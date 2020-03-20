Коронавирус
РБКПервый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»
ЦБ и Минфин принимают экстренные меры на фоне падения рубля ниже 80 руб. за доллар, продавая на внутреннем рынке валюту как в рамках бюджетного правила (при нефти дешевле $42,4), так и в рамках сделки по продаже Сбербанка правительству (при нефти дешевле $25).
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Политика
Захарова прокомментировала действия Черногории в ситуации с россиянами
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с вывозом россиян из Черногории, пишет РИА Новости.
Финансы
ЦБ 18 марта продал валюту на 7,67 млрд рублей
Банк России 18 марта в рамках упреждающих мер продал валюту на 7,67 млрд рублей, следует из данных регулятора.
Общество
Врач-паразитолог не рекомендует запасаться крупами
В условиях всеобщей паники и ажиотажа с магазинных полок скупаются все товары в большом количестве, особенно продукты длительного срока хранения, такие как крупы.
Происшествия
Один человек погиб при взрыве бытового газа в пятиэтажке в Перми
В пятиэтажке в центре Перми произошел взрыв, в результате которого один человек погиб.
Общество
ФСБ выявила в трёх регионах России ячейку финансистов ИГ
Федеральная служба безопасности выявила в Крыму, Коми и Ростовской области ячейку «Исламского государства»*, члены которой собрали для боевиков порядка 2 млн рублей.
Общество
Взимание системой «Платон» платы с грузовиков могут приостановить
Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф и разрабатывает меры поддержки отраслей экономики, столкнувшихся со сложностями из-за пандемии нового коронавируса.
Общество
Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом
Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
Происшествия
В Татарстане женщину привлекли к ответственности за фейк о карантине
В Татарстане жительницу Нижнекамска привлекли к административной ответственности за то, что она распространила через мессенджер ложные сообщения о якобы скором закрытии города на карантин из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Белоруссии возросло до 51
Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Белоруссии увеличилось до 51.
Общество
В России еще четыре человека выздоровели от коронавируса
В России поправились еще четыре пациента с коронавирусом, общее число выздоровевших достигло девяти, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
Экономика
Володин предложил продумать механизмы поддержки для бизнеса
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил продумать механизмы поддержки бизнеса, в частности, туристического и развлекательного, который терпит убытки из-за коронавируса.
Здоровье
Общественные деятели потребовали у руководства страны принять экстренные меры для борьбы с коронавирусом
Представители медицинского сообщества, общественные деятели, бизнесмены и граждане России потребовали у руководства страны принять экстренные меры для предотвращения эпидемии коронавируса в России.
Общество
Проект «20 вопросов Владимиру Путину» превратят в фильм
Оставшиеся серии будут показаны в большом итоговом фильме, выход которого запланирован на весну. О дате будет сообщено дополнительно.
Киберспорт
Assassin’s Creed Odyssey станет временно бесплатной
Общество
Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Армия и оружие
ВСУ разместили «Грады» на линии соприкосновения с ЛНР
Общество
Италия опередила Китай по числу жертв коронавируса
Строгий карантин в Италии может быть продлен до лета. А уже с завтрашнего дня в супермаркеты Аппенин будут пускать по одному человеку.
Общество
Из общественных туалетов в Австралии воруют бумагу и мыло
Из общественных туалетов в Австралии воруют бумагу и мыло Злоумышленники обворовали больше ста общественных туалетов.
Политика
Трамп изменил формат встречи G7 из-за коронавируса
Гаджеты
Apple ограничила продажи iPhone до двух в одни руки
Американская корпорация Apple ввела ограничения на покупку iPhone в своих онлайн-магазинах во многих странах, в том числе в Соединённых Штатах и Китае.
Финансы
Рубль слегка укрепился на открытии торгов
Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже снизился на 87 копеек и достиг 80 рублей.
Здоровье
Губернатор подтвердил, что в Ставрополе коронавирусом заразилась врач
Собственный источник редакции «Блокнота», рассказал о том, что первый тест на наличие коронавируса подтвердился в Ставрополе.
Энергетика
Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5
Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
Экономика
Производители кино и сериалов попросили помощи у Мишустина из-за вируса
Из-за вируса Министерство культуры 17 марта приказало закрыть все государственные театры, кинотеатры, филармонии, цирки и другие организации исполнительских искусств.
Авто
«АвтоВАЗ» испытал сборку новой Chevrolet Niva
Как ранее сообщали «Автоновости дня», ради унификации с текущим модельным рядом LADA вся передняя часть новой Niva будет выполнена в фирменном «Х-стиле» АвтоВАЗа.
Общество
WSJ: США могут ввести санкции против России за обвал цен на нефть
Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц Белого дома, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против России.
Экономика
Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что вызванный коронавирусом кризис станет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Решетова поздравила дочь Тимати с днем рождения
Модель поделилась трогательным фото с сыном 19 марта дочери Тимати, Алисе Юнусовой, исполнилось шесть лет.