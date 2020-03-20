Коронавирус
РБКПервый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»
Цена нефти марки Brent, которая еще в конце прошлого года находилась на уровне под $70 за баррель, рухнула после вспышки коронавируса и срыва сделки ОПЕК+. 19 марта Brent торговалась в районе $28, а 18 марта в моменте падала ниже $25.
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с чего всё началось
По рынку нефти «нанесен двойной удар — сначала шок со стороны спроса [из-за коронавируса], а теперь за ним последовал шок со стороны предложения [из-за срыва сделки ОПЕК+]», отмечает Соловьев.РБК04:00
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Политика
В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
Общество
На Украине выявили три новых случая заражения коронавирусом
Число лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом на Украине возросло до 29, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава.
Наука
Коронавирусом чаще болеют люди со второй группой крови
Как оказалось, среди пациентов со II группой крови зараженных было 37,75%.
Экономика
NYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису
Газета New York Times рассказала, что сделало экономику России стрессоустойчивой к кризису.
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой провели «древний обряд» изгнания коронавируса
Несколько дней назад Максим Галкин показал, как его 6-летние дети рассказывают о коронавирусе.
Кино
Розарио Доусон сыграет Асоку Тано во втором сезоне «Мандалорца»
Голливудская актриса Розарио Доусон присоединилась к актерскому составу второго сезона фантастического сериала "Мандалорец".
Экономика
Глава ВТБ обратился к клиентам в связи с коронавирусом
ВТБ гарантирует клиентам выполнение обязательств перед ними в полном объеме и делает все необходимое для обеспечения непрерывной работы банка, следует из письма главы кредитной организации Андрея Костина, опубликованного пресс-службой ВТБ.
Общество
Названо количество новых случаев заражения коронавирусом в России
Пятьдесят четыре случая коронавируса зарегистрировано за сутки в девяти регионах России. Общее число заболевших достигло 253 человека.
Происшествия
На Украине сообщили о новом подозреваемом в делах Евромайдана
Украинские правоохранители подозревают бывшего руководителя подразделения МВД в незаконном препятствовании проведению 30 ноября 2013 года мирных собраний граждан на Майдане в Киеве, сообщила в пятницу пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
Музыка
На «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года
"Совет конкурса принял решение, что в соответствии с правилами конкурса песни этого года не будут допущены к участию в конкурсе в 2021 году", - говорится в сообщении организаторов.
Игры
В Steam с 20 марта бесплатно раздают Tomb Raider и ещё 4 игры
С 20 марта компания Valve в сервисе цифровой дистрибуции Steam бесплатно раздает две игры серии Tomb Raider.
Гаджеты
Sony рассказала о характеристиках PlayStation 5
Экономика
Потери корпораций США из-за пандемии могут достичь $4 трлн
Потери американских корпораций в результате пандемии могут достичь $4 трлн, а в глобальном масштабе потери могут составить $12 трлн.
Кино
Официально: «Чудо-женщина 1984» не выйдет сразу в цифровом виде
Футбол
Виллиан попросил «Челси» отпустить его в Бразилию к семье
Полузащитник «Челси» Виллиан попросил у клуба разрешение отправиться в Бразилию, где находятся его жена и дети.
Здоровье
Врачи назвали способы снижения риска заражения коронавирусом
РИА Новости, ссылаясь на опрос врачей страны, опубликовали важную информацию, согласно которой, вакцинация от гриппа и ОРВИ снижает риск заболеть коронавирусом.
Экономика
В ЦБ ответили на идею прямых выплат россиянам по модели США
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала идею о прямых выплатах россиянам по модели США.
Армия и оружие
КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря
Северная Корея в субботу запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря, сообщает Комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи.
Армия и оружие
National Interest высоко оценил потенциал российских «Черных дыр»
Кино
Премьеру «Черной Вдовы» отменили из-за коронавируса
Политика
Экс-депутат Рады рассказала о риске «гибели Украины как государства»
Бывший депутат Верховной рады Анна Герман предупредила об опасности «вируса ненависти» на Украине, который может привести к тому, что страна «погибнет как государство».
Кино
DC опубликовал трейлер второго сезона «Харли Квинн»
Общество
Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне
Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
Авто
Автопроизводители поддержат покупателей из-за эпидемии в Китае
Мировые производители авто предлагают поддержку своим клиентам, чтобы не допустить обвала продаж из-за ограничительных мер во время эпидемии коронавируса.
Экономика
ТПП предупредила о риске разорения 3 млн предпринимателей из-за вируса
Под угрозой закрытия из-за экономических последствий коронавируса оказалось 3 млн предпринимателей, риску потерять работу подвержены более 8,6 млн человек, сообщила Торгово-промышленная палата (ТПП).
Общество
Netflix снизит в Европе качество трансляций фильмов из-за коронавируса
Американская компания Netflix в течение следующего месяца снизит качество трансляций фильмов и сериалов, что позволит избавить сети от повышенной нагрузки из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Киберспорт
Одиночный режим появился в Call of Duty: Warzone
Футбол
Трансфер форварда «Краснодара» Ари в «Галатасарай» сорвался из-за сбитого российского самолета
Бразильский нападающий ФК «Краснодар» больше года назад получил российское гражданство и уже не раз признавался, что чувствует себя русским.