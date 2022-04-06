«Полагаем, что легализация оборота криптовалют может создать условия для масштабного роста инвестиций граждан в высокоспекулятивный инструмент, фактически являющийся финансовой пирамидой», — сказано в документе.
Публичную дискуссию по регулированию крипторынка в России открыл ЦБ – в январе регулятор опубликовал доклад, в котором предложил законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в стране, при этом не ограничивать полностью владение ими.
«В последнее время распространились случаи незаконной купли-продажи иностранной валюты, в связи с чем налоговым органам поручено обратить особое внимание на выявление таких нарушений с учетом имеющихся возможностей органов внутренних дел», — подчеркнули в пресс-службе ФНС.
Официальный представитель Белого дома призналась, что не может оценить сроки, в которые стоит ожидать исполнения поставленных США целей, заявив, что частично это будет зависеть от принятого российскими властями решения.
"В понедельник, 4 апреля, городская ассамблея с результатом 4 голоса к 5 проголосовала против резолюции, призывающей столицу Аляски, город Джуно, приостановить побратимские отношения с Владивостоком", - сообщает представительство со ссылкой на радио Аляски KINY.