Коронавирус
РБКПервый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»
Цена нефти марки Brent, которая еще в конце прошлого года находилась на уровне под $70 за баррель, рухнула после вспышки коронавируса и срыва сделки ОПЕК+. 19 марта Brent торговалась в районе $28, а 18 марта в моменте падала ниже $25.
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с чего всё началось
По рынку нефти «нанесен двойной удар — сначала шок со стороны спроса [из-за коронавируса], а теперь за ним последовал шок со стороны предложения [из-за срыва сделки ОПЕК+]», отмечает Соловьев.РБК04:00
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Общество
Греф обратился с посланием к сотрудникам Сбербанка из-за коронавируса
Глава Сбербанка Герман Греф из-за коронавируса обратился к сотрудникам Сбербанка, заверив их в своем оптимистичном настрое и прибыльности банка, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Общество
Только 11 человек в России заразились коронавирусом внутри страны
Только 11 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. в России произошли в результате контактов внутри страны.
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Общество
Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
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Яна Рудковская выпустила коллекцию масок
Яна Рудковская покупает в аптеке готовые маски японского производства. К ним она прикрепляет камелии от бренда Chanel.
Экономика
Раскрыты детали антикризисного плана правительства
Главной сутью правительственного плана станет поддержка не столько населения России, сколько отдельных отраслей, которые могут испытать самые серьёзные проблемы в связи с кризисом.
Политика
В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
Общество
Хроника пикирующего коронавируса. Главное, что случилось за неделю COVID-2019 в России и Петербурге
Россия закрывает границу с Белоруссией. Ранее из-за эпидемии COVID-2019 была закрыта граница России с Грузией.
Футбол
Глеб рассказал об отношении к Месси в «Барселоне»
Технологии
Microsoft показала дизайн обновленной Windows 10
Компания Microsoft выпустила ролик, на котором показала дизайн обновленной операционной системы Windows 10.
Политика
В ЦИК рассказали о досрочном голосовании по поправкам в Конституцию
Досрочное голосование по поправке в Конституцию РФ в исключительных случаях, например, для полярников и в труднодоступных местах, возможно провести не раньше 1 апреля, говорится в принятом ЦИК порядке общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.
Единоборства
Александр Емельяненко рассказал о нокаутах Кадырова
Скандально известный российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал о большой роли президента Чечни Рамзана Кадырова в своей подготовке к следующему бою.
Экономика
Банк России допустил повышение ключевой ставки
Банк России не исключает, что на ближайших заседаниях совета директоров по денежно-кредитной политике рассмотрит вопрос повышения ключевой ставки.
Происшествия
Суд арестовал бизнесмена за хищение 1,7 млрд у «Водоканала Петербурга»
В Санкт-Петербурге суд заключил заочно под стражу бизнесмена Алексея Малеева по обвинению в хищении 1,7 млрд рублей ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
Экономика
Россия отреагировала на угрозу новых санкций США из-за цен на нефть
На экономику России возможные санкции США из-за падения цен на нефть не повлияют.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Политика
Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор
Энергетика
Bloomberg: нефтяные компании США уже режут свои инвестбюджеты
Добывающие сланцевые нефть и газ компании в США и Канаде, которые и до нынешнего падения мировых цен испытывали финансовые трудности, теперь вынуждены урезать свои инвестпрограммы на $31 млрд.
Общество
Роскомнадзор потребовал от «Эха Москвы» удалить фейки о коронавирусе
Роскомнадзор потребовал от "Эха Москвы" и прочих СМИ, распространяющих ложную информацию, удалить все фейки о коронавирусе.
Энергетика
Песков не считает катастрофой цену на нефть в $25
Стоимость нефти марки Brent в $25 за баррель неприятна, но не является катастрофой, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Технологии
Глава Valve высказался по поводу конкуренции Steam и Epic Game Store
Вашингтон, 20 марта 2020, 23:26 — REGNUM Генеральный директор компании Valve Гейб Ньюэлл во время интервью журналистам заявил, что все лишь выиграют от конкуренции сервисов Steam и Epic Games Store.
Общество
В Ставрополе рассказали о состоянии врача с подозрением на COVID-19
Напомним, накануне стало известно, что в Ставропольском крае у одного человека тест на коронавирус дал положительный результат.
Фигурное катание
Фигуристка Радионова рассекретила роман с футболистом ЦСКА
Шоу-бизнес
Елена Ваенга сообщила о прибавлении в семье
Экономика
Глава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин пообещал, что каждый клиент банка, «оказавшийся в непростой ситуации» из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может рассчитывать на индивидуальный подход.
Здоровье
Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом
Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
Политика
Из Севастополя украинские корабли переведут в Донузлав на отстой
Находящиеся в двух бухтах Севастополя примерно 20 кораблей и судов Военно-морских сил Украины, которые перешли под контроль России в 2014 году, будут переведены для дальнейшего отстоя в озеро Донузлав, где сейчас находится Крымская военно-морская база.
Политика
Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму
Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.