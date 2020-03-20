Несмотря на падение цен на нефть и спроса, Соловьев считает, что инвестиции банка "достаточно защищены".

с чего всё началось

Первый зампред ВТБ Юрий Соловьев назвал ситуацию в экономике "совершенным штормом".

Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»

Финансы Названы главные ожидания от курса рубля до середины апреля Специально для "Российской газеты" Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ "Альпари", дала прогноз на ближайший месяц по валютному рынку: - С начала года рубль упал по отношению к доллару на 26 процентов, доллар уже превысил 80 рублей.

Общество Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.

Наука Диметилаурид оказался способен образовывать водородные связи в воде Американские химики смоделировали поведение отрицательно заряженного комплекса диметилаурида с молекулами воды в жидкой фазе и обнаружили, что золото и метильные группы способны образовывать в этой среде водородные связи.

Общество Azur приостановил полеты из России на месяц Компания полностью поддерживает решение своего стратегического партнера — туроператора «Анекс Тур» — об отмене c 22 марта по 20 апреля 2020 года всех рейсов из РФ, отметили в Azur.

Авто Автопроизводители поддержат покупателей из-за коронавируса Даже автопроизводители начали предлагать беспрецедентные меры помощи и поддержки – лишь бы не потерять клиентов и не обрушить собственные продажи.

Здоровье Ляшко: украинцы начали заражать коронавирусом друг друга Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что на Украине уже зафиксированы случаи заражения коронавирусом внутри страны.

Общество Bloomberg: Россия не сдастся в нефтяной войне с саудитами Москва, 20 марта 2020, 17:36 — REGNUM Власти Российской Федерации не собираются первыми идти на перемирие с Саудовской Аравией в нефтяной войне, несмотря на катастрофическое обрушение цен на энергоносители.

Здоровье Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.

Автоспорт Все пилоты «Формулы-1» приглашены на виртуальную гонку в Бахрейне Глава отдела киберспорта "Формулы-1" Джулиан Тан заявил, что все гонщики чемпионата приглашены принять участие в виртуальной гонке в Бахрейне, которая пройдет 22 марта.

Армия и оружие В Идлибе погибли двое турецких военных Двое военных из Турции погибли в сирийском Идлибе во время инженерной разведки трассы М4, сообщил Центр по примирению враждующих сторон и подтвердило Минобороны Турции.