По рынку нефти «нанесен двойной удар — сначала шок со стороны спроса [из-за коронавируса], а теперь за ним последовал шок со стороны предложения [из-за срыва сделки ОПЕК+]», отмечает Соловьев.

Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»

Происшествия В Татарстане женщину привлекли за фейковую информацию о коронавирусе Как сообщили в пресс-службе МВД Татарстана, женщина записала сообщение, в котором утверждала, что в ближайшее время город будет закрыт на карантин из-за коронавируса, и разослала его через мессенджер WhatsApp нескольким знакомым.

Общество Взимание системой «Платон» платы с грузовиков могут приостановить Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф и разрабатывает меры поддержки отраслей экономики, столкнувшихся со сложностями из-за пандемии нового коронавируса.

Политика Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.

Политика ЦИК увеличит срок досрочного голосования по Конституции ЦИК РФ увеличит срок проведения досрочного голосования по внесению изменений в Конституцию РФ с трех до семи дней.

Политика В Калининграде ответили на призыв поляков присоединить регион Власти Калининградской области не готовы комментировать степень вменяемости читателей польской Gazeta Wyborcza, призывающих воспользоваться сложившейся из-за коронавируса ситуацией и присоединить регион к Польше, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

Технологии Ученые России изобрели дистанционный термометр для смартфона В России ученые научились с помощью смартфона измерять температуру тела на расстоянии до 50 метров.

Финансы Банк России продал валюту на 7,7 млрд рублей Москва, 20 марта 2020, 10:48 — REGNUM Центробанк России продал на внутреннем рынке с расчетами на 19 марта 2020 года валюту на 7,7 млрд рублей, сообщается на сайте регулятора.

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Происшествия Попавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта Российские туристы устроили бунт в аэропорту Красноярска и взяли штурмом выход из здания авиагавани в связи с тем, что им слишком долго выдавали постановления о карантине.

Общество Путин рассказал о доходах граждан России Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что на сегодняшний день людей среднего класса в государстве больше, чем 70 %.

Общество Вводятся новые правила оформления карантинных больничных С 20.03.2020 до 01.07.2020 будут действовать временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты больничных пособий в период нахождения на карантине в связи с распространением коронавируса.

Энергетика Путин не планирует переговоры с руководством Саудовской Аравии Пресс-секретарь РФ президента Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что глава государства Владимир Путин пока не планирует телефонные разговоры с руководством Саудовской Аравии.