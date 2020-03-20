Коронавирус

РБКРБКПервый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»

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По рынку нефти «нанесен двойной удар — сначала шок со стороны спроса [из-за коронавируса], а теперь за ним последовал шок со стороны предложения [из-за срыва сделки ОПЕК+]», отмечает Соловьев.
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Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»

РБК04:00

Зампред ВТБ Соловьев назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»

Городовой04:46

Первый зампред ВТБ Соловьев: Из-за коронавируса сиутация в экономики - совершенный шторм

МонаВиста04:51
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Энергетика

Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5

Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
RT на русском 02:45
Общество

ФАС обвинила «Аэрофлот» в попытке заработать на оказавшихся в ЧС людях

«При наличии большого количества неиспользуемых воздушных судов попытка заработать на гражданах, оказавшихся в чрезвычайной ситуации, неправомерна», — подчеркнули в ФАС.
РБК 04:57
Общество

В России еще четыре человека выздоровели от коронавируса

В России поправились еще четыре пациента с коронавирусом, общее число выздоровевших достигло девяти, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 03:35
Политика

Путин не согласился с теми, кто называет его царем

Несогласие с людьми, называющими российского президента царем, выразил Владимир Путин в беседе с журналистами.
Слово и Дело вчера в 02:49
Происшествия

В Татарстане женщину привлекли за фейковую информацию о коронавирусе

Как сообщили в пресс-службе МВД Татарстана, женщина записала сообщение, в котором утверждала, что в ближайшее время город будет закрыт на карантин из-за коронавируса, и разослала его через мессенджер WhatsApp нескольким знакомым.
Вести.Ru 04:15
Общество

Компании в сфере спорта и культуры получат отсрочку по уплате налогов

Премьер Михаил Мишустин поручил Федеральной налоговой службе (ФНС) предоставить налогоплательщикам в сфере спорта, культуры, искусства и кинематографии отсрочку по уплате налогов и страховых взносов.
Ведомости 02:41
Происшествия

Генерала СКР Дрыманова приговорили к 12 годам колонии

Общественное телевидение России 18 марта в 07:36
Политика

Двоюродный племянник Путина сообщил о планах по созданию партии

Двоюродный племянник президента Владимира Путина, предприниматель Роман Путин планирует создать партию на базе движения «Люди дела», объединяющего представителей бизнеса.
РБК 01:18
Общество

Взимание системой «Платон» платы с грузовиков могут приостановить

Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф и разрабатывает меры поддержки отраслей экономики, столкнувшихся со сложностями из-за пандемии нового коронавируса.
ТАСС 02:46
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru вчера в 09:14
Политика

ЦИК увеличит срок досрочного голосования по Конституции

ЦИК РФ увеличит срок проведения досрочного голосования по внесению изменений в Конституцию РФ с трех до семи дней.
ТАСС 04:51
Политика

В Калининграде ответили на призыв поляков присоединить регион

Власти Калининградской области не готовы комментировать степень вменяемости читателей польской Gazeta Wyborcza, призывающих воспользоваться сложившейся из-за коронавируса ситуацией и присоединить регион к Польше, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.
РИА Новости 03:48
Здоровье

Губернатор подтвердил, что в Ставрополе коронавирусом заразилась врач

Собственный источник редакции «Блокнота», рассказал о том, что первый тест на наличие коронавируса подтвердился в Ставрополе.
Блокнот Ставрополь вчера в 14:31
Технологии

Ученые России изобрели дистанционный термометр для смартфона

В России ученые научились с помощью смартфона измерять температуру тела на расстоянии до 50 метров.
РЕН ТВ 18 марта в 20:52
Происшествия

Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал оторвавшийся тромб

Московский Комсомолец вчера в 06:43
Финансы

Банк России продал валюту на 7,7 млрд рублей

Москва, 20 марта 2020, 10:48 — REGNUM Центробанк России продал на внутреннем рынке с расчетами на 19 марта 2020 года валюту на 7,7 млрд рублей, сообщается на сайте регулятора.
REGNUM 03:48
Происшествия

В Челябинске возбудили дело из-за строительства набережной

Деловой квартал (Челябинск) 03:45
Общество

Карантин пройдут все прибывающие в Россию из-за границы

Граждане, которые прибыли в Россию, должны сразу же сообщить о своём прибытии на горячую линию, организованную в регионах, передать информацию о датах и месте пребывания за границей, оставить контактную информацию.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 07:57
Здоровье

Общественники требуют от Путина экстренных мер из-за COVID-19

Москва, 20 марта 2020, 11:56 — REGNUM Медики и общественные деятели предложили свой вариант мер по борьбе с распространением пандемии коронавируса.
REGNUM 04:56
Происшествия

Попавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта

Российские туристы устроили бунт в аэропорту Красноярска и взяли штурмом выход из здания авиагавани в связи с тем, что им слишком долго выдавали постановления о карантине.
Lenta.ru 02:24
Культура

«Яндекс.Эфир» открыл платформу для видеоблогеров

«Яндекс.Эфир» открыл свою платформу для видеоблогеров, сообщает пресс-служба компании.
Sostav.ru 05:00
Энергетика

Китай отказывается от нефти из России из-за санкций США

Крупнейший мировой потребитель нефти Китай намерен отказаться от поставок нефти из России.
ToDay News Ufa вчера в 16:12
Общество

Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах

Повестка дня 18 марта в 08:24
Общество

Путин рассказал о доходах граждан России

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что на сегодняшний день людей среднего класса в государстве больше, чем 70 %.
Обзор газет вчера в 04:35
Общество

Вводятся новые правила оформления карантинных больничных

С 20.03.2020 до 01.07.2020 будут действовать временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты больничных пособий в период нахождения на карантине в связи с распространением коронавируса.
Главная книга 18 марта в 12:01
Энергетика

Путин не планирует переговоры с руководством Саудовской Аравии

Пресс-секретарь РФ президента Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что глава государства Владимир Путин пока не планирует телефонные разговоры с руководством Саудовской Аравии.
ТАСС 04:20
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM вчера в 00:02
Авто

Появилась свежая информация о новом Toyota Land Cruiser 300

Накануне в Сети появилась информация о скорой премьере нового поколения Toyota Land Cruiser.
Новые автомобили 04:57
Происшествия

В Краснодарском крае выявили ещё двух заражённых коронавирусом

Краснодар, 19 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Краснодарском крае 19 марта было выявлено два новых случая заболевания коронавирусом.
REGNUM вчера в 09:18
Экономика

АТОР просит ЦБ решить проблему с нежеланием страховщиков работать с турфирмами

Ассоциация туроператоров России (АТОР) попросила главу ЦБ Эльвиру Набиуллину разобраться в ситуации с массовым отказом страховых компаний из-за коронавируса страховать туристический бизнес.
ТАСС 04:15
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