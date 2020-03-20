Коронавирус

РБКРБКПервый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»

Цена нефти марки Brent, которая еще в конце прошлого года находилась на уровне под $70 за баррель, рухнула после вспышки коронавируса и срыва сделки ОПЕК+. 19 марта Brent торговалась в районе $28, а 18 марта в моменте падала ниже $25.
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с чего всё началось

Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»

По рынку нефти «нанесен двойной удар — сначала шок со стороны спроса [из-за коронавируса], а теперь за ним последовал шок со стороны предложения [из-за срыва сделки ОПЕК+]», отмечает Соловьев.
РБК04:00

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Экономист оценил вероятность повторения дефолта 1998 года

РИА Новости18:20

Экономист: кризис переживут только крупные компании

Говорит Москва10:50

Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»

URA.Ru05:57

Первый зампред ВТБ: Мы в ситуации совершенного шторма

Комсомольская правда07:45

В ВТБ назвали ситуацию в российской экономике «совершенным штормом»

Коммерсантъ05:47

В ВТБ назвали ситуацию в экономике «совершенным штормом»

Фонтанка.Ру05:02

В ВТБ оценили влияние текущего кризиса на переговоры и сделки

РБК06:07
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Политика

В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
Известия 06:42
Общество

На Украине выявили три новых случая заражения коронавирусом

Число лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом на Украине возросло до 29, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава.
РИА Новости 15:04
Наука

Коронавирусом чаще болеют люди со второй группой крови

Как оказалось, среди пациентов со II группой крови зараженных было 37,75%.
Shraibikus News вчера в 04:57
Экономика

NYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису

Газета New York Times рассказала, что сделало экономику России стрессоустойчивой к кризису.
Газета.Ru 16:45
Шоу-бизнес

Дети Галкина и Пугачевой провели «древний обряд» изгнания коронавируса

Несколько дней назад Максим Галкин показал, как его 6-летние дети рассказывают о коронавирусе.
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Кино

Розарио Доусон сыграет Асоку Тано во втором сезоне «Мандалорца»

Голливудская актриса Розарио Доусон присоединилась к актерскому составу второго сезона фантастического сериала "Мандалорец".
Kinonews.ru 16:14
Экономика

Глава ВТБ обратился к клиентам в связи с коронавирусом

ВТБ гарантирует клиентам выполнение обязательств перед ними в полном объеме и делает все необходимое для обеспечения непрерывной работы банка, следует из письма главы кредитной организации Андрея Костина, опубликованного пресс-службой ВТБ.
Rambler News Service 13:36
Общество

Названо количество новых случаев заражения коронавирусом в России

Пятьдесят четыре случая коронавируса зарегистрировано за сутки в девяти регионах России. Общее число заболевших достигло 253 человека.
Российский Диалог 10:39
Происшествия

На Украине сообщили о новом подозреваемом в делах Евромайдана

Украинские правоохранители подозревают бывшего руководителя подразделения МВД в незаконном препятствовании проведению 30 ноября 2013 года мирных собраний граждан на Майдане в Киеве, сообщила в пятницу пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
РИА Новости 11:49
Музыка

На «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года

"Совет конкурса принял решение, что в соответствии с правилами конкурса песни этого года не будут допущены к участию в конкурсе в 2021 году", - говорится в сообщении организаторов.
Интерфакс 18:03
Игры

В Steam с 20 марта бесплатно раздают Tomb Raider и ещё 4 игры

С 20 марта компания Valve в сервисе цифровой дистрибуции Steam бесплатно раздает две игры серии Tomb Raider.
МонаВиста 14:11
Гаджеты

Sony рассказала о характеристиках PlayStation 5

Моя Москва.онлайн вчера в 03:12
Экономика

Потери корпораций США из-за пандемии могут достичь $4 трлн

Потери американских корпораций в результате пандемии могут достичь $4 трлн, а в глобальном масштабе потери могут составить $12 трлн.
ТАСС 15:57
Армия и оружие

Украинские силовики сообщили об одном погибшем за сутки в Донбассе

Украина.ру 01:55
Кино

Официально: «Чудо-женщина 1984» не выйдет сразу в цифровом виде

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Виллиан попросил «Челси» отпустить его в Бразилию к семье

Полузащитник «Челси» Виллиан попросил у клуба разрешение отправиться в Бразилию, где находятся его жена и дети.
Soccer.ru 17:17
Здоровье

Врачи назвали способы снижения риска заражения коронавирусом

РИА Новости, ссылаясь на опрос врачей страны, опубликовали важную информацию, согласно которой, вакцинация от гриппа и ОРВИ снижает риск заболеть коронавирусом.
Стерлеград 11:00
Экономика

В ЦБ ответили на идею прямых выплат россиянам по модели США

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала идею о прямых выплатах россиянам по модели США.
Газета.Ru 10:30
Армия и оружие

КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря

Северная Корея в субботу запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря, сообщает Комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи.
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National Interest высоко оценил потенциал российских «Черных дыр»

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Премьеру «Черной Вдовы» отменили из-за коронавируса

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Экс-депутат Рады рассказала о риске «гибели Украины как государства»

Бывший депутат Верховной рады Анна Герман предупредила об опасности «вируса ненависти» на Украине, который может привести к тому, что страна «погибнет как государство».
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DC опубликовал трейлер второго сезона «Харли Квинн»

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Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне

Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
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Авто

Автопроизводители поддержат покупателей из-за эпидемии в Китае

Мировые производители авто предлагают поддержку своим клиентам, чтобы не допустить обвала продаж из-за ограничительных мер во время эпидемии коронавируса.
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ТПП предупредила о риске разорения 3 млн предпринимателей из-за вируса

Под угрозой закрытия из-за экономических последствий коронавируса оказалось 3 млн предпринимателей, риску потерять работу подвержены более 8,6 млн человек, сообщила Торгово-промышленная палата (ТПП).
РБК 17:06
Общество

Netflix снизит в Европе качество трансляций фильмов из-за коронавируса

Американская компания Netflix в течение следующего месяца снизит качество трансляций фильмов и сериалов, что позволит избавить сети от повышенной нагрузки из-за пандемии коронавируса COVID-19.
РБК вчера в 22:35
Киберспорт

Одиночный режим появился в Call of Duty: Warzone

Sibnet Новости 17 марта в 21:39
Футбол

Трансфер форварда «Краснодара» Ари в «Галатасарай» сорвался из-за сбитого российского самолета

Бразильский нападающий ФК «Краснодар» больше года назад получил российское гражданство и уже не раз признавался, что чувствует себя русским.
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В общежитии Московского университета пищевых производств возник пожар

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