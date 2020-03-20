Коронавирус

РБКРБКПервый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»

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ЦБ и Минфин принимают экстренные меры на фоне падения рубля ниже 80 руб. за доллар, продавая на внутреннем рынке валюту как в рамках бюджетного правила (при нефти дешевле $42,4), так и в рамках сделки по продаже Сбербанка правительству (при нефти дешевле $25).
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Политика

Захарова прокомментировала действия Черногории в ситуации с россиянами

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с вывозом россиян из Черногории, пишет РИА Новости.
Мой Брянск 18 марта в 14:14
Происшествия

В Петербурге школьник выстрелил в сверстника из газового пистолета

РИА Новости 03:43
Финансы

ЦБ 18 марта продал валюту на 7,67 млрд рублей

Банк России 18 марта в рамках упреждающих мер продал валюту на 7,67 млрд рублей, следует из данных регулятора.
Интерфакс 03:52
Общество

Врач-паразитолог не рекомендует запасаться крупами

В условиях всеобщей паники и ажиотажа с магазинных полок скупаются все товары в большом количестве, особенно продукты длительного срока хранения, такие как крупы.
Deita.ru вчера в 22:15
Происшествия

Один человек погиб при взрыве бытового газа в пятиэтажке в Перми

В пятиэтажке в центре Перми произошел взрыв, в результате которого один человек погиб.
Газета.Ru 04:12
Общество

ФСБ выявила в трёх регионах России ячейку финансистов ИГ

Федеральная служба безопасности выявила в Крыму, Коми и Ростовской области ячейку «Исламского государства»*, члены которой собрали для боевиков порядка 2 млн рублей.
RT на русском 03:59
Общество

Взимание системой «Платон» платы с грузовиков могут приостановить

Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф и разрабатывает меры поддержки отраслей экономики, столкнувшихся со сложностями из-за пандемии нового коронавируса.
ТАСС 02:46
Общество

Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом

Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
Lenta.ru вчера в 05:33
Происшествия

В Татарстане женщину привлекли к ответственности за фейк о карантине

В Татарстане жительницу Нижнекамска привлекли к административной ответственности за то, что она распространила через мессенджер ложные сообщения о якобы скором закрытии города на карантин из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:45
Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Белоруссии возросло до 51

Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Белоруссии увеличилось до 51.
Известия 18 марта в 05:24
Общество

В России еще четыре человека выздоровели от коронавируса

В России поправились еще четыре пациента с коронавирусом, общее число выздоровевших достигло девяти, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 03:35
Экономика

Володин предложил продумать механизмы поддержки для бизнеса

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил продумать механизмы поддержки бизнеса, в частности, туристического и развлекательного, который терпит убытки из-за коронавируса.
РИА Новости вчера в 06:36
Здоровье

Общественные деятели потребовали у руководства страны принять экстренные меры для борьбы с коронавирусом

Представители медицинского сообщества, общественные деятели, бизнесмены и граждане России потребовали у руководства страны принять экстренные меры для предотвращения эпидемии коронавируса в России.
Православие и Мир 03:41
Общество

Проект «20 вопросов Владимиру Путину» превратят в фильм

Оставшиеся серии будут показаны в большом итоговом фильме, выход которого запланирован на весну. О дате будет сообщено дополнительно.
Известия 03:20
Киберспорт

Assassin’s Creed Odyssey станет временно бесплатной

CyberSport.ru 17 марта в 23:13
Общество

Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах

Повестка дня 18 марта в 08:24
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Армия и оружие

ВСУ разместили «Грады» на линии соприкосновения с ЛНР

Красная весна 04:33
Общество

Италия опередила Китай по числу жертв коронавируса

Строгий карантин в Италии может быть продлен до лета. А уже с завтрашнего дня в супермаркеты Аппенин будут пускать по одному человеку.
Вести.Ru вчера в 14:40
Общество

Из общественных туалетов в Австралии воруют бумагу и мыло

Из общественных туалетов в Австралии воруют бумагу и мыло Злоумышленники обворовали больше ста общественных туалетов.
Экспресс газета 03:04
Политика

Трамп изменил формат встречи G7 из-за коронавируса

Lenta.ru вчера в 19:10
Гаджеты

Apple ограничила продажи iPhone до двух в одни руки

Американская корпорация Apple ввела ограничения на покупку iPhone в своих онлайн-магазинах во многих странах, в том числе в Соединённых Штатах и Китае.
News.ru 01:36
Финансы

Рубль слегка укрепился на открытии торгов

Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже снизился на 87 копеек и достиг 80 рублей.
Компания вчера в 03:05
Здоровье

Губернатор подтвердил, что в Ставрополе коронавирусом заразилась врач

Собственный источник редакции «Блокнота», рассказал о том, что первый тест на наличие коронавируса подтвердился в Ставрополе.
Блокнот Ставрополь вчера в 14:31
Энергетика

Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5

Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
RT на русском 02:45
Экономика

Производители кино и сериалов попросили помощи у Мишустина из-за вируса

Из-за вируса Министерство культуры 17 марта приказало закрыть все государственные театры, кинотеатры, филармонии, цирки и другие организации исполнительских искусств.
РБК 03:54
Авто

«АвтоВАЗ» испытал сборку новой Chevrolet Niva

Как ранее сообщали «Автоновости дня», ради унификации с текущим модельным рядом LADA вся передняя часть новой Niva будет выполнена в фирменном «Х-стиле» АвтоВАЗа.
Автоновости дня вчера в 06:33
Общество

WSJ: США могут ввести санкции против России за обвал цен на нефть

Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц Белого дома, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против России.
Коммерсантъ вчера в 14:59
Экономика

Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что вызванный коронавирусом кризис станет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, передает ТАСС.
Ведомости вчера в 05:41
Шоу-бизнес

Решетова поздравила дочь Тимати с днем рождения

Модель поделилась трогательным фото с сыном 19 марта дочери Тимати, Алисе Юнусовой, исполнилось шесть лет.
WomanHit.ru 03:29
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