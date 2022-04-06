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Первый зампредседателя Центробанка Юдаева назвала криптовалюты финансовой пирамидой

Легализация оборота криптовалют может привести к тому, что россияне станут активно инвестировать в высокоспекулятивный инструмент, который фактически является финансовой пирамидой.
Lenta.ru
«Полагаем, что легализация оборота криптовалют может создать условия для масштабного роста инвестиций граждан в высокоспекулятивный инструмент, фактически являющийся финансовой пирамидой», — сказано в документе.
РБК
Публичную дискуссию по регулированию крипторынка в России открыл ЦБ – в январе регулятор опубликовал доклад, в котором предложил законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в стране, при этом не ограничивать полностью владение ими.
РИА Новости
Министерство надеется, что законопроект о регулировании криптовалют удастся принять до конца 2022 года.
РИА Новости

Подробнее о событии

ЦБ: при легализации криптовалют в РФ станут инвестировать в высокоспекулятивный инструмент
Lenta.ru21:07
Первый зампредседателя Центробанка Юдаева назвала криптовалюты финансовой пирамидой
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