Коронавирус
Деловое.ТВПервый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»
Первый зампред ВТБ Юрий Соловьев назвал ситуацию в экономике "совершенным штормом".
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с чего всё началось
Несмотря на падение цен на нефть и спроса, Соловьев считает, что инвестиции банка "достаточно защищены".РБК03:59
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Общество
В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Политика
Племянник Путина заявил о планах пойти в политику
Москва, 20 марта 2020, 09:23 — REGNUM Племянник президента РФ Владимира Путина Роман Путин собирается заняться политикой.
Финансы
Названы главные ожидания от курса рубля до середины апреля
Специально для "Российской газеты" Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ "Альпари", дала прогноз на ближайший месяц по валютному рынку: - С начала года рубль упал по отношению к доллару на 26 процентов, доллар уже превысил 80 рублей.
Энергетика
Цены на нефть на открытии торгов начали расти после обвала
На открытии торгов 19 марта нефть марки Brent подорожала на 6,1% к уровню закрытия предыдущих торгов, североамериканская WTI – на 12,3%.
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
В МВД назвали фейком сообщения об ограничении въезда в Москву
Подмосковная полиция назвала фейком сообщения об ограничении въезда в город в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает РИА Новости.
Наука
Диметилаурид оказался способен образовывать водородные связи в воде
Американские химики смоделировали поведение отрицательно заряженного комплекса диметилаурида с молекулами воды в жидкой фазе и обнаружили, что золото и метильные группы способны образовывать в этой среде водородные связи.
Наука
Лошади смогут спасти вечную мерзлоту своими копытами
Если всё останется в нынешних параметрах, то вечная мерзлота просто начнёт масштабно таять.
Общество
Azur приостановил полеты из России на месяц
Компания полностью поддерживает решение своего стратегического партнера — туроператора «Анекс Тур» — об отмене c 22 марта по 20 апреля 2020 года всех рейсов из РФ, отметили в Azur.
Шоу-бизнес
Новая любовница Шаляпина оформила на него четыре квартиры в Москве
Как сообщает «Комсомольская правда», женщина купила в Москве четыре квартир. Общая стоимость объектов недвижимости – 70 млн рублей.
Здоровье
Врачи перечислили способы защиты от коронавируса
Лучшая защита от коронавируса – хороший иммунитет, считают специалисты.
Политика
Экс-депутат Рады рассказала о риске «гибели Украины как государства»
Бывший депутат Верховной рады Анна Герман предупредила об опасности «вируса ненависти» на Украине, который может привести к тому, что страна «погибнет как государство».
Происшествия
В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды
В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
Политика
ЦИК утвердил порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию
ЦИК РФ утвердил порядок организации общероссийского голосования по поправке в конституцию, следует из постановления Центризбиркома, принятого на заседании в пятницу.
Авто
Автопроизводители поддержат покупателей из-за коронавируса
Даже автопроизводители начали предлагать беспрецедентные меры помощи и поддержки – лишь бы не потерять клиентов и не обрушить собственные продажи.
Здоровье
Ляшко: украинцы начали заражать коронавирусом друг друга
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что на Украине уже зафиксированы случаи заражения коронавирусом внутри страны.
Общество
Скворцова озвучила сроки изготовления вакцины от коронавируса в России
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что вакцина от нового типа коронавируса COVID-19 будет готова в стране через 11 месяцев.
Общество
Bloomberg: Россия не сдастся в нефтяной войне с саудитами
Москва, 20 марта 2020, 17:36 — REGNUM Власти Российской Федерации не собираются первыми идти на перемирие с Саудовской Аравией в нефтяной войне, несмотря на катастрофическое обрушение цен на энергоносители.
Здоровье
Общественники требуют от Путина экстренных мер из-за COVID-19
Москва, 20 марта 2020, 11:56 — REGNUM Медики и общественные деятели предложили свой вариант мер по борьбе с распространением пандемии коронавируса.
Политика
В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
Футбол
Евро-2020 не поменяет название, несмотря на перенос на 2021 год
Как сообщает пресс-служба УЕФА, турнир будет назваться Евро-2020, хоть и пройдет в июне-июле 2021 года.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Культура
Комик из Comedy Club не смог решить задачу из школьной программы
Москва, 20 марта 2020, 15:44 — REGNUM Простую задачу из школьной программы по математике не смог решить в прямом эфире шоу «Контакты» популярный российский комик Илья Соболев.
Автоспорт
Все пилоты «Формулы-1» приглашены на виртуальную гонку в Бахрейне
Глава отдела киберспорта "Формулы-1" Джулиан Тан заявил, что все гонщики чемпионата приглашены принять участие в виртуальной гонке в Бахрейне, которая пройдет 22 марта.
Армия и оружие
В Идлибе погибли двое турецких военных
Двое военных из Турции погибли в сирийском Идлибе во время инженерной разведки трассы М4, сообщил Центр по примирению враждующих сторон и подтвердило Минобороны Турции.
Общество
В Москве девять лабораторий приступают к исследованиям на коронавирус
В Москве девять ПЦР-лабораторий в тестовом режиме начнут проводить исследования на коронавирус COVID-19.
Экономика
Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.