Коронавирус

РБКРБКПервый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»

Цена нефти марки Brent, которая еще в конце прошлого года находилась на уровне под $70 за баррель, рухнула после вспышки коронавируса и срыва сделки ОПЕК+. 19 марта Brent торговалась в районе $28, а 18 марта в моменте падала ниже $25.
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с чего всё началось

Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»

По рынку нефти «нанесен двойной удар — сначала шок со стороны спроса [из-за коронавируса], а теперь за ним последовал шок со стороны предложения [из-за срыва сделки ОПЕК+]», отмечает Соловьев.
РБК04:00

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Экономист: кризис переживут только крупные компании

Говорит Москва10:50

Первый зампред ВТБ: Мы в ситуации совершенного шторма

Комсомольская правда07:45

В ВТБ назвали ситуацию в российской экономике «совершенным штормом»

Коммерсантъ05:47

Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»

URA.Ru05:57

Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»

РИА Новости05:26

В ВТБ назвали ситуацию в экономике «совершенным штормом»

Фонтанка.Ру05:02

В ВТБ оценили влияние текущего кризиса на переговоры и сделки

РБК06:07
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Технологии

В России начали готовить самолет для испытаний электродвигателя

Подготовка летающей лаборатории, на которой будет испытана первая в России гибридная силовая установка с электродвигателем в составе, стартовала в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского").
РИА Новости 20:05
Игры

Полное издание GTA IV вернулось в Steam

В Steam вернулось издание Grand Theft Auto IV: Complete Edition, включающее в себя основную игру и Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City, совместное издание двух дополнений, рассказывающих о байкере Джонни Клебице и телохранителе Луисе Лопесе.
ЭндлессГеймОвер вчера в 02:46
Здоровье

Российские ученые расшифровали геном коронавируса

В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Интерфакс вчера в 07:03
Экономика

В ЦБ ответили на идею прямых выплат россиянам по модели США

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала идею о прямых выплатах россиянам по модели США.
Газета.Ru 10:30
Происшествия

Сообщение о «минировании» четырех самолетов поступило в Шереметьево

iReactor 18 марта в 13:12
Общество

В России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

С 18 марта в Югре введен режим повышенной готовности.
Муксун.fm вчера в 11:09
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости 16:03
Экономика

МВФ: мировая экономика справится с последствиями пандемии

Мировая экономика сможет справиться с последствиями пандемии коронавируса нового типа, считает директор департамента стратегии, политики и анализа Международного валютного фонда (МВФ) Мартин Мюлейзен.
Газета.Ru 18:48
Космос

Россия может «застолбить» участок успешной посадкой станции «Луна-27»

Успешная посадка станции «Луна-27» может «закрепить» за Россией выгодный район у Южного полюса естественного спутника Земли.
Ридус 17 марта в 21:00
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости 04:35
Общество

На Украине выявили 41 случай заражения коронавирусом

Киев, 21 марта 2020, 03:27 — REGNUM 41 человек заразился коронавирусом нового типа на Украине после выявления двух новых случаев заболевания, 20 марта сообщает украинский минздрав.
REGNUM 20:27
Здоровье

За сутки в Китае коронавирусом заразились 39 человек

Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китая опубликовал обновленные данные по ситуации с коронавирусом.
АБН вчера в 20:26
Экономика

Сбербанк запустит операции в Системе быстрых платежей в начале апреля

Система быстрых платежей ЦБ РФ была запущена в пилотном режиме 28 января прошлого года, в промышленном масштабе - 28 февраля.
Интерфакс 18 марта в 05:32
Политика

National Interest: из России опасно делать «изгоя»

Американское издание National Interest в своем новом материале отметило, что Западу следует извлечь урок из опасных попыток изолировать Россию и делать из нее "изгоя", которые имели место в прошлом.
Аргументы недели 08:53
Экономика

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности.
Российская газета 03:54
Экономика

Российскую экономику посчитали способной выдержать мировой кризис

Особенно отмечаются события последнего месяца: сдвиг мировой экономики на фоне эпидемии коронавируса, а также обвал цен на нефть, доходами от которой Россия рассчитывала покрыть социальные издержки.
Lenta.ru 18:55
Политика

ЦИК утвердил вид бюллетеня для голосования по поправкам в Конституцию

Центризбирком России утвердил вид бюллетеня для проведения общенародного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:40
Технологии

Microsoft показала дизайн обновленной Windows 10

Компания Microsoft выпустила ролик, на котором показала дизайн обновленной операционной системы Windows 10.
Piter.tv 15:01
Происшествия

Мать и трое детей умерли от коронавируса в течение недели

РИА Новости 15:01
Экономика

Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
BFM.ru вчера в 10:47
Авто

Автопроизводители поддержат покупателей из-за эпидемии в Китае

Мировые производители авто предлагают поддержку своим клиентам, чтобы не допустить обвала продаж из-за ограничительных мер во время эпидемии коронавируса.
Тарантас Ньюс 09:35
Единоборства

UFC перенёс бой Нурмагомедова и Фергюсона из-за коронавируса

Спорт БИЗНЕС Online вчера в 01:20
Происшествия

В Томской области рассказали о состоянии пациентки с коронавирусом

Состояние пациентки инфекционной больницы в Томске с выявленной коронавирусной инфекцией удовлетворительное, в больнице всего находятся 12 пациентов с признаками ОРВИ, вернувшиеся из-за границы, сообщил журналистам в пятницу замначальника департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.
РИА Новости 01:23
Происшествия

Пожар произошёл в кафе в Подмосковье

RT на русском 20:05
Политика

В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
Известия 06:42
Политика

Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 14:01
Общество

WSJ: США могут заключить «нефтяной союз» с Саудовской Аравией

Чиновники из американского Минэнерго пытаются уговорить администрацию президента США Дональда Трампа заключить с Саудовской Аравией «нефтяной союз», и если Вашингтону удастся создать такой альянс с Эр-Риядом, королевство может выйти из ОПЕК.
Комсомольская правда 19:59
Общество

Случаи заражения коронавирусом выявили за сутки в 23 регионах России

В России за сутки выявили более 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, диагнозы поставлены в 23 российских регионах.
RT на русском вчера в 09:17
Шоу-бизнес

Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку

Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».
Слово и Дело 02:46
Культура

«Яндекс.Эфир» открыл платформу для видеоблогеров

«Яндекс.Эфир» открыл новую платформу для видеоблогеров. Сообщает новостное интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:52
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