросла более чем на 3%, передает ТАСС.
Expert.ru 02:39
Происшествия

Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб

Газета.Ru вчера в 10:42
Общество

В Турции число заразившихся коронавирусом возросло до 359 человек

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о четвертой смерти от нового коронавируса в стране, общее число выявленных зараженных возросло за сутки почти вдвое и достигло 359.
РИА Новости вчера в 17:18
Общество

Пациентка с коронавирусом описала первый симптом COVID-19

Жительница штата Огайо Эми Дрисколл, которая заразилась коронавирусом, рассказала, как чувствовала себя в первые часы болезни.
РИА Новости 04:52
Футбол

Пауза в чемпионате Англии по футболу продлена до 30 апреля

Английская футбольная премьер-лига продлила приостановку матчей до 30 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 09:52
Общество

Китайский Ухань победил расползание коронавируса

Ученые по-прежнему пытаются понять, откуда же появился мутировавший коронавирус, но на данный момент считается, что первый случай заболевания был официально зарегистрирован в китайском Ухане 1 декабря 2019 года.
Комсомольская правда вчера в 12:33
Общество

Доктор Мясников назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Главврач Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников считает, что к середине апреля можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом.
Взгляд.ру вчера в 13:11
Здоровье

Больным коронавирусом помогло лекарство от гриппа

Рамблер 18 марта в 12:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное