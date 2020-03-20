Коронавирус
РБКПервый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»
По рынку нефти «нанесен двойной удар — сначала шок со стороны спроса [из-за коронавируса], а теперь за ним последовал шок со стороны предложения [из-за срыва сделки ОПЕК+]», отмечает Соловьев.
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Энергетика
Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5
Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
Общество
ФАС обвинила «Аэрофлот» в попытке заработать на оказавшихся в ЧС людях
«При наличии большого количества неиспользуемых воздушных судов попытка заработать на гражданах, оказавшихся в чрезвычайной ситуации, неправомерна», — подчеркнули в ФАС.
Общество
В России еще четыре человека выздоровели от коронавируса
В России поправились еще четыре пациента с коронавирусом, общее число выздоровевших достигло девяти, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
Политика
Путин не согласился с теми, кто называет его царем
Несогласие с людьми, называющими российского президента царем, выразил Владимир Путин в беседе с журналистами.
Происшествия
В Татарстане женщину привлекли за фейковую информацию о коронавирусе
Как сообщили в пресс-службе МВД Татарстана, женщина записала сообщение, в котором утверждала, что в ближайшее время город будет закрыт на карантин из-за коронавируса, и разослала его через мессенджер WhatsApp нескольким знакомым.
Общество
Компании в сфере спорта и культуры получат отсрочку по уплате налогов
Премьер Михаил Мишустин поручил Федеральной налоговой службе (ФНС) предоставить налогоплательщикам в сфере спорта, культуры, искусства и кинематографии отсрочку по уплате налогов и страховых взносов.
Происшествия
Генерала СКР Дрыманова приговорили к 12 годам колонии
Политика
Двоюродный племянник Путина сообщил о планах по созданию партии
Двоюродный племянник президента Владимира Путина, предприниматель Роман Путин планирует создать партию на базе движения «Люди дела», объединяющего представителей бизнеса.
Общество
Взимание системой «Платон» платы с грузовиков могут приостановить
Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф и разрабатывает меры поддержки отраслей экономики, столкнувшихся со сложностями из-за пандемии нового коронавируса.
Политика
Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского
Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Политика
ЦИК увеличит срок досрочного голосования по Конституции
ЦИК РФ увеличит срок проведения досрочного голосования по внесению изменений в Конституцию РФ с трех до семи дней.
Политика
В Калининграде ответили на призыв поляков присоединить регион
Власти Калининградской области не готовы комментировать степень вменяемости читателей польской Gazeta Wyborcza, призывающих воспользоваться сложившейся из-за коронавируса ситуацией и присоединить регион к Польше, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.
Здоровье
Губернатор подтвердил, что в Ставрополе коронавирусом заразилась врач
Собственный источник редакции «Блокнота», рассказал о том, что первый тест на наличие коронавируса подтвердился в Ставрополе.
Технологии
Ученые России изобрели дистанционный термометр для смартфона
В России ученые научились с помощью смартфона измерять температуру тела на расстоянии до 50 метров.
Происшествия
Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал оторвавшийся тромб
Финансы
Банк России продал валюту на 7,7 млрд рублей
Москва, 20 марта 2020, 10:48 — REGNUM Центробанк России продал на внутреннем рынке с расчетами на 19 марта 2020 года валюту на 7,7 млрд рублей, сообщается на сайте регулятора.
Происшествия
В Челябинске возбудили дело из-за строительства набережной
Общество
Карантин пройдут все прибывающие в Россию из-за границы
Граждане, которые прибыли в Россию, должны сразу же сообщить о своём прибытии на горячую линию, организованную в регионах, передать информацию о датах и месте пребывания за границей, оставить контактную информацию.
Здоровье
Общественники требуют от Путина экстренных мер из-за COVID-19
Москва, 20 марта 2020, 11:56 — REGNUM Медики и общественные деятели предложили свой вариант мер по борьбе с распространением пандемии коронавируса.
Происшествия
Попавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта
Российские туристы устроили бунт в аэропорту Красноярска и взяли штурмом выход из здания авиагавани в связи с тем, что им слишком долго выдавали постановления о карантине.
Культура
«Яндекс.Эфир» открыл платформу для видеоблогеров
«Яндекс.Эфир» открыл свою платформу для видеоблогеров, сообщает пресс-служба компании.
Энергетика
Китай отказывается от нефти из России из-за санкций США
Крупнейший мировой потребитель нефти Китай намерен отказаться от поставок нефти из России.
Общество
Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах
Общество
Путин рассказал о доходах граждан России
Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что на сегодняшний день людей среднего класса в государстве больше, чем 70 %.
Общество
Вводятся новые правила оформления карантинных больничных
С 20.03.2020 до 01.07.2020 будут действовать временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты больничных пособий в период нахождения на карантине в связи с распространением коронавируса.
Энергетика
Путин не планирует переговоры с руководством Саудовской Аравии
Пресс-секретарь РФ президента Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что глава государства Владимир Путин пока не планирует телефонные разговоры с руководством Саудовской Аравии.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Авто
Появилась свежая информация о новом Toyota Land Cruiser 300
Накануне в Сети появилась информация о скорой премьере нового поколения Toyota Land Cruiser.
Происшествия
В Краснодарском крае выявили ещё двух заражённых коронавирусом
Краснодар, 19 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Краснодарском крае 19 марта было выявлено два новых случая заболевания коронавирусом.
Экономика
АТОР просит ЦБ решить проблему с нежеланием страховщиков работать с турфирмами
Ассоциация туроператоров России (АТОР) попросила главу ЦБ Эльвиру Набиуллину разобраться в ситуации с массовым отказом страховых компаний из-за коронавируса страховать туристический бизнес.