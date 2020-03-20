Несмотря на падение цен на нефть и спроса, Соловьев считает, что инвестиции банка "достаточно защищены".

с чего всё началось

Первый зампред ВТБ Юрий Соловьев назвал ситуацию в экономике "совершенным штормом".

Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»

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