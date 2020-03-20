Коронавирус

РБКРБКПервый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»

Цена нефти марки Brent, которая еще в конце прошлого года находилась на уровне под $70 за баррель, рухнула после вспышки коронавируса и срыва сделки ОПЕК+. 19 марта Brent торговалась в районе $28, а 18 марта в моменте падала ниже $25.
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с чего всё началось

Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»

По рынку нефти «нанесен двойной удар — сначала шок со стороны спроса [из-за коронавируса], а теперь за ним последовал шок со стороны предложения [из-за срыва сделки ОПЕК+]», отмечает Соловьев.
РБК04:00

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В ВТБ назвали ситуацию в российской экономике «совершенным штормом»

Коммерсантъ05:47

Первый зампред ВТБ: Мы в ситуации совершенного шторма

Комсомольская правда07:45

Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»

URA.Ru05:57

Экономист: кризис переживут только крупные компании

Говорит Москва10:50

Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»

РИА Новости05:26

В ВТБ назвали ситуацию в экономике «совершенным штормом»

Фонтанка.Ру05:02

В ВТБ оценили влияние текущего кризиса на переговоры и сделки

РБК06:07
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Общество

Греф обратился с посланием к сотрудникам Сбербанка из-за коронавируса

Глава Сбербанка Герман Греф из-за коронавируса обратился к сотрудникам Сбербанка, заверив их в своем оптимистичном настрое и прибыльности банка, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 15:45
Общество

Только 11 человек в России заразились коронавирусом внутри страны

Только 11 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. в России произошли в результате контактов внутри страны.
Известия 15:56
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
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Общество

Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Газета.Ru 15:17
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Яна Рудковская выпустила коллекцию масок

Яна Рудковская покупает в аптеке готовые маски японского производства. К ним она прикрепляет камелии от бренда Chanel.
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Экономика

Раскрыты детали антикризисного плана правительства

Главной сутью правительственного плана станет поддержка не столько населения России, сколько отдельных отраслей, которые могут испытать самые серьёзные проблемы в связи с кризисом.
Deita.ru 03:30
Политика

В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
Известия 06:42
Общество

Хроника пикирующего коронавируса. Главное, что случилось за неделю COVID-2019 в России и Петербурге

Россия закрывает границу с Белоруссией. Ранее из-за эпидемии COVID-2019 была закрыта граница России с Грузией.
Фонтанка.Ру 17:20
Футбол

Глеб рассказал об отношении к Месси в «Барселоне»

Газета.Ru 17:05
Технологии

Microsoft показала дизайн обновленной Windows 10

Компания Microsoft выпустила ролик, на котором показала дизайн обновленной операционной системы Windows 10.
Piter.tv 15:01
Политика

В ЦИК рассказали о досрочном голосовании по поправкам в Конституцию

Досрочное голосование по поправке в Конституцию РФ в исключительных случаях, например, для полярников и в труднодоступных местах, возможно провести не раньше 1 апреля, говорится в принятом ЦИК порядке общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.
РИА Новости 08:13
Единоборства

Александр Емельяненко рассказал о нокаутах Кадырова

Скандально известный российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал о большой роли президента Чечни Рамзана Кадырова в своей подготовке к следующему бою.
ProstoProSport вчера в 15:40
Экономика

Банк России допустил повышение ключевой ставки

Банк России не исключает, что на ближайших заседаниях совета директоров по денежно-кредитной политике рассмотрит вопрос повышения ключевой ставки.
Российская газета 09:12
Происшествия

Суд арестовал бизнесмена за хищение 1,7 млрд у «Водоканала Петербурга»

В Санкт-Петербурге суд заключил заочно под стражу бизнесмена Алексея Малеева по обвинению в хищении 1,7 млрд рублей ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
РЕН ТВ 17:44
Экономика

Россия отреагировала на угрозу новых санкций США из-за цен на нефть

На экономику России возможные санкции США из-за падения цен на нефть не повлияют.
Lenta.ru 04:21
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Политика

Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

РИА Новости вчера в 10:05
Энергетика

Bloomberg: нефтяные компании США уже режут свои инвестбюджеты

Добывающие сланцевые нефть и газ компании в США и Канаде, которые и до нынешнего падения мировых цен испытывали финансовые трудности, теперь вынуждены урезать свои инвестпрограммы на $31 млрд.
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Общество

Роскомнадзор потребовал от «Эха Москвы» удалить фейки о коронавирусе

Роскомнадзор потребовал от "Эха Москвы" и прочих СМИ, распространяющих ложную информацию, удалить все фейки о коронавирусе.
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Энергетика

Песков не считает катастрофой цену на нефть в $25

Стоимость нефти марки Brent в $25 за баррель неприятна, но не является катастрофой, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС 06:31
Технологии

Глава Valve высказался по поводу конкуренции Steam и Epic Game Store

Вашингтон, 20 марта 2020, 23:26 — REGNUM Генеральный директор компании Valve Гейб Ньюэлл во время интервью журналистам заявил, что все лишь выиграют от конкуренции сервисов Steam и Epic Games Store.
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Общество

В Ставрополе рассказали о состоянии врача с подозрением на COVID-19

Напомним, накануне стало известно, что в Ставропольском крае у одного человека тест на коронавирус дал положительный результат.
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Фигурное катание

Фигуристка Радионова рассекретила роман с футболистом ЦСКА

Экспресс газета 10:59
Шоу-бизнес

Елена Ваенга сообщила о прибавлении в семье

WomanHit.ru вчера в 08:46
Армия и оружие

КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японии

Известия 19:36
Экономика

Глава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин пообещал, что каждый клиент банка, «оказавшийся в непростой ситуации» из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может рассчитывать на индивидуальный подход.
РБК 12:43
Здоровье

Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом

Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
Газета.Ru 07:04
Политика

Из Севастополя украинские корабли переведут в Донузлав на отстой

Находящиеся в двух бухтах Севастополя примерно 20 кораблей и судов Военно-морских сил Украины, которые перешли под контроль России в 2014 году, будут переведены для дальнейшего отстоя в озеро Донузлав, где сейчас находится Крымская военно-морская база.
ТАСС 07:02
Происшествия

Мать и трое детей умерли от коронавируса в течение недели

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Политика

Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 14:01
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