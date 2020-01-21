Экономика

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Дмитрий Олюнин в 2004-2006 годах занимал пост вице-президента ВТБ. В феврале 2006 он стал первым зампредом правления Промышленно-строительного банка, а с декабря 2007 года занял пост председателя правления банка «ВТБ Северо-Запад». Олюнин в том числе возглавлял Транскредитбанк.
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Костин Андрей
Российский бизнесмен
Российский банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ, кандидат экономических наук. Директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета с 2014 по 2019 год.
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